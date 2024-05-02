Суздаль — город удивительный: по главной улице пройти его можно за полчаса, а говорить о нем годами. Познакомимся с городом от его возникновения до наших дней.
Увидим памятники культуры и истории, прогуляемся по центру города и маленьким тихим улочкам, увидим дома и храмы. Я расскажу про знаменитых суздальцев и почему Суздаль называют «русским Голливудом».
Увидим памятники культуры и истории, прогуляемся по центру города и маленьким тихим улочкам, увидим дома и храмы. Я расскажу про знаменитых суздальцев и почему Суздаль называют «русским Голливудом».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Цель программы — знакомство с городом. Наша прогулка начнется от торговой площади, где проходили съемки фильма «Женитьба Бальзаминова». Прогуляемся до оборонительного вала 11-12 вв., посетим самую древнюю часть города — Кремль. Увидим сердце города — Рождественский собор 13 в, найдем часы без цифр — суздальские куранты. Зайдем в Успенскую церковь и найдем единственную пожарную каланчу города Прогуляемся по тихим старинным улочкам и отправимся в древнейший монастырь — Ризоположенский, где посетим собор, узнаем его тайны и легенды. Дойдем до монастыря, основанного по велению Александра Невского, увидим самые красивые панорамы на два других монастыря: Покровский женский (место заключения знатных женщин) и Спасо-Евфимиев — монастырь-форпост, за стенами которого была скрыта от постороннего взора «тюрьма для безумствующих колодников».
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Торговую площадь
- Рождественский собор
- Успенскую церковь
- Территорию Кремля
- Ризоположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Самые красивые панорамы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
Завершение: Г. Суздаль, ул. Гастева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Продолжительность программы 2-2,5 ч
- Пешеходная программа
- Экскурсия подходит взрослым, семьям с детьми
- Для комфортной экскурсии позаботьтесь об удобной одежде по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Камила
2 мая 2024
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