Легенды суздальских монастырей

Легенды суздальских монастырей
Легенды суздальских монастырей
Легенды суздальских монастырей
Легенды суздальских монастырей
Ближайшие даты:
18
дек
25
дек
1
янв
8
янв
15
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь Суздаля
  • Ризоположенский монастырь
  • Самая высокая колокольня города
  • Александровский монастырь
  • Тайные живописные уголки
  • Спасо-Евфимиев монастырь (внешний осмотр)
  • Покровский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта тематическая прогулка погрузит нас в атмосферу тайн и легенд. Мы прогуляемся по самым красивым смотровым площадкам и заглянем в древние монастыри:Ризоположенский и Александровский, полюбуемся панорамой знаменитого Спасо-Евфимиева монастыря-крепости и белоснежным Покровским, а также я расскажу вам:

о средневековых проклятиях и предсказаниях

о печальной участи русских цариц и их дочек

чем в Суздале закончилась любовная история первой жены Петра I,

и что тут делали жены Ивана Грозного

услышите предсказания русского Нострадамуса и историю о княжеской дочке, которая вместо собственной свадьбы попала на похороны
побываете на месте заключения знаменитых русских сектантов и с головой погрузитесь в атмосферу русского средневековья.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Индивидуальная система радиогид (наушники)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Красная площадь, 4
Завершение: Суздаль, ул Покровская, 76
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Сборная групповая экскурсия проходит
  • По большей части
  • На улице. Поэтому важно одеться теплее
  • В Суздале бывает ветрено!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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