Индивидуальные экскурсии в Суздале

Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где купола сверкают на солнце, а летописи оживают на фоне исторических памятников и живописных пейзажей
В Суздале сверкают купола, раздается звон колоколов и тихо вьется речка. Здесь оживают летописи города и его роль в истории России. Посетите Суздальский кремль, монастыри, древние валы и деревянную церковь читать дальшеуменьшить
без единого гвоздя. Увидите путешествующие храмы и узнаете о местной жизни сквозь века.
Экскурсия начинается на Торговой площади, затем путь лежит к кремлю, Успенской церкви и собору Рождества Богородицы. На главной площади вас угостят вареньем из соленых огурцов.
Смотровая площадка у Спасо-Евфимиева монастыря откроет идиллический пейзаж с Покровским и Александровским монастырями.
История города-музея сложится в яркую картину с рассказами о жителях, традициях и фильмах, снятых в Суздале
Экскурсия начнется на Торговой площади, которая веками остается центром суздальской жизни. Оттуда отправимся к кремлю в излучине реки Каменки, пройдя мимо крепостных валов 12 века, — можно забраться наверх и сделать фото-открытки. По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя.
Следом вновь вернемся на главную площадь, где вас угостят фирменным местным вареньем — из соленых бочковых огурцов! По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря. С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри. И почти всю дорогу нас будет сопровождать изящная Ильинская церковь, то приближаясь, то отдаляясь.
Память стен и куполов Суздаля
История города-музея сложится для вас в понятную и яркую картину. Я расскажу, кто населял эти земли до 4 века, как среди непроходимых лесов появился плодородный участок и почему Суздальская земля была самой густонаселенной в 10 веке. А еще мы поговорим о паре городских традиций и вспомним фильмы, в которых снимались храмы и дома Суздаля.
Организационные детали
Экскурсию можно начать уже в Суздале или встретиться во Владимире и доехать вместе: — на вашем автомобиле (при возможности) — на моем автомобиле (стоимость дороги туда-обратно 1200 руб.) — на рейсовом автобусе (стоимость билета около 130 руб., дорога займет 40-45 минут)
Стоимость прогулки на речном трамвайчике — около 600 руб. с человека
Мы осматриваем достопримечательности снаружи. Посетить их вы сможете после окончания нашей прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Уточняется перед экскурсией
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1694 туристов
Я сама вдохновлена летописной историей Великого княжества Владимирского, поэтому предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Второй раз мы воспользовались услугами экскурсовода Елены и снова остались довольны. Рассказ живой, интересный. Оптимально по времени, расстоянию (учитывая, что мы были с ребёнком 3,5 лет) и количеству исторической информации в сочетании с рассказом о том, как живёт город сегодня.
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Kirillova
Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
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А
Александра
Экскурсия была классной! Во-первых, Елена нас встретила на своем авто во Владимире в удобном для нас месте и время, по пути рассказала и про сам Владимир и историю края. В читать дальшеуменьшить
самом Суздале за отведенное время показала основные достопримечательности, рассказала много занимательных историй, подсказала хорошие места для обеда, покупки сувениров, познакомила с местными традициями. Благодаря Елене день был просто великолепным, знакомство с Суздалем состоялось, мы обязательно вернемся в этот удивительный город-музей еще раз. Спасибо Елене за прекрасную поездку! Рекомендую всем от души.
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В
Венера
Были на экскурсии в сентябре 2020 года. Прекрасная погода, пропитанный древностью Суздаль и отличный гид-все это заставляет вернуться сюда ещё раз. Елена не просто гид, а человек, влюблённый в этот край, глубоко знающий его историю, а главное, умеющий доступно об этом рассказать. Время экскурсии пролетело быстро и незаметно. Всем рекомендую.
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О
Ольга
Спасибо Елене за интересную экскурсию! Посмотрели основные достопримечательности Суздаля, заехали в Кидекшу. Просили организовать нам поездку на машине, что оказалось очень удобно. Сама экскурсия была увлекательной, места - потрясающие.
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Юлия
Огромное спасибо Елене за простоту изложения материала,за терпение (мы были с собачкой). Все очень понравилось.
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