Водная прогулка к историческому острову Валаам и шхерам

Соверши вместе с нами путешествие по самым живописным уголкам Северного Приладожья. Посети знаменитый остров Валаам.

Для Вас максимальное время прибывания на святом острове! Четыре часа прогулки по уникальным скитам, богатых каждый своей историей.
Водная прогулка к историческому острову Валаам и шхерам
Водная прогулка к историческому острову Валаам и шхерам
Водная прогулка к историческому острову Валаам и шхерам
Ближайшие даты:
9
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Время начала: 11:00

Описание водной прогулки

Прогулка по Ладожским шхерам и острову Валаам

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое начнется с причала в живописном городе Сортавала. Мы отправимся в сторону острова Валаам, который находится на расстоянии 54 км. Это путешествие займет около одного часа, и на протяжении большей части пути, а именно 32 км, вы сможете наслаждаться видами отвесных берегов Ладожских шхер. Затем мы выйдем на открытые просторы Ладожского озера, где останется еще 22 км до нашего назначения.

Прибытие на Валаам

Когда мы подойдем к главной монастырской бухте, капитан расскажет вам о православии и истории острова Валаам. По прибытии на остров наш катер швартуется на новом причале для маломерного флота, который удобно расположен между Никольским скитом и Спасо-преображенским собором.

Свободное время на острове

На острове у вас будет 4 часа свободного времени для самостоятельного изучения его достопримечательностей. Капитан подскажет, как лучше всего организовать ваше время. Вы сможете посетить:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольский скит
  • Часовню «Всех скорбящих Радосте»
  • Благовещенскую часовню
  • Часовню святой Ксении Петербургской
  • Игуменское кладбище

Если вы хотите сделать ваше путешествие еще более увлекательным, вы можете арендовать гольф-кар или электровелосипед, а также воспользоваться экскурсионным обслуживанием для посещения отдаленных скитов и фермы.

Экскурсия по Ладожским шхерам

После окончания вашего пребывания на острове Валаам мы вернемся на катер и отправимся на экскурсию по Ладожским шхерам, которая продлится около 40-60 минут. Мы будем двигаться вдоль островов Суури-Виролуото и Карватсусаари, а также приблизимся к известному острову Каарнетсаари, который славится своей скалой Вороньи Врата. Капитан расскажет вам об истории этой скалы, которая вдохновила множество легенд в эпосе "Калевала".

Исследование первозданной природы

Затем мы сделаем остановку на острове Кивисаари в национальном парке "Ладожские шхеры" на 30-40 минут, где вы сможете исследовать первозданную природу и увидеть множество удивительных творений, созданных самой природой.

После этого мы снова вернемся на катер и продолжим наше путешествие между берегами Ладожских шхер, направляясь обратно в город Сортавала. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и новые знания о культуре и природе этого уникального региона!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольский скит
  • Часовню «Всех скорбящих Радосте»
  • Благовещенскую часовню
  • Часовню святой Ксении Петербургской
  • Игуменское кладбище
Что включено
  • Место в катере
  • Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам, с небольшим рассказом от капитана
Что не входит в цену
  • Посещение о. Валаам (150 руб. за человека)
  • Посещение Национального плата (200 руб. за человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ул. Набережная Ладожской Флотилии
Завершение: Сортавала ул. Набережная Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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