На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 июн в 08:30
22 июн в 08:30
27 000 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
9 мая в 08:30
23 000 ₽ за человека
На сапах по Карелии с комфортом: озёра, солнце, релакс и пляжи
Увидеть Ладожские шхеры, проплыть по Мраморному карьеру и расслабиться вечером в баньке
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 июн в 08:30
8 июн в 08:30
27 000 ₽ за человека
