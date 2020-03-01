Индивидуальные экскурсии в Суздале

Что вас ожидает

Заповедник прошлого

Экскурсия начнется на Торговой площади, которая веками остается центром суздальской жизни. Оттуда отправимся к кремлю в излучине реки Каменки, пройдя мимо крепостных валов 12 века, — можно забраться наверх и сделать фото-открытки. По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя.

Следом вновь вернемся на главную площадь, где вас угостят фирменным местным вареньем — из соленых бочковых огурцов! По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря. С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри. И почти всю дорогу нас будет сопровождать изящная Ильинская церковь, то приближаясь, то отдаляясь.

Память стен и куполов Суздаля

История города-музея сложится для вас в понятную и яркую картину. Я расскажу, кто населял эти земли до 4 века, как среди непроходимых лесов появился плодородный участок и почему Суздальская земля была самой густонаселенной в 10 веке. А еще мы поговорим о паре городских традиций и вспомним фильмы, в которых снимались храмы и дома Суздаля.