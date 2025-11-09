Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Промчаться по льду Ладожского озера, увидеть Валаамский архипелаг и посетить «Рускеалу»
Любите активно и незаурядно знакомиться с новыми местами? Мы придумали и идеально спланировали ваше зимнее путешествие по Карелии — вы узнаете край, катаясь на снегоходах, собачьих упряжках и катере на читать дальше
воздушной подушке! Промчитесь по льду Ладожского озера, заснеженным тропам, заброшенным дорогам и сказочному лесу. Полюбуетесь «Рускеалой» с подсветкой и проедете вокруг островов Валаамского архипелага. Около 130 км преодолеете на снегоходах, найдёте Финляндию в Сортавале и следы диких животных.
Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека.
Программа тура по дням
1 день
Ладожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по Сортавале
Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем запрыгнем на судно на воздушной подушке и помчим по открытому пространству мимо шхер Ладоги. Рассмотрим гранитные скалы, гряды торосов, деревья в инее. Продолжим активный день катанием на собачьих упряжках, попробуем самостоятельно управлять и пообщаемся с животными. Прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.
2 день
«Рускеала» на снегоходах
Сегодня посетим знаменитый горный парк «Рускеала»! Но нас ждёт не стандартная экскурсия, а на снегоходах. Распределимся по 2 человека, пройдём инструктаж и насладимся поездкой по заснеженным тропам, сказочному лесу, заброшенным дорогам к озеру Вахваярви. Увидим таинственный каньон, «хребет дракона», финские хутора, мельницу, реку Тохма и Рускеальские водопады. Есть большая вероятность встретить следы лосей и других диких животных. Поездка займёт 4 часа (30 км).
После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку в комфортном вам темпе, сходить на дополнительные экскурсии (подземный маршрут, например) и прокатиться на зиплайне. Вечером «Рускеалу» украшает симпатичная подсветка — сделаем эффектные фото!
3 день
На снегоходах к Валааму
После завтрака вновь готовимся к активной поездке на снегоходах — нас ждёт Валаамский архипелаг! Промчимся по льду Ладожского озера, рассмотрим Спасо-Преображенский монастырь с голубыми куполами, скит Александра Невского, соседние острова и насладимся бескрайними просторами. Проедем около 100 км, что займёт 6 часов.
Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане в Сортавале.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все переезды по программе
Экскурсия на судне на воздушной подушке по шхерам Ладоги (2 часа)
Снегоходное сафари к Валаамскому архипелагу (6 часов, 100 км, 2 человека на снегоходе)
Катание на собачьих упряжках (1 км)
Снегоходное сафари в горном парке «Рускеала» (4 часа, 30 км, 2 человека на снегоходе)
Входные билеты
Экскурсия по Сортавале
Сопровождение гидом
Страхование от несчастного случая
Групповая аптечка
Что не входит в цену
Билеты до Сортавалы и обратно
Обеды и ужины
Трансфер из/в Петрозаводск (при необходимости)
Дополнительные развлечения в горном парке «Рускеала»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
Завершение: Сортавала, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Сортавале
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде читать дальше
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.