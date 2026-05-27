Эта поездка — про суровую природу, духовную историю Русского Севера и редкое ощущение тишины, которое хочется сохранить надолго. Вы пройдёте по живописному водному маршруту, подниметесь на одну из лучших смотровых точек края и проведёте время на Валааме — в своём ритме, без спешки.

Описание экскурсии

Сортавала — Валаам (~1 час в пути)

Остров Валаам (~3 часа свободного времени)

Вы проведёте время в своём ритме: сможете дойти до Спасо-Преображенского монастыря, прогуляться по тропам и почувствовать особую атмосферу этого места.

Остров Хонкасало (~30 минут в пути + 25–30 минут остановка)

Высадитесь на острове и подниметесь на Сторожевую гору — одну из лучших смотровых точек Ладоги. С вершины откроется панорама архипелага.

Возвращение в Сортавалу (~1 час с остановками без высадки на островах)

По пути увидите с воды:

остров Риеккалансаари — церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и Поклонный крест у горы Папинмяки

— церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и Поклонный крест у горы Папинмяки дачу Винтера — парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер, изменивший облик Сортавалы

— парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер, изменивший облик Сортавалы остров Хавус — древние скалы возрастом более 2 млрд лет, сосны и тихие заливы, где иногда можно заметить ладожскую нерпу

Организационные детали

Поедем на катере Eagle Silver Cabin 650 вместимостью до 6 чел. На борту — отопление и пледы. Можно принести с собой еду, напитки и устроить пикник прямо на воде

Есть лицензия на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами. Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности

С вами будет опытный капитан из нашей команды

Дополнительные расходы: