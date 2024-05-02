Суздаль — город удивительный: по главной улице пройти его можно за полчаса, а говорить о нем годами. Познакомимся с городом от его возникновения до наших дней. Увидим памятники культуры и истории, прогуляемся по центру города и маленьким тихим улочкам, увидим дома и храмы. Я расскажу про знаменитых суздальцев и почему Суздаль называют «русским Голливудом».

Описание экскурсии

Что вас ждет Цель программы — знакомство с городом. Наша прогулка начнется от торговой площади, где проходили съемки фильма «Женитьба Бальзаминова». Прогуляемся до оборонительного вала 11-12 вв., посетим самую древнюю часть города — Кремль. Увидим сердце города — Рождественский собор 13 в, найдем часы без цифр — суздальские куранты. Зайдем в Успенскую церковь и найдем единственную пожарную каланчу города Прогуляемся по тихим старинным улочкам и отправимся в древнейший монастырь — Ризоположенский, где посетим собор, узнаем его тайны и легенды. Дойдем до монастыря, основанного по велению Александра Невского, увидим самые красивые панорамы на два других монастыря: Покровский женский (место заключения знатных женщин) и Спасо-Евфимиев — монастырь-форпост, за стенами которого была скрыта от постороннего взора «тюрьма для безумствующих колодников».