С радостью прокачу вас по Суздалю и окрестностям на современном комфортабельном мотоцикле! Вы проедете по главной улице города и его потаённым уголкам, полюбуетесь старинными монастырями и рекой Каменкой. А ещё заедете в соседнее древнее село Кидекша и увидите белокаменную церковь Бориса и Глеба.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На мотопрогулке вы увидите:
- Центральную улицу Ленина
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Покровский монастырь
- Васильевский монастырь
- Храм Бориса и Глеба в Кидекше
- Панораму высокого берега Каменки и слободской части города
Я поделюсь связанными с ними интересными фактами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на мотоцикле Honda «gold wing» 1500 lux touring
- Сезонность: май — конец октября
- Мы сделаем остановки рядом с указанными достопримечательностями и осмотрим их снаружи
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 1403 туристов
Добрый день! Я штатный звонарь Суздальского благочиния, преподаватель школы звонарского мастерства. В детстве я не очень любил ходить на экскурсии, потому что, как мне казалось, это всегда заученные фразы. Поэтому я решил рассказывать о моем любимом городе не штампами, а так, как его чувствую сам. Постараюсь показать вам Суздаль так, чтобы вы влюбились в него раз и навсегда.Задать вопрос
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