Соверши вместе с нами путешествие по самым живописным уголкам Северного Приладожья. Посети знаменитый остров Валаам. Для Вас максимальное время прибывания на святом острове! Четыре часа прогулки по уникальным скитам, богатых каждый своей историей.

Описание водной прогулки

Прогулка по Ладожским шхерам и острову Валаам

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое начнется с причала в живописном городе Сортавала. Мы отправимся в сторону острова Валаам, который находится на расстоянии 54 км. Это путешествие займет около одного часа, и на протяжении большей части пути, а именно 32 км, вы сможете наслаждаться видами отвесных берегов Ладожских шхер. Затем мы выйдем на открытые просторы Ладожского озера, где останется еще 22 км до нашего назначения.

Прибытие на Валаам

Когда мы подойдем к главной монастырской бухте, капитан расскажет вам о православии и истории острова Валаам. По прибытии на остров наш катер швартуется на новом причале для маломерного флота, который удобно расположен между Никольским скитом и Спасо-преображенским собором.

Свободное время на острове

На острове у вас будет 4 часа свободного времени для самостоятельного изучения его достопримечательностей. Капитан подскажет, как лучше всего организовать ваше время. Вы сможете посетить:

Спасо-Преображенский собор

Никольский скит

Часовню «Всех скорбящих Радосте»

Благовещенскую часовню

Часовню святой Ксении Петербургской

Игуменское кладбище

Если вы хотите сделать ваше путешествие еще более увлекательным, вы можете арендовать гольф-кар или электровелосипед, а также воспользоваться экскурсионным обслуживанием для посещения отдаленных скитов и фермы.

Экскурсия по Ладожским шхерам

После окончания вашего пребывания на острове Валаам мы вернемся на катер и отправимся на экскурсию по Ладожским шхерам, которая продлится около 40-60 минут. Мы будем двигаться вдоль островов Суури-Виролуото и Карватсусаари, а также приблизимся к известному острову Каарнетсаари, который славится своей скалой Вороньи Врата. Капитан расскажет вам об истории этой скалы, которая вдохновила множество легенд в эпосе "Калевала".

Исследование первозданной природы

Затем мы сделаем остановку на острове Кивисаари в национальном парке "Ладожские шхеры" на 30-40 минут, где вы сможете исследовать первозданную природу и увидеть множество удивительных творений, созданных самой природой.

После этого мы снова вернемся на катер и продолжим наше путешествие между берегами Ладожских шхер, направляясь обратно в город Сортавала. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и новые знания о культуре и природе этого уникального региона!