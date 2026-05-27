Эта поездка — про суровую природу, духовную историю Русского Севера и редкое ощущение тишины, которое хочется сохранить надолго.
Вы пройдёте по живописному водному маршруту, подниметесь на одну из лучших смотровых точек края и проведёте время на Валааме — в своём ритме, без спешки.
Описание экскурсии
Сортавала — Валаам (~1 час в пути)
Остров Валаам (~3 часа свободного времени)
Вы проведёте время в своём ритме: сможете дойти до Спасо-Преображенского монастыря, прогуляться по тропам и почувствовать особую атмосферу этого места.
Остров Хонкасало (~30 минут в пути + 25–30 минут остановка)
Высадитесь на острове и подниметесь на Сторожевую гору — одну из лучших смотровых точек Ладоги. С вершины откроется панорама архипелага.
Возвращение в Сортавалу (~1 час с остановками без высадки на островах)
По пути увидите с воды:
- остров Риеккалансаари — церковь Святого Николая, подворье Валаамского монастыря и Поклонный крест у горы Папинмяки
- дачу Винтера — парк-отель, где когда-то жил и работал Густав Винтер, изменивший облик Сортавалы
- остров Хавус — древние скалы возрастом более 2 млрд лет, сосны и тихие заливы, где иногда можно заметить ладожскую нерпу
Организационные детали
- Поедем на катере Eagle Silver Cabin 650 вместимостью до 6 чел. На борту — отопление и пледы. Можно принести с собой еду, напитки и устроить пикник прямо на воде
- Есть лицензия на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами. Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Дополнительные расходы:
- посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел.
- посещение природного парка «Валаамский архипелаг» — 200 ₽ за взрослого, дети бесплатно
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Детский с 3 до 10 лет
|2750 ₽
|Детский до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Набережная Флотилии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 146 туристов
Я и мой муж Денис — местные жители. Помогу составить идеальный маршрут под ваши интересы и запросы, обеспечу комфорт на каждом этапе вашего путешествия и создам незабываемые впечатления. Мой муж обеспечит безопасность на борту нашего катера. Откройте для себя красоту Ладоги вместе с нами!
