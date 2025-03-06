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Отправьтесь в однодневное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры! Начнем с поездки на аэролодке от Сортавала.



В живописной Монастырской бухте вы сможете изучить Валаам: прогуляйтесь к подножию горы Фавор, посетите древние храмы, среди которых знаменитый Спасо-Преображенский собор.



Затем на скоростном катере отправитесь к Ладожским шхерам, где величественные скалы и изрезанные берега впечатлят красотой природы Карелии.