Описание водной прогулки
Ладожские шхеры и Валаам: Путешествие к Величию Природы
Наша увлекательная прогулка начинается с причала в городе Сортавала. Путь до острова Валаам составляет 54 км в одну сторону и займет примерно 1 час. Большую часть пути, около 32 км, мы будем следовать вдоль отвесных берегов Ладожских шхер, а затем насладимся просторами открытой части Ладожского озера, что составит 22 км.
Прибытие на Валаам
При входе в главную монастырскую бухту капитан расскажет вам о православии и зарождении острова Валаам. По прибытию на остров наш катер швартуется на новом причале для маломерного флота, который удобно расположен между Никольским скитом и Спасо-преображенским собором.
Свободное время на острове
На острове у вас будет 3 часа свободного времени для самостоятельного изучения. Капитан подскажет, как лучше всего организовать ваше время. По желанию вы можете арендовать гольф-кар или электровелосипед, а также воспользоваться экскурсионным обслуживанием для посещения отдаленных скитов и фермы.
Экскурсия по Ладожским шхерам
По окончании пребывания на острове Валаам мы возвращаемся в катер и отправляемся на экскурсию по Ладожским шхерам, которая продлится около 40-60 минут. Мы пройдем вдоль островов Суури-Виролуото и Карватсусаари, приближаясь к одному из известных островов заповедника Ладожские шхеры — острову Каарнетсаари. Здесь находится знаменитая скала Вороньи Врата, о которой капитан расскажет увлекательную историю, связанную с эпосом "Калевала".
Исследование первозданной природы
Далее мы на 30-40 минут причалим к острову Кивисаари в национальном парке "Ладожские шхеры", где у вас будет возможность исследовать первозданную природу. Вы увидите множество необычных природных форм, созданных самой природой!
После этого мы возвращаемся в катер и продолжаем наш путь между берегами Ладожских шхер до города Сортавала. Это путешествие оставит у вас незабываемые впечатления и подарит возможность насладиться красотой природы!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор
- Никольский скит
- Часовню «Всех скорбящих Радосте»
- Благовещенскую часовню
- Часовню святой Ксении Петербургской
- Игуменское кладбище
Что включено
- Место в катере
- Прогулка на остров Валаам и по Ладожским шхерам с небольшим рассказом от капитана
Что не входит в цену
- Посещения острова Валаам - 150 руб/чел.
- Посещения национального парка - 200 руб/чел.