Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам и остров Валаам

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам и на легендарный остров Валаам! Вы насладитесь красотой отвесных скал, откроете для себя эпос "Калевала" и исследуете живописные острова. Вас ждут захватывающие виды и уникальные природные достопримечательности.
Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам и остров Валаам
Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам и остров Валаам
Индивидуальная прогулка по Ладожским шхерам и остров Валаам
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Описание водной прогулки

Ладожские шхеры и Валаам: Путешествие к Величию Природы

Наша увлекательная прогулка начинается с причала в городе Сортавала. Путь до острова Валаам составляет 54 км в одну сторону и займет примерно 1 час. Большую часть пути, около 32 км, мы будем следовать вдоль отвесных берегов Ладожских шхер, а затем насладимся просторами открытой части Ладожского озера, что составит 22 км.

Прибытие на Валаам

При входе в главную монастырскую бухту капитан расскажет вам о православии и зарождении острова Валаам. По прибытию на остров наш катер швартуется на новом причале для маломерного флота, который удобно расположен между Никольским скитом и Спасо-преображенским собором.

Свободное время на острове

На острове у вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного изучения. Капитан подскажет, как лучше всего организовать ваше время. По желанию вы можете арендовать гольф-кар или электровелосипед, а также воспользоваться экскурсионным обслуживанием для посещения отдаленных скитов и фермы.

Экскурсия по Ладожским шхерам

По окончании пребывания на острове Валаам мы возвращаемся в катер и отправляемся на экскурсию по Ладожским шхерам, которая продлится около 40-60 минут. Мы пройдем вдоль островов Суури-Виролуото и Карватсусаари, приближаясь к одному из известных островов заповедника Ладожские шхеры — острову Каарнетсаари. Здесь находится знаменитая скала Вороньи Врата, о которой капитан расскажет увлекательную историю, связанную с эпосом "Калевала".

Исследование первозданной природы

Далее мы на 30-40 минут причалим к острову Кивисаари в национальном парке "Ладожские шхеры", где у вас будет возможность исследовать первозданную природу. Вы увидите множество необычных природных форм, созданных самой природой!

После этого мы возвращаемся в катер и продолжаем наш путь между берегами Ладожских шхер до города Сортавала. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и подарит возможность насладиться красотой природы!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольский скит
  • Часовню «Всех скорбящих Радосте»
  • Благовещенскую часовню
  • Часовню святой Ксении Петербургской
  • Игуменское кладбище
Что включено
  • Место в катере
  • Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана
Что не входит в цену
  • Посещения острова Валаам - 150 руб/чел.
  • Посещения национального парка - 200 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Сортавала, ул. Набережная Ладожской Флотилии
Завершение: Сортавала ул. Набережная Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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