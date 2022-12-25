Эта тематическая прогулка погрузит нас в атмосферу тайн и легенд. Мы прогуляемся по самым красивым смотровым площадкам и заглянем в древние монастыри:Ризоположенский и Александровский, полюбуемся панорамой знаменитого Спасо-Евфимиева монастыря-крепости и белоснежным Покровским, а также я расскажу вам:

о средневековых проклятиях и предсказаниях

о печальной участи русских цариц и их дочек

чем в Суздале закончилась любовная история первой жены Петра I,

и что тут делали жены Ивана Грозного

услышите предсказания русского Нострадамуса и историю о княжеской дочке, которая вместо собственной свадьбы попала на похороны

побываете на месте заключения знаменитых русских сектантов и с головой погрузитесь в атмосферу русского средневековья.