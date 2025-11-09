Сегодня посетим знаменитый горный парк «Рускеала»! Но нас ждёт не стандартная экскурсия, а на снегоходах. Распределимся по 2 человека, пройдём инструктаж и насладимся поездкой по заснеженным тропам, сказочному лесу, заброшенным дорогам к озеру Вахваярви. Увидим таинственный каньон, «хребет дракона», финские хутора, мельницу, реку Тохма и Рускеальские водопады. Есть большая вероятность встретить следы лосей и других диких животных. Поездка займёт 4 часа (30 км).

После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку в комфортном вам темпе, сходить на дополнительные экскурсии (подземный маршрут, например) и прокатиться на зиплайне. Вечером «Рускеалу» украшает симпатичная подсветка — сделаем эффектные фото!