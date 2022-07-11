Индивидуальные экскурсии в Суздале

В Суздале сверкают купола, раздается звон колоколов и тихо вьется речка. Здесь оживают летописи города и его роль в истории России. Посетите Суздальский кремль, монастыри, древние валы и деревянную церковь

без единого гвоздя. Увидите путешествующие храмы и узнаете о местной жизни сквозь века. Экскурсия начинается на Торговой площади, затем путь лежит к кремлю, Успенской церкви и собору Рождества Богородицы. На главной площади вас угостят вареньем из соленых огурцов. Смотровая площадка у Спасо-Евфимиева монастыря откроет идиллический пейзаж с Покровским и Александровским монастырями. История города-музея сложится в яркую картину с рассказами о жителях, традициях и фильмах, снятых в Суздале

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заповедник прошлого

Экскурсия начнется на Торговой площади, которая веками остается центром суздальской жизни. Оттуда отправимся к кремлю в излучине реки Каменки, пройдя мимо крепостных валов 12 века, — можно забраться наверх и сделать фото-открытки. По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя.

Следом вновь вернемся на главную площадь, где вас угостят фирменным местным вареньем — из соленых бочковых огурцов! По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря. С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри. И почти всю дорогу нас будет сопровождать изящная Ильинская церковь, то приближаясь, то отдаляясь.

Память стен и куполов Суздаля

История города-музея сложится для вас в понятную и яркую картину. Я расскажу, кто населял эти земли до 4 века, как среди непроходимых лесов появился плодородный участок и почему Суздальская земля была самой густонаселенной в 10 веке. А еще мы поговорим о паре городских традиций и вспомним фильмы, в которых снимались храмы и дома Суздаля.

Организационные детали