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Описание
Эта тематическая прогулка погрузит нас в атмосферу тайн и легенд. Мы прогуляемся по самым красивым смотровым площадкам и заглянем в древние монастыри:Ризоположенский и Александровский, полюбуемся панорамой знаменитого Спасо-Евфимиева монастыря-крепости и белоснежным Покровским, а также я расскажу вам:
о средневековых проклятиях и предсказаниях
о печальной участи русских цариц и их дочек
чем в Суздале закончилась любовная история первой жены Петра I,
и что тут делали жены Ивана Грозного
услышите предсказания русского Нострадамуса и историю о княжеской дочке, которая вместо собственной свадьбы попала на похороны
побываете на месте заключения знаменитых русских сектантов и с головой погрузитесь в атмосферу русского средневековья.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Индивидуальная система радиогид (наушники)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул Красная площадь, 4
Завершение: Суздаль, ул Покровская, 76
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Сборная групповая экскурсия проходит
По большей части
На улице. Поэтому важно одеться теплее
В Суздале бывает ветрено!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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