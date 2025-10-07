Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Погрузитесь в атмосферу Суздаля с местным жителем: разгадывайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь дегустацией медовухи и огуречного варенья
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
Завтра в 14:00
2 ноя в 14:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Завтра в 14:00
2 ноя в 14:00
от 2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История, вкусы и ароматы уездного Суздаля
Узнать про быт горожан и купцов, традиции парфюмерии и самогоноварения
Начало: На Торговой площади
4 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
8600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 октября 2025Нам понравилось.
Очень лояльный экскурсовод Кирилл. Действительно нашел со всеми общий язык и все получили то, что хотели от экскурсии.
- ЖЖанна6 октября 2025Кирилл- просто мастер своего дела! Влюбил в Суздаль всех участников экскурсии. Было увлекательно, интересно и очень профессионально! Спасибо огромное!
- ДДенис5 октября 2025Спасибо огромное Ольге за бесподобно проведенную экскурсию. Интересно собранный контент, преподнесенный грамотно поставленной речью и с прекрасным чувством юмора. Одно из лучших впечатлений с трипстера.
- ММария7 сентября 2025Для нас провёл экскурсию Евгений. Очень интересный и позитивный рассказчик! Несмотря на большую группу (порядка 15 человек) было очень комфортно. У нас были удобные наушники с хорошим звуком. Отличный маршрут, интересные истории 👍
- ААнна31 августа 2025Очень понравился гид Кирилл! Рекомендую, прекрасный рассказчик, грамотный, много знающий, приятный собеседник!
- ММария31 августа 2025Нам очень понравилось, Кирилл потрясающий! Очень любознательно было послушать про медовуху!
- ДДарья21 августа 2025Спасибо! Хорошо прогулялись и напробовались медовухи))). Дети пили безалкогольную)). Интересно рассказали про быт деревенских людей в старину.
- ССветлана17 августа 2025Выбрала Кирилла, прочитав отзывы и не ошиблась! Молодой, энергичный, креативный, любящий свой город. Детям 9,11 и 13 лет очень понравилась
- ЛЛидия17 августа 2025Очень увлекательная экскурсия. Спасибо! Рекомендую!
- ММаргарита16 августа 2025Отличный гид, экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно и увлекательно, с тонким чувством юмора.
- ЕЕкатерина13 августа 2025Добрый день! Были на экскурсии вместе с сыном. Все понравилось. Единственный минус, что мы не сразу нашли нашего экскурсовода. Удалось в итоге дозвониться и мы присоединились к экскурсии.
Кирилл рассказывал интересно, посоветовал куда сходить на ужин и что еще посмотреть)
Спасибо!
- ИИлья10 августа 2025Очень интересная экскурсия. Гид легко и непринуждённо погрузила нас в быт русской провинции 18 века. Рекомендую
- ООлег2 августа 2025Огромное спасибо Кириллу за отличную экскурсию, профессионализм и индивидуальный подход!
- ККсения28 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Было интересно, познавательно и увлекательно. Благодарим!
- ММарина19 июля 2025Идеальный экскурсовод и рассказчик Анастасия. Приятная,легкая,эрудированная в общении. Было интересно,весело,разнообразно -рекомендую всем Анастасию. Спасибо Анастасии за многие рекомендации по Суздалю которыми она с нами поделилась и которые нас интересовали.
- ААнна18 июля 2025Уникальная подача информации для гостей города никого не оставит равнодушным: с Кириллом очень легко и не принужденно может начаться речь
- ККсения7 июля 2025Рекомендую. Классная экскурсия))
- ККсения7 июля 2025Интересно, здорово, познавательно)). Очень классная экскурсия))
- ССветлана24 июня 2025Нам очень понравилось!
Рекомендуем 🙌
- ААнастасия22 июня 2025Был выбран отличный маршрут. Прошли по ключевым местам города, но не устали. Нам было весело и интересно (даже ребенку). Дегустировали медовуху. Спасибо за экскурсию.
