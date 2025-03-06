Отправьтесь в однодневное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры! Начнем с поездки на аэролодке от Сортавала.
В живописной Монастырской бухте вы сможете изучить Валаам: прогуляйтесь к подножию горы Фавор, посетите древние храмы, среди которых знаменитый Спасо-Преображенский собор.
Затем на скоростном катере отправитесь к Ладожским шхерам, где величественные скалы и изрезанные берега впечатлят красотой природы Карелии.
В живописной Монастырской бухте вы сможете изучить Валаам: прогуляйтесь к подножию горы Фавор, посетите древние храмы, среди которых знаменитый Спасо-Преображенский собор.
Затем на скоростном катере отправитесь к Ладожским шхерам, где величественные скалы и изрезанные берега впечатлят красотой природы Карелии.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Эта захватывающая экскурсия начнется рано утром в Сортавала, где вас встретят у отеля или на вокзале, и затем на аэролодке вы отправитесь на Валаам. Часовая поездка по Ладожскому озеру приведет вас в одно из самых живописных мест острова — Монастырскую бухту, откуда открывается потрясающий вид на монастырь, возвышающийся над берегом. У вас будет возможность самостоятельно исследовать Валаам, и мы порекомендуем маршрут, чтобы увидеть главные достопримечательности. Начните с подъема на гору Фавор по старинной гранитной лестнице, затем пройдите к Знаменской часовне и Святым вратам обители с Петропавловской церковью. Побывайте у Успенской трапезной церкви и Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря. По пути можно заглянуть в местные лавки за уникальными карельскими сувенирами. В 13:00 начинается водная прогулка по Ладожским шхерам — архипелагу скалистых островков на озере. На скоростном катере вы увидите причудливые каменные формы, которые формируют незабываемый пейзаж. Солнце, играющее в водах озера, и зеленые острова вокруг добавят яркости и подарят настоящее наслаждение красотой Карелии. К 15:00 мы вернемся в Сортавала, где окончится ваше незабываемое приключение. Важная информация:
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|7900 ₽
|Дети до 9 лет
|6900 ₽
|Студенты
|7800 ₽
|Взрослые 60+
|7800 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|7800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на аэролодке
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
- Высадка на острове Валаам
Что не входит в цену
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взымается обязательный платеж 100 руб. за посещение объектов:/nВалаамский архипелаг - ссылка на оплату https://vk. cc/cw64Ja/nБелые мосты - ссылка на оплату https://vk. cc/cw65qk/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ)./nПри посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взымается обязательный платеж 200 руб. за посещение национального парка «Ладожские шхеры» (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ) /nОплата на сайте: https://pay. parkladoga. ru/
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
Завершение: Причал г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
- В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
- Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
- С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
- Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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