Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

  1. Россия
  2. Экскурсии

Суздаль: дух древнего города

Уловить гармонию прошлого и настоящего на обзорной прогулке по городу-музею

Дарья
Дарья – Гид из Суздаля
Шаг за шагом в прошлое сказочного провинциального Суздаля вы пройдете по его главным местам — от кремля до монастырей, от торговых рядов до смотровой площадки на колокольне.

Попутно мы разгадаем парадоксы истории 📖, обсудим местное зодчество и попробуем понять, как город 🏙️, бережно сохранённый временем, соотносится с современной жизнью суздальцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города

Что вас ожидает

Суздаль вчера и сегодня
Цель моей экскурсии 🧭 — не только погрузить вас в прошлое, но и показать, как такое особенное городское пространство сочетается с нашими реалиями. Например, мы рассмотрим суздальские таблички с названиями улиц и обсудим, какие загадки они могут открыть. Вы узнаете и об архитектуре Суздаля: в том числе полюбуетесь деревянной резьбой и расшифруете её языческие и православные символы.

Красной нитью через прогулку 👣 пройдет вопрос — почему Суздаль дошел до нас в таком виде? В поиске ответов вы поймете, откуда в крошечном городе столько церквей и почему Суздаль всегда был зажиточным.

Главные точки уникального города
Прогулка начнется от Суздальского кремля — без крепости, но с сохранившимися древними валами, на которые можно забраться. Следом пройдем через Торговые ряды, поднимемся на колокольню Ризоположенского монастыря за чарующими панорамами и посетим белокаменный Покровский монастырь. Если вы будете готовы пройти побольше (или у вас есть машина), то завершить экскурсию ⛳ предлагаю на смотровой площадке у Спасо-Евфимиева монастыря.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, поэтому обязательно выбирайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Дополнительно оплачивается подъем на колокольню (100 руб. с человека, гиду бесплатно)
  • Мы всегда можем зайти в кафе за чашкой горячего чая в холодное время года и в магазины за самобытными подарками
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города
Суздаль: дух древнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Экскурсовод-культуролог, дипломированный гид, автор и ведущая тематических экскурсий для взрослых и детей. Организую пешие и авто экскурсии, групповые и индивидуальные туры по всемирно известным местам Владимиро-Суздальского княжества.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Суздале

Тайны Суздаля для детей и взрослых
3 900
2.5 часа
Тайны Суздаля для детей и взрослых
107 отзывов
Погрузиться в быт прошлого и раскрыть секреты истории на интерактивной экскурсии
Нескучный Суздаль
3 900
2.5 часа
Нескучный Суздаль
80 отзывов
Узнать историю без сухих лекций и оживить летописи на обзорной экскурсии
Легенды и предания суздальской земли
3 900
2.5 часа
Легенды и предания суздальской земли
69 отзывов
Познакомиться с главными достопримечательностями и городскими сказаниями
Суздаль — колыбель России
5 200
3 часа
Суздаль — колыбель России
60 отзывов
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
4 550
2 часа
Суздаль для детей! Костюмированная экскурсия
53 отзыва
Знакомство с историей, правителями, бытом и архитектурой города в веселой интерактивной форме
Колокольни Суздаля со звонарем
5 000
3 часа
Колокольни Суздаля со звонарем
31 отзыв
Узнать городские предания тихих улочек и послушать колокола, любуясь панорамами