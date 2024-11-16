Евгений — ваш гид в Суздале

Провёл экскурсии для 1403 туристов

Добрый день! Я штатный звонарь Суздальского благочиния, преподаватель школы звонарского мастерства. В детстве я не очень любил ходить на экскурсии, потому что, как мне казалось, это всегда заученные фразы. Поэтому я решил рассказывать о моем любимом городе не штампами, а так, как его чувствую сам. Постараюсь показать вам Суздаль так, чтобы вы влюбились в него раз и навсегда.