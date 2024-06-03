Красивые виды и панорамы Суздаля

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Суздале, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«В программе кремль, монастыри и пленительные панорамы»
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Легенды и предания суздальской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
120 отзывов
Легенды и предания суздальской земли: путешествие в прошлое
Познакомьтесь с уникальным наследием Суздаля, его величественными монастырями и живописными пейзажами во время захватывающей экскурсии
Начало: Торговая площадь
«На обзорной экскурсии вы убедитесь в этом, увидев красивейшие монастыри, древние валы, живописные панорамы и старые улочки»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 700 за всё до 5 чел.
Сокровенный Суздаль
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Сокровенный Суздаль: путешествие по древним улицам и храмам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Суздаля, исследуя его знаменитые монастыри и исторические памятники
Начало: У Суздальского кремля
«Например, вы подниметесь на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
50004 500 за всё до 10 чел.
Суздальские монастыри - ключи к истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Суздальские монастыри: историческое путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по монастырям Суздаля, где каждый камень рассказывает свою историю
«Мы прогуляемся по тихим и живописным улочкам города, поговорим о его старинных обителях и полюбуемся на пряничные панорамы Суздаля со смотровых площадок»
16 июня в 09:00
19 июня в 12:00
7 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Сокровенный Суздаль
    большое спасибо Николаю за очень содержательную и интересную экскурсию. Узнали много интересных фактов,сделали массу интересных фотографий. Получили много полезных советов по посещению других интересных мест во владимирской области
  • В
    Вадим
    26 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Николай - очень хороший экскурсовод, знающий свой родной город и его достопримечательности, поэтому лично я рекомендую всем, кто приедет в Суздаль, связаться с ним и прогуляться по самым известным и интересным историческим местам в городе.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Сокровенный Суздаль
    Рекомендую вам данного экскурсовода Отличная экскурсия все очень понравилось
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  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    У нас был очень профессиональный экскурсовод. Увы, мы были с детьми, и ЗАРАНЕЕ просили организаторов учесть этот момент. Когда накануне
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    созвонились с нашим экскурсоводом у нее не было информации о составе нашей группы и о наших пожеланиях. Предполагаю, что поэтому маршрут был монастыри-церкви и канонизация. А мы ожидали совсем иного. Понимаю, что работать с детьми сложно. Я - требовательный клиент, так как сама много знаю и стараюсь увлечь знаниями своих детей. Считаю, что надо более профессионально "запаковывать" знания, когда экскурсия заявлена как интерактивная. Либо, ставить ограничение на возраст.

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Огромное спасибо экскурсоводу Марине за классную экскурсию! Очень содержательно, интересно и увлекательно! Марина учла наши пожелания (мы буквально час назад
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    были на другой экскурсии) и она скорректировала материал с учетом уже наших интересов! Но даже несмотря на то, что мы уже были знакомы с городом, Марина рассказала нам очень много интересных фактов, которых мы не слышали! Она очень глубоко знает материал и рассказывает безумно подробно и интересно! Рекомендуем!

  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Легенды и предания суздальской земли
    Нашим гидом был Кирилл Ф. Замечательно рассказывал. Все было интересно детям и нам! Спасибо за историю!
  • М
    Марина
    3 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Выбрались в Суздаль на майские праздники компанией из 6 человек, экскурсии подбирала я, поэтому спасибо за отличный выбор говорили мне,
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    но на самом деле это конечно заслуга нашего экскурсовода Сергея. Весело, интересно, без нагружения не нужными цифрами и датами, но следующие 2 дня мы дружно искали на всех церквях "дыньки","кирпичики" и "ширинки".

  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    В Суздале были с мужем не впервые, однако Сергею удалось рассказать нам новые факты об этом чудесном городе. Детям 11
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    и 16 лет также было интересно послушать Сергея, они с удовольствием отвечали на его вопросы, касающиеся истории как самого города, так и российской истории в целом. Сергей отличный рассказчик, факты преподносил интересно иллюстрируя их расположенными вокруг достопримечательностями и цитируя летописи и другой исторический материал.

  • М
    Михаил
    24 апреля 2024
    Суздальские монастыри - ключи к истории города
    Дружная команда 55++, много путешествующая и имеющая в своих рядах серьезных знатоков истории, очень высоко оценила профессионализм гида Марины: структурированность материала, его подача - выше всяких похвал! Всем советуем! Михаил.

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Суздаль: первые впечатления о городе-музее
  2. Легенды и предания суздальской земли
  3. Сокровенный Суздаль
  4. Суздальские монастыри - ключи к истории города
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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