Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Что вас ожидает

Суздаль вчера и сегодня

Цель моей экскурсии 🧭 — не только погрузить вас в прошлое, но и показать, как такое особенное городское пространство сочетается с нашими реалиями. Например, мы рассмотрим суздальские таблички с названиями улиц и обсудим, какие загадки они могут открыть. Вы узнаете и об архитектуре Суздаля: в том числе полюбуетесь деревянной резьбой и расшифруете её языческие и православные символы.

Красной нитью через прогулку 👣 пройдет вопрос — почему Суздаль дошел до нас в таком виде? В поиске ответов вы поймете, откуда в крошечном городе столько церквей и почему Суздаль всегда был зажиточным.

Главные точки уникального города

Прогулка начнется от Суздальского кремля — без крепости, но с сохранившимися древними валами, на которые можно забраться. Следом пройдем через Торговые ряды, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря за чарующими панорамами и посетим белокаменный Покровский монастырь. Если вы будете готовы пройти побольше (или у вас есть машина), то завершить экскурсию ⛳ предлагаю на смотровой площадке у Спасо-Евфимиева монастыря.

Организационные детали