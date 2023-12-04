Эта экскурсия особенно хороша студёными зимними днями, когда выдержать на улице 3 часа сложно. Также она идеальна, если познакомиться с городом хочется, но времени мало.



Я подготовила для вас экспресс-маршрут, благодаря которому вы побываете и в кремле, и на уютных улочках, и на обзорных площадках. И конечно, услышите истории, легенды и любопытные факты.