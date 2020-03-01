Индивидуальные экскурсии в Суздале

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  3. Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!

Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи

Елена
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Елена – ваш гид
В этом городке сверкают на солнце купола, раздается звон с высоких колоколен и тихо вьется лентой речка.

На этом фоне оживут летописи города и его роли в истории России.

Мы посмотрим на Суздальский кремль и хранящие тайны монастыри, заберемся на древние валы, поговорим о местной жизни сквозь века и даже увидим путешествующие храмы!
2800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!

Что вас ожидает

Заповедник прошлого
Экскурсия начнется на Торговой площади, которая веками остается центром суздальской жизни. Оттуда отправимся к кремлю в излучине реки Каменки, пройдя мимо крепостных валов 12 века, — можно забраться наверх и сделать фото-открытки. По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя.

Следом вновь вернемся на главную площадь, где вас угостят фирменным местным вареньем — из соленых бочковых огурцов! По центральной улице дойдем до смотровой площадки у Спасо-Евфимиева монастыря. С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри. И почти всю дорогу нас будет сопровождать изящная Ильинская церковь, то приближаясь, то отдаляясь.

Память стен и куполов Суздаля
История города-музея сложится для вас в понятную и яркую картину. Я расскажу, кто населял эти земли до 4 века, как среди непроходимых лесов появился плодородный участок и почему Суздальская земля была самой густонаселенной в 10 веке. А еще мы поговорим о паре городских традиций и вспомним фильмы, в которых снимались храмы и дома Суздаля.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать уже в Суздале или встретиться во Владимире и доехать вместе:
    — на вашем автомобиле (при возможности)
    — на моем автомобиле (стоимость дороги туда-обратно 600 руб.)
    — на рейсовом автобусе (стоимость билета около 130 руб., дорога займет 40-45 минут)
  • Мы осматриваем достопримечательности снаружи. Посетить их вы сможете после окончания нашей прогулки.
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Вдохновленная сама летописной историей Великого Владимирского княжества, предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
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