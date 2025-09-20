Мои заказы

Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви – экскурсии в Суздале

Найдено 8 экскурсий в категории «Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви» в Суздале, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
2 часа
185 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Пешая
2 часа
182 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
1900 ₽ за человека
Обаяние суздальской самобытности
Пешая
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обаяние суздальской самобытности
Кремль, монастыри, древние избы и вкус русской старины
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Колокольни Суздаля со звонарем
Пешая
3 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Билеты
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Полюбоваться городом с панорамных точек и открыть тайны древней Спасо-Евфимиевой обители
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 990 ₽ за всё до 5 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
На машине
3.5 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Суздаль: из века в век
Пешая
2 часа
108 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
12 дек в 15:15
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Тайны суздальской Бастилии
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны суздальской Бастилии
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, узнайте о его прошлом как одной из самых суровых тюрем и посетите уникальные экспозиции
Начало: У Спасо-Евфимиевого монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 590 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    20 сентября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Дата посещения: 19 сентября 2025
    Прекрасная экскурсия. Живо, интересно.
  • В
    Виктория
    15 сентября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Дата посещения: 14 сентября 2025
    Восхитительное погружение в историю с Марией!
    Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Марии за прекрасную, душевную и невероятно познавательную экскурсию по
    читать дальше

    Суздалю!
    Мария – не просто гид, который заученно рассказывает факты. Она настоящий рассказчик, влюбленный в этот город и его историю. Самое главное её умение – говорить на очень простом, понятном и живом языке. Сложные исторические события и архитектурные термины в её рассказе оживали, складывались в единую, захватывающую картину, которую было легко и интересно воспринимать.
    Благодаря Марии у нас не просто остались яркие впечатления от красот Суздаля, но и появилось искреннее желание обновить и углубить свои знания по истории России. Она сумела зажечь тот самый интерес, который заставляет после экскурсии открыть книгу или документальный фильм, чтобы узнать ещё больше.
    Спасибо вам, Мария, за вашу теплоту, внимательность к группе, готовность ответить на любой вопрос и подарить нам такой ясный и полный образ древнего Суздаля.
    С наилучшими пожеланиями, Виктория и Виталий.

  • З
    Зиновьева
    4 июня 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Дата посещения: 4 июня 2025
    Очень интересная экскурсия, много узнали нового,красивые легенды, время пролетело на одном дыхании, спасибо экскурсоводу
  • А
    Анна
    8 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Были на экскурсии с Павлом 6.12, всей компании очень понравилось, было интересно и познавательно, время пролетело незаметно, а еще Павел порекомендовал отличное место, где вкусная еда из печи и настойки, рекомендую))
  • И
    Ирина
    7 декабря 2025
    Суздальские монастыри - ключи к истории города
    Благодарим Марину от всей семьи за то, что она очень быстро (буквально накануне даты встречи) откликнулась на наш запрос, подстроилась
    читать дальше

    под пожелания и удовлетворила тягу к знаниям начинающего историка! Прекрасно, познавательно, очень тепло провели время. От души благодарим Марину и обязательно погуляем еще во время следующего визита в Суздаль

  • А
    Анастасия
    4 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Павел, спасибо большое вам за экскурсию. Вы очень приятный человек, знаете и любите свое дело. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу маленькую коллекцию артефактов. и спасибо за рекомендацию ресторана. Очень вкусно, все понравилось.
    Довольных вам туристов!
  • А
    Анна
    3 декабря 2025
    Колокольни Суздаля со звонарем
    Замечательная экскурсия! Идти надо 1.000%! Особенно, когда не первый раз в Суздале или не готовы довольствоваться только Торговыми рядами с
    читать дальше

    толпами людей в выходные. Особенный дух Суздаля, на мой взгляд, в том, что ты с любой почти точки видишь всегда несколько маковок церквей, а с колокольни ты увидишь их еще больше. Красивейший пейзаж. Я бы сказала, что - это гурманская экскурсия, для тех, кто любит новое, информационно насыщенное, грамотное. Евгений - эрудированный и харизматичный человек, трудно не заметить его таланта, хотя он так скромно не говорит о своем обширном опыте, пока не докопаешься - да откуда Вы это знаете, а точно так…. Полнейший восторг! Многоопытный звонарь, влюбленный в свое дело человек! Я очень счастлива, что нам удалось с ним провести пару часов в Суздале. Браво, Евгений, это, пожалуй, самая запоминающаяся экскурсия из того, что мы видели в Суздале

  • Г
    Георгий
    2 декабря 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Экскурсия очень понравилась. Павел профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно, знает много различных деталей, которые не встретишь при обычной экскурсии. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    30 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Все было отлично
  • О
    Ольга
    26 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!
    Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!
  • Н
    Наталия
    22 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Экскурсия понравилась! Познавательно, интересно, весело и активно все прошло. Экскурсовод Кирилл интересный рассказчик, времени скучать не было) отдельно хотелось бы отметить техническое оснащение-радиогиды (наушники) позволяли слышать экскурсовода даже при сильном ветре.
  • К
    Касимова
    20 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Спасибо, нашему гиду Насте за столь интересную прогулку по Суздалю. Было очень с любовью.
  • Л
    Лариса
    17 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Спасибо Павлу за интересную экскурсию. Заказывала для родителей. Им всё очень понравилось.
  • Д
    Дмитрий
    14 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Интересные запоминающиеся факты, живой диалог, забота об удобствах экскурсантов, полезные советы для продолжения знакомства с городом - основные положительные моменты экскурсии. Отдельное спасибо Кириллу и организаторам за наушники с передатчиками: было очень хорошо слышно экскурсовода.
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Замечательная экскурсия! Мария запомнила имена абсолютно каждого гостя в нашей группе, часто включала в рассказ интерактив: задавала вопросы, рассуждала с
    читать дальше

    нами, рассказывала про свой опыт и поднимала всем настроение в пасмурный денек!
    Больше всего нам понравилось, что Мария рассказывала про историю слов, которые мы используем каждый день!

    Замечательная экскурсия! Мария запомнила имена абсолютно каждого гостя в нашей группе, часто включала в рассказ интерактив:Замечательная экскурсия! Мария запомнила имена абсолютно каждого гостя в нашей группе, часто включала в рассказ интерактив:Замечательная экскурсия! Мария запомнила имена абсолютно каждого гостя в нашей группе, часто включала в рассказ интерактив:
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Поездка получилась очень комфортной и спокойной. Маршрут — интересный и продуманный, с приятным темпом. Отдых получился коротким, но очень хорошим и тёплым. Спасибо!
  • Л
    Лариса
    9 ноября 2025
    Умиротворяющий Суздаль
    Экскурсия по Суздалю прошла замечательно! Небольшой древнерусский городок покорил своим очарованием: тихие улочки, деревянные дома, золотые купола церквей. Павел подробно
    читать дальше

    рассказал о местной истории и традициях, показал самые значимые места. Особенный восторг вызвал Кремль и прогулки по старым улочкам. Прекрасный способ провести выходной и зарядиться позитивом!

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все структурировано и увлекательно. Нам ответили на все вопросы и время пролетело незаметно.
    Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, всеОтличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, всеОтличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, всеОтличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все
  • Т
    Татьяна
    9 ноября 2025
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Замечательный экскурсовод Анастасия провела нам чудесную экскурсию. Экскурсия живая, очень ориентирована на группу, не по протоколу, а с душой и
    читать дальше

    любовью к городу. С нами был человек, которому трудно много и быстро ходить, не смотря на это Анастасия сумела за 2 часа нас так удачно и удобно познакомить с центром города, что в него влюбляешься в очередной раз,и время пролетает незаметно.

  • М
    Мария
    6 ноября 2025
    Суздаль: из века в век
    Все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Умиротворяющий Суздаль
  2. Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
  3. Обаяние суздальской самобытности
  4. Колокольни Суздаля со звонарем
  5. Суздальские монастыри - ключи к истории города
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Торговые Ряды
  5. Самое главное
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Преподобенская колокольня
  9. Музей деревянного зодчества
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в декабре 2025
Сейчас в Суздале в категории "Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 764 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Суздале на 2025 год по теме «Входо-Иерусалимская и Пятницкая церкви», 764 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль