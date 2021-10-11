Что вас ожидает

Сортавала и «Дача Винтера»

Путешествие начнется со знакомства со старинным, уютным и самым финским городом России. Вы прокатитесь по красивым центральным улицам и познакомитесь с памятниками архитектуры. Попутно я расскажу, какие музеи и выставки вы сможете посетить потом самостоятельно. Далее отправимся за город, в очень живописное место на берегу Ладожского озера, где находится парк-отель «Дача Винтера». Здесь вы узнаете об известном хирурге и меценате Густаве Винтере, а также его вкладе в развитие Сортавалы.

Красивейший маршрут Карелии

Вы проедете вдоль Ладожского залива Кирьявалахти («сверкающий залив»), где будет пара остановок для фото. Посетите п. Ляскеля, спуститесь к старой финской ГЭС на реке Янисйоки («заячья река») и увидите, что вода за многие века сотворила с гранитными скалами. После отправитесь к п. Хийденсельга («залив водяного»), где подниметесь на гору Хийденвуори («гора лешего»). На живописной тропе по нетронутому лесу вам будет встречаться инопланетная гранитная порода с розовым отливом. С вершины горы — 117 метров — откроются потрясающие панорамы окрестностей. Вы оцените пейзажи знаменитых Ладожских шхер, бескрайних карельских чащ и реки Янисйоки.

🥘 Насладившись природой, спустимся к машине и отправимся домой, а по пути заедем в хороший ресторан, где вы сможете попробовать ароматную карельскую кухню.

🏞 Все время я буду рассказывать о нашем регионе, его самобытной истории, местном быте, особенностях жизни на Севере и, конечно, отвечу на ваши вопросы. В результате вы узнаете настоящую Карелию, насладитесь чистейшим воздухом и получите незабываемые впечатления.

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