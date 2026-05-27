Волнами к Валааму: из Сортавалы на катере

Увидеть Ладогу с воды и побывать на святом острове
Эта поездка — про суровую природу, духовную историю Русского Севера и редкое ощущение тишины, которое хочется сохранить надолго.

Вы пройдёте по живописному водному маршруту, подниметесь на одну из лучших смотровых точек края и проведёте время на Валааме — в своём ритме, без спешки.
Описание экскурсии

Сортавала — Валаам (~1 час в пути)

Остров Валаам (~3 часа свободного времени)

Вы проведёте время в своём ритме: сможете дойти до Спасо-Преображенского монастыря, прогуляться по тропам и почувствовать особую атмосферу этого места.

Остров Хонкасало (~30 минут в пути + 25–30 минут остановка)

Высадитесь на острове и подниметесь на Сторожевую гору — одну из лучших смотровых точек Ладоги. С вершины откроется панорама архипелага.

Возвращение в Сортавалу (~1 час с остановками без высадки на островах)

По пути увидите с воды:

  • остров Риеккалансаари — церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и Поклонный крест у горы Папинмяки
  • дачу Винтера — парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер, изменивший облик Сортавалы
  • остров Хавус — древние скалы возрастом более 2 млрд лет, сосны и тихие заливы, где иногда можно заметить ладожскую нерпу

Организационные детали

  • Поедем на катере Eagle Silver Cabin 650 вместимостью до 6 чел. На борту — отопление и пледы. Можно принести с собой еду, напитки и устроить пикник прямо на воде
  • Есть лицензия на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами. Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
  • посещение природного парка «Валаамский архипелаг» — 200 ₽ за взрослого, дети бесплатно

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Детский с 3 до 10 лет2750 ₽
Детский до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Набережная Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 146 туристов
Я и мой муж Денис — местные жители. Помогу составить идеальный маршрут под ваши интересы и запросы, обеспечу комфорт на каждом этапе вашего путешествия и создам незабываемые впечатления. Мой муж обеспечит безопасность на борту нашего катера. Откройте для себя красоту Ладоги вместе с нами!

