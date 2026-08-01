О чём звонят колокола: мастер-класс по колокольному звону в Суздале

Колокольный звон — важная часть звукового образа Суздаля. Он вдохновляет, наставляет нас в жизни, дарит спокойствие и умиротворение.
На мастер-классе вы познакомитесь с историей колокольного искусства, узнаете, чем отличаются группы колоколов, услышите живой суздальский звон и попробуете себя в роли звонаря.
На мастер-классе вы познакомитесь с историей колокольного искусства, узнаете, чем отличаются группы колоколов, услышите живой суздальский звон и попробуете себя в роли звонаря.
Описание мастер-класса
Мастер-класс на колокольне
Вы увидите колокола вблизи и поймёте, как с ними работает звонарь.
Знакомство с колокольным звоном
Вы узнаете, как устроен звон, чем отличаются группы колоколов и почему каждый из них звучит по-своему.
Практика для каждого участника
Я покажу базовые движения, помогу почувствовать ритм и дам возможность попробовать себя в роли звонаря.
Организационные детали
- Вам предстоит подняться пешком на колокольню
- Дети могут принять участие в сопровождении взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле храма
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я звонарица в Суздале, представитель Суздальской школы звонарского мастерства. С детства я мечтала стать звонарицей. Впервые поднялась на колокольню к колоколам случайным образом, по наставлению и благословению настоятеля монастыря. Это невероятное
Входит в следующие категории Суздаля
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