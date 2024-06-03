читать дальше

созвонились с нашим экскурсоводом у нее не было информации о составе нашей группы и о наших пожеланиях. Предполагаю, что поэтому маршрут был монастыри-церкви и канонизация. А мы ожидали совсем иного. Понимаю, что работать с детьми сложно. Я - требовательный клиент, так как сама много знаю и стараюсь увлечь знаниями своих детей. Считаю, что надо более профессионально "запаковывать" знания, когда экскурсия заявлена как интерактивная. Либо, ставить ограничение на возраст.