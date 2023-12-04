Всего за 1,5 часа раскрыть историю города и осмотреть ключевые достопримечательности
Эта экскурсия особенно хороша студёными зимними днями, когда выдержать на улице 3 часа сложно. Также она идеальна, если познакомиться с городом хочется, но времени мало.
Я подготовила для вас экспресс-маршрут, благодаря которому вы побываете и в кремле, и на уютных улочках, и на обзорных площадках. И конечно, услышите истории, легенды и любопытные факты.
Я подготовила для вас экспресс-маршрут, благодаря которому вы побываете и в кремле, и на уютных улочках, и на обзорных площадках. И конечно, услышите истории, легенды и любопытные факты.
Ближайшие даты:
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Территория кремля с собором 13 века.
- Старинные улицы.
- Кремлёвские фортификации 11–12 веков.
- Торговая площадь и здание Торговых рядов (Гостиный двор).
- Несколько обзорных площадок с лучшими видами в городе.
- Самая старая улица с домиком Бальзаминова.
- Монастырь 13 века.
Вы узнаете:
- Что же означает название «Суздаль» и почему нам не известно, сколько городу лет.
- Где находится настоящий кремль (вовсе не за каменной стеной!).
- Почему на главном соборе синие купола, зачем там звёзды и при чём здесь Византия.
- Что же такое Бамбуриха, Табуниха, Скучилиха, Пинаиха и прочее.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Возможно проведение для большего количества человек. Оборудование рассчитано до 50 участников. Пишите, чтобы уточнить детали.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Кремлёвская улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 320 туристов
Профессиональный гид, прошла подготовку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Много и с пристрастием выспрашивала у местных краеведов интересные факты, о которых не пишут в книжках. Исторические события рассказываю с точки зрения причинно-следственных связей, а не перечисления дат. Спойлер — часто мотивы были скрытыми, но логичными. На экскурсии задаю вопросы, нахожу смешные аналогии для лучшего запоминания, люблю отвечать на возникающие вопросы и подводить участников экскурсии к самостоятельным выводам. Проверено, после моих экскурсий в голове «что-то остается» 😅
Похожие туры из Суздаля
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Суздалю «Гулять так гулять»
Посетить главные места древнего города и раскрыть его историю в легком нескучном формате
На Торговой площади
Сегодня
Завтра
5 дек
6 дек
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
на Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
Сегодня
Завтра
5 дек
6 дек
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Суздаль в контексте русской истории
Посетить знаковые и малоизвестные места старинного города и узнать о его богатом прошлом
6 дек
8 дек
9 дек
10 дек
3 800₽ за всё до 4 чел.