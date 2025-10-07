Мои заказы

Дегустации медовухи – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустации медовухи» в Суздале, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Пешая
2 часа
15 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Погрузитесь в атмосферу Суздаля с местным жителем: разгадывайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь дегустацией медовухи и огуречного варенья
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
2 ноя в 14:00
1500 ₽ за человека
Древний Суздаль - град медовый
Пешая
2 часа
108 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
2 ноя в 14:00
от 2000 ₽ за человека
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Начало: На Торговой площади
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
8600 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам понравилось.
    Очень лояльный экскурсовод Кирилл. Действительно нашел со всеми общий язык и все получили то, что хотели от экскурсии.
  • Ж
    Жанна
    6 октября 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Кирилл- просто мастер своего дела! Влюбил в Суздаль всех участников экскурсии. Было увлекательно, интересно и очень профессионально! Спасибо огромное!
  • Д
    Денис
    5 октября 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Спасибо огромное Ольге за бесподобно проведенную экскурсию. Интересно собранный контент, преподнесенный грамотно поставленной речью и с прекрасным чувством юмора. Одно из лучших впечатлений с трипстера.
  • М
    Мария
    7 сентября 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Для нас провёл экскурсию Евгений. Очень интересный и позитивный рассказчик! Несмотря на большую группу (порядка 15 человек) было очень комфортно. У нас были удобные наушники с хорошим звуком. Отличный маршрут, интересные истории 👍
  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравился гид Кирилл! Рекомендую, прекрасный рассказчик, грамотный, много знающий, приятный собеседник!
  • М
    Мария
    31 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам очень понравилось, Кирилл потрясающий! Очень любознательно было послушать про медовуху!
  • Д
    Дарья
    21 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Спасибо! Хорошо прогулялись и напробовались медовухи))). Дети пили безалкогольную)). Интересно рассказали про быт деревенских людей в старину.
  • С
    Светлана
    17 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Выбрала Кирилла, прочитав отзывы и не ошиблась! Молодой, энергичный, креативный, любящий свой город. Детям 9,11 и 13 лет очень понравилась
    читать дальше

    экскурсия. Не скучно, много наводящих вопросов на знание истории. Дети были все время вовлечены. Спокойным шагом,с возможностью присесть и отдохнуть. Кирилл владеет глубокими знаниями и интересно преподносит информацию. Однозначно рекомендую!

  • Л
    Лидия
    17 августа 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Очень увлекательная экскурсия. Спасибо! Рекомендую!
  • М
    Маргарита
    16 августа 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Отличный гид, экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно и увлекательно, с тонким чувством юмора.
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Добрый день! Были на экскурсии вместе с сыном. Все понравилось. Единственный минус, что мы не сразу нашли нашего экскурсовода. Удалось в итоге дозвониться и мы присоединились к экскурсии.
    Кирилл рассказывал интересно, посоветовал куда сходить на ужин и что еще посмотреть)
    Спасибо!
  • И
    Илья
    10 августа 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Очень интересная экскурсия. Гид легко и непринуждённо погрузила нас в быт русской провинции 18 века. Рекомендую
  • О
    Олег
    2 августа 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Огромное спасибо Кириллу за отличную экскурсию, профессионализм и индивидуальный подход!
  • К
    Ксения
    28 июля 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно и увлекательно. Благодарим!
  • М
    Марина
    19 июля 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Идеальный экскурсовод и рассказчик Анастасия. Приятная,легкая,эрудированная в общении. Было интересно,весело,разнообразно -рекомендую всем Анастасию. Спасибо Анастасии за многие рекомендации по Суздалю которыми она с нами поделилась и которые нас интересовали.
  • А
    Анна
    18 июля 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Уникальная подача информации для гостей города никого не оставит равнодушным: с Кириллом очень легко и не принужденно может начаться речь
    читать дальше

    об архитектуре города, а закончится местами, где цены «не кусаются» и «куда можно еще сходить».
    Под конец провели дегустацию местного медоваруса с историческими сводками.
    Экскурсией очень довольны.
    Рекомендуем.

  • К
    Ксения
    7 июля 2025
    Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
    Рекомендую. Классная экскурсия))
  • К
    Ксения
    7 июля 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Интересно, здорово, познавательно)). Очень классная экскурсия))
  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Нам очень понравилось!
    Рекомендуем 🙌
  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Древний Суздаль - град медовый
    Был выбран отличный маршрут. Прошли по ключевым местам города, но не устали. Нам было весело и интересно (даже ребенку). Дегустировали медовуху. Спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Дегустации медовухи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
  2. Древний Суздаль - град медовый
  3. История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Торговые Ряды
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Музей деревянного зодчества
  10. Преподобенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Дегустации медовухи" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 8600. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Дегустации медовухи», 123 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь