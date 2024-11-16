Мотопрогулка по Суздалю

Прокатиться по идиллическому городу, наслаждаясь видами монастырей и среднерусских пейзажей
С радостью прокачу вас по Суздалю и окрестностям на современном комфортабельном мотоцикле! Вы проедете по главной улице города и его потаённым уголкам, полюбуетесь старинными монастырями и рекой Каменкой. А ещё заедете в соседнее древнее село Кидекша и увидите белокаменную церковь Бориса и Глеба.
Мотопрогулка по Суздалю
Мотопрогулка по Суздалю
Мотопрогулка по Суздалю
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

На мотопрогулке вы увидите:

  • Центральную улицу Ленина
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Покровский монастырь
  • Васильевский монастырь
  • Храм Бориса и Глеба в Кидекше
  • Панораму высокого берега Каменки и слободской части города

Я поделюсь связанными с ними интересными фактами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на мотоцикле Honda «gold wing» 1500 lux touring
  • Сезонность: май — конец октября
  • Мы сделаем остановки рядом с указанными достопримечательностями и осмотрим их снаружи
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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