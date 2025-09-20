читать дальше

толпами людей в выходные. Особенный дух Суздаля, на мой взгляд, в том, что ты с любой почти точки видишь всегда несколько маковок церквей, а с колокольни ты увидишь их еще больше. Красивейший пейзаж. Я бы сказала, что - это гурманская экскурсия, для тех, кто любит новое, информационно насыщенное, грамотное. Евгений - эрудированный и харизматичный человек, трудно не заметить его таланта, хотя он так скромно не говорит о своем обширном опыте, пока не докопаешься - да откуда Вы это знаете, а точно так…. Полнейший восторг! Многоопытный звонарь, влюбленный в свое дело человек! Я очень счастлива, что нам удалось с ним провести пару часов в Суздале. Браво, Евгений, это, пожалуй, самая запоминающаяся экскурсия из того, что мы видели в Суздале