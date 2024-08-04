А еще сможете отправиться по Ладожскому озеру на остров Валаам, где расположен Спасо-Преображенский мужской монастырь.
Программа тура по дням
Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)
08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавалу встреча с гидом на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавале.
Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях.
Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.
По желанию за доп. плату экскурсия на о. Валаам (стоимость — 5 300 руб. /чел., оплата и заказ при бронировании).
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).
На Валааме полная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов монастыря.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!
Возвращение в г. Сортавала.
Свободное время.
Заселение в гостиницу г. Сортавала (гостиницы туркласса, номера с удобствами).
Горный парк Рускеала. Путешествие на ретропоезде
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Трансфер в горный парк Рускеала.
Встреча с гидом в горном парке.
Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала.
Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.
Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.
Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.
В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка (покупка в кассах парка в день проведения):
- Маршрут «Подземная Рускеала».
- Музей «Обители Ангелов».
- Троллей.
- Тайные тропы земли «KALEVALA».
Возвращение на ретропоезде в г. Сортавала. Для покупки билета просьба выслать полные данные!
Ужин в кафе города.
Трансфер в Петрозаводск (ориентировочно 4 часа в пути).
Позднее заселение в гостиницу (двухместные номера с удобствами).
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).
Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
Окончание программы ориентировочно в 18:00–19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Сеурахуоне (Сортавала) +
Петра (Петрозаводск)
|Ладога (Сортавала) +
Петра (Петрозаводск)
|Двухместный с удобствами
|41 400
|43 000
|Одноместный с удобствами
|46 000
|47 300
|Доп. место
|38 000
|38 000
Скидка детям до 16 лет — 2 300 руб.
Варианты проживания
Сеурахуоне
Гостиница Сеурахуоне находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.
Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Ладога
Отель Ладога располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.
Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.
Петра
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе тура
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
- Экскурсия на о. Валаам (оплата и заказ при бронировании) - 5 300 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале г. Сортавала. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №160.
Если вы приезжаете раньше — ожидание. Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд №160 — трансфер за дополнительную плату и пересчет программы.
Какие есть особенности тура?
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!