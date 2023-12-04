Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате

Индивидуальная экскурсия в Суздале

Всего за 1,5 часа раскрыть историю города и осмотреть ключевые достопримечательности

Эта экскурсия особенно хороша студёными зимними днями, когда выдержать на улице 3 часа сложно. Также она идеальна, если познакомиться с городом хочется, но времени мало.

Я подготовила для вас экспресс-маршрут, благодаря которому вы побываете и в кремле, и на уютных улочках, и на обзорных площадках. И конечно, услышите истории, легенды и любопытные факты.
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Кремль, посад, монастыри. Всё самое важное в Суздале - в экспресс-формате
Ближайшие даты:
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
10
дек
11
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Территория кремля с собором 13 века.
  • Старинные улицы.
  • Кремлёвские фортификации 11–12 веков.
  • Торговая площадь и здание Торговых рядов (Гостиный двор).
  • Несколько обзорных площадок с лучшими видами в городе.
  • Самая старая улица с домиком Бальзаминова.
  • Монастырь 13 века.

Вы узнаете:

  • Что же означает название «Суздаль» и почему нам не известно, сколько городу лет.
  • Где находится настоящий кремль (вовсе не за каменной стеной!).
  • Почему на главном соборе синие купола, зачем там звёзды и при чём здесь Византия.
  • Что же такое Бамбуриха, Табуниха, Скучилиха, Пинаиха и прочее.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Возможно проведение для большего количества человек. Оборудование рассчитано до 50 участников. Пишите, чтобы уточнить детали.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Кремлёвская улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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