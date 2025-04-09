Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам и на легендарный остров Валаам! Вы насладитесь красотой отвесных скал, откроете для себя эпос "Калевала" и исследуете живописные острова. Вас ждут захватывающие виды и уникальные природные достопримечательности.

Описание водной прогулки

Ладожские шхеры и Валаам: Путешествие к Величию Природы

Наша увлекательная прогулка начинается с причала в городе Сортавала. Путь до острова Валаам составляет 54 км в одну сторону и займет примерно 1 час. Большую часть пути, около 32 км, мы будем следовать вдоль отвесных берегов Ладожских шхер, а затем насладимся просторами открытой части Ладожского озера, что составит 22 км.

Прибытие на Валаам

При входе в главную монастырскую бухту капитан расскажет вам о православии и зарождении острова Валаам. По прибытию на остров наш катер швартуется на новом причале для маломерного флота, который удобно расположен между Никольским скитом и Спасо-преображенским собором.

Свободное время на острове

На острове у вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного изучения. Капитан подскажет, как лучше всего организовать ваше время. По желанию вы можете арендовать гольф-кар или электровелосипед, а также воспользоваться экскурсионным обслуживанием для посещения отдаленных скитов и фермы.

Экскурсия по Ладожским шхерам

По окончании пребывания на острове Валаам мы возвращаемся в катер и отправляемся на экскурсию по Ладожским шхерам, которая продлится около 40-60 минут. Мы пройдем вдоль островов Суури-Виролуото и Карватсусаари, приближаясь к одному из известных островов заповедника Ладожские шхеры — острову Каарнетсаари. Здесь находится знаменитая скала Вороньи Врата, о которой капитан расскажет увлекательную историю, связанную с эпосом "Калевала".

Исследование первозданной природы

Далее мы на 30-40 минут причалим к острову Кивисаари в национальном парке "Ладожские шхеры", где у вас будет возможность исследовать первозданную природу. Вы увидите множество необычных природных форм, созданных самой природой!

После этого мы возвращаемся в катер и продолжаем наш путь между берегами Ладожских шхер до города Сортавала. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и подарит возможность насладиться красотой природы!