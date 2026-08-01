О чём звонят колокола: мастер-класс по колокольному звону в Суздале

Колокольный звон — важная часть звукового образа Суздаля. Он вдохновляет, наставляет нас в жизни, дарит спокойствие и умиротворение. На мастер-классе вы познакомитесь с историей колокольного искусства, узнаете, чем отличаются группы колоколов, услышите живой суздальский звон и попробуете себя в роли звонаря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

от 6500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Суздале

Описание мастер-класса

Мастер-класс на колокольне

Вы увидите колокола вблизи и поймёте, как с ними работает звонарь.

Знакомство с колокольным звоном

Вы узнаете, как устроен звон, чем отличаются группы колоколов и почему каждый из них звучит по-своему.

Практика для каждого участника

Я покажу базовые движения, помогу почувствовать ритм и дам возможность попробовать себя в роли звонаря.

Организационные детали