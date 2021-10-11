Cортавала и ее живописные окрестности

Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии

5
1 отзыв
«Сверкающий залив» и «залив водяного», «заячья река» и «гора лешего» — в нашем сказочном крае даже названия отсылают к фольклорным мотивам.

В путешествии вы посетите яркие природные памятники Ладожской Карелии.

А также проедете по уютным улочкам финской Сортавалы и увидите «Дачу Винтера» на берегу озера, где поговорим о его вкладе в жизнь города.
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности
Cортавала и ее живописные окрестности

Что вас ожидает

Сортавала и «Дача Винтера»

Путешествие начнется со знакомства со старинным, уютным и самым финским городом России. Вы прокатитесь по красивым центральным улицам и познакомитесь с памятниками архитектуры. Попутно я расскажу, какие музеи и выставки вы сможете посетить потом самостоятельно. Далее отправимся за город, в очень живописное место на берегу Ладожского озера, где находится парк-отель «Дача Винтера». Здесь вы узнаете об известном хирурге и меценате Густаве Винтере, а также его вкладе в развитие Сортавалы.

Красивейший маршрут Карелии

Вы проедете вдоль Ладожского залива Кирьявалахти («сверкающий залив»), где будет пара остановок для фото. Посетите п. Ляскеля, спуститесь к старой финской ГЭС на реке Янисйоки («заячья река») и увидите, что вода за многие века сотворила с гранитными скалами. После отправитесь к п. Хийденсельга («залив водяного»), где подниметесь на гору Хийденвуори («гора лешего»). На живописной тропе по нетронутому лесу вам будет встречаться инопланетная гранитная порода с розовым отливом. С вершины горы — 117 метров — откроются потрясающие панорамы окрестностей. Вы оцените пейзажи знаменитых Ладожских шхер, бескрайних карельских чащ и реки Янисйоки.

🥘 Насладившись природой, спустимся к машине и отправимся домой, а по пути заедем в хороший ресторан, где вы сможете попробовать ароматную карельскую кухню.

🏞 Все время я буду рассказывать о нашем регионе, его самобытной истории, местном быте, особенностях жизни на Севере и, конечно, отвечу на ваши вопросы. В результате вы узнаете настоящую Карелию, насладитесь чистейшим воздухом и получите незабываемые впечатления.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — обед в кафе (по желанию)
  • Поездка осуществляется на автомобиле KIA RIO

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д вокзал Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дан
Дан
Меня зовут Дан, я родился и вырос в Сортавале. Увлекаюсь спортом (велосипед, хоккей, футбол, баскетбол) и рыбалкой. Безумно люблю свой город, знаю вдоль и поперек все местные дороги, секретные тропы и окрестности. Со мной вы откроете лучшие пейзажи Северного Приладожья и услышите интересные истории сказочного карельского края. Жду вас в гости!
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1 реальный отзыв

Д
11 окт 2021
На Горе Лешего среди других камней есть розовые камни, а под склоном самой крутой тропинки прячется вход в заброшенный бункер. С вершины над старой каменоломней можно увидеть, как внизу по насыпи через озеро скользит паровоз. А под мрачной, доживающей свой век финской гидроэлектростанцией живут самые добродушные на свете утки и растут колокольчики, хоть дело уже идет к снегу. У всякого места есть такие тайны, которые знает только такой человек, который бродил по этим местам с самого детства и собирал чернику, веря, что бродит по поросшей мхом, вереском и сосенками спине старого лешего. Теперь и нам достались эти тайны, редкое и дорогое сокровище.
Еще одним приятным сюрпризом было то, что Дан смог подстроиться именно под наши желания — что-то вовсе пропустить, а где-то застыть с фотоаппаратом у пня и обойти там все вдоль и поперек в поисках особенного мха. Вместо ощущения эдакой академичной экскурсии осталось чувство прогулки и товарищеской беседы, даже пожалуй, целого настоящего путешествия. Спасибо.

Дмитрий и Анна

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