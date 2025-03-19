читать дальше

по местам романа "Братья Карамазовы". Нам, участникам экскурсии, выдали наушники, а Александр, наш гид, вёл нас по маршруту, указывая на те здания, в которых в настоящий момент происходило действие спектакля. Александр, кроме того, остроумно отыгрывал некоторые эпизоды, вовлекая в действия прохожих или кого-то из группы.

Мы услышали беседу Алёши и Ивана Карамазовых рядом с трактиром "Столичный город", страстную речь Катерины Ивановны - стоя напротив её дома, историю Грушеньки - глядя через реку на дом купеческой вдовы Морозовой, у которой Грушенька нанимала флигель. Старая Русса просто топографически помнит весь роман!

Отдельное спасибо за разговор Коли Красоткина и Смурова с мужиком на базарной площади - когда экранизируют роман, на этом эпизоде всегда экономят. А ведь площадь - вот она! Такой она была и во времена Достоевского. И такой он изобразил её в романе.

И эта экскурсия помогает включить воображение и воссоздаёт атмосферу романа в реальных декорациях чудесного города - Старой Руссы.