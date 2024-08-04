Хиты Карелии

За 3 дня вы сможете увидеть все хиты Карелии! В знаменитом горном парке Рускеала полюбуетесь мраморным каньоном, на острове Кижи посетите традиционный дом крестьянина и узнаете много нового о карельских ремеслах, окунетесь в историю города Сортавалы.

А еще сможете отправиться по Ладожскому озеру на остров Валаам, где расположен Спасо-Преображенский мужской монастырь.
5
3 отзыва
Хиты Карелии
Хиты Карелии
Хиты Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)

08:20 По прибытии поезда №160 в г. Сортавалу встреча с гидом на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавале.

Вместе с опытным гидом окунетесь в историю Сортавалы: узнаете о развитии города в разные эпохи, культурных особенностях и традициях.

Прогуляетесь по историческому центру и полюбуетесь финскими домиками, погружаясь в особенности деревянного зодчества 19 века.

По желанию за доп. плату экскурсия на о. Валаам (стоимость — 5 300 руб. /чел., оплата и заказ при бронировании).

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут в пути на «метеоре»).

На Валааме полная программа: Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на один из скитов монастыря.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам — Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в г. Сортавала.

Свободное время.

Заселение в гостиницу г. Сортавала (гостиницы туркласса, номера с удобствами).

Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)Экскурсия по Сортавале. Остров Валаам (за доп. плату)
2 день

Горный парк Рускеала. Путешествие на ретропоезде

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Трансфер в горный парк Рускеала.

Встреча с гидом в горном парке.

Групповая наземная экскурсия в горном парке Рускеала.

Старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов.

Вы увидите уникальное творение — огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 м, а ее ширина — 109 м.

Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 м над зеркалом воды.

В свободное время вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка (покупка в кассах парка в день проведения):

  • Маршрут «Подземная Рускеала».
  • Музей «Обители Ангелов».
  • Троллей.
  • Тайные тропы земли «KALEVALA».

Возвращение на ретропоезде в г. Сортавала. Для покупки билета просьба выслать полные данные!

Ужин в кафе города.

Трансфер в Петрозаводск (ориентировочно 4 часа в пути).

Позднее заселение в гостиницу (двухместные номера с удобствами).

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3 день

Остров Кижи

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 минут по Онежскому озеру, на острове — 4 часа).

Остров Кижи — жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободное время.

Окончание программы ориентировочно в 18:00–19:00.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Сеурахуоне (Сортавала) +
Петра (Петрозаводск)		Ладога (Сортавала) +
Петра (Петрозаводск)
Двухместный с удобствами41 40043 000
Одноместный с удобствами46 00047 300
Доп. место38 00038 000

Скидка детям до 16 лет — 2 300 руб.

Варианты проживания

Сеурахуоне

1 ночь

Гостиница Сеурахуоне находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение. Постояльцы могут получить следующие услуги: круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi, ежедневная уборка номера.

Комфортные, уютные комнаты с видом на красивую улицу, оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.

На территории отеля располагается кафе. Каждое утро гостям предоставляется континентальный завтрак. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.

Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.

СеурахуонеСеурахуонеСеурахуонеСеурахуоне

Ладога

1 ночь

Отель Ладога располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.

Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.

ЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадога

Петра

1 ночь

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а так же на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

ПетраПетраПетраПетра

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Сортавалы и обратно из Петрозаводска
  • Экскурсия на о. Валаам (оплата и заказ при бронировании) - 5 300 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репелленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом на вокзале г. Сортавала. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №160.

Если вы приезжаете раньше — ожидание. Если вы приезжаете более поздними поездами, чем поезд №160 — трансфер за дополнительную плату и пересчет программы.

Какие есть особенности тура?

На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
4 авг 2024
Нам очень понравилась организация тура. Все отели очень хорошие. Питание тоже. Особую благодарность хотим выразить Вере Ивановне нашему гиду. Это специалист высокой квалификации, подробно и содержательно доносила информацию. Очень чётко и конкретно. Большой Стране -большое спасибо.
А
4 авг 2024
Очень быстро реагировали на мои вопросы.
Когда узнал что у меня будет свободный день в течении часа организатор для меня устроил сплав на рафтах, крайне советую посетить данное мероприятие.
Отдельно хочу выделить нашего гида Веру Ивановну, провела очень интересные экскурсии, всем всё объясняла, проявила к нам максимальную заботу, без нее тур был бы не столь интересен!!
А
28 июл 2024
Благодарю туристическую компанию за чудесный отдых в Карелии. Отдельная благодарность нашему гиду Вере Ивановне. Всё предусмотрела, предупредила, что где и как, даже добавить нечего.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

Можно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВсе туры3-дневные турыКарелия

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