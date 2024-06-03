1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«В программе кремль, монастыри и пленительные панорамы»
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
«На обзорной экскурсии вы убедитесь в этом, увидев красивейшие монастыри, древние валы, живописные панорамы и старые улочки»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«Например, вы подниметесь на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
«Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок»
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
- ВВадим26 мая 2024Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
- ИИрина19 мая 2024Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
- ААнастасия16 мая 2024Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
- ММаргарита13 мая 2024У нас был очень профессиональный экскурсовод. Увы, мы были с детьми, и ЗАРАНЕЕ просили организаторов учесть этот момент. Когда накануне
- ЕЕлена12 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Марине за классную экскурсию! Очень содержательно, интересно и увлекательно! Марина учла наши пожелания (мы буквально час назад
- ААлександра11 мая 2024Нашим гидом был Кирилл Ф. Замечательно рассказывал. Все было интересно детям и нам! Спасибо за историю!
- ММарина3 мая 2024Выбрались в Суздаль на майские праздники компанией из 6 человек, экскурсии подбирала я, поэтому спасибо за отличный выбор говорили мне,
- ДДарья2 мая 2024В Суздале были с мужем не впервые, однако Сергею удалось рассказать нам новые факты об этом чудесном городе. Детям 11
- ММихаил24 апреля 2024Дружная команда 55++, много путешествующая и имеющая в своих рядах серьезных знатоков истории, очень высоко оценила профессионализм гида Марины: структурированность материала, его подача - выше всяких похвал! Всем советуем! Михаил.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Панорамы»
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