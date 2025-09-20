Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПрогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Обаяние суздальской самобытности
Кремль, монастыри, древние избы и вкус русской старины
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колокольни Суздаля: история, звонарское искусство и панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по колокольням Суздаля, где вы не только узнаете историю звона, но и сами попробуете позвонить
Начало: Напротив Торговых рядов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Полюбоваться городом с панорамных точек и открыть тайны древней Спасо-Евфимиевой обители
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 990 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль и Кидекша - полное погружение
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Суздаль: из века в век
Откройте для себя Суздаль через его историю и архитектуру. Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждая улица хранит свою тайну
Начало: У Преподобенской колокольни
12 дек в 15:15
13 дек в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны суздальской Бастилии
Погрузитесь в историю Спасо-Евфимиева монастыря, узнайте о его прошлом как одной из самых суровых тюрем и посетите уникальные экспозиции
Начало: У Спасо-Евфимиевого монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 590 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина20 сентября 2025Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостноДата посещения: 19 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Живо, интересно.
- ВВиктория15 сентября 2025Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостноДата посещения: 14 сентября 2025Восхитительное погружение в историю с Марией!
Хочется выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Марии за прекрасную, душевную и невероятно познавательную экскурсию по
- ЗЗиновьева4 июня 2025Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостноДата посещения: 4 июня 2025Очень интересная экскурсия, много узнали нового,красивые легенды, время пролетело на одном дыхании, спасибо экскурсоводу
- ААнна8 декабря 2025Были на экскурсии с Павлом 6.12, всей компании очень понравилось, было интересно и познавательно, время пролетело незаметно, а еще Павел порекомендовал отличное место, где вкусная еда из печи и настойки, рекомендую))
- ИИрина7 декабря 2025Благодарим Марину от всей семьи за то, что она очень быстро (буквально накануне даты встречи) откликнулась на наш запрос, подстроилась
- ААнастасия4 декабря 2025Павел, спасибо большое вам за экскурсию. Вы очень приятный человек, знаете и любите свое дело. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за вашу маленькую коллекцию артефактов. и спасибо за рекомендацию ресторана. Очень вкусно, все понравилось.
Довольных вам туристов!
- ААнна3 декабря 2025Замечательная экскурсия! Идти надо 1.000%! Особенно, когда не первый раз в Суздале или не готовы довольствоваться только Торговыми рядами с
- ГГеоргий2 декабря 2025Экскурсия очень понравилась. Павел профессионал своего дела. Рассказывает очень интересно, знает много различных деталей, которые не встретишь при обычной экскурсии. Спасибо!
- ЕЕвгения30 ноября 2025Все было отлично
- ООльга26 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Мария интересно рассказывала, вступала с нами в диалог, вплетала множество деталей в общую историю Суздаля. Спасибо!
- ННаталия22 ноября 2025Экскурсия понравилась! Познавательно, интересно, весело и активно все прошло. Экскурсовод Кирилл интересный рассказчик, времени скучать не было) отдельно хотелось бы отметить техническое оснащение-радиогиды (наушники) позволяли слышать экскурсовода даже при сильном ветре.
- ККасимова20 ноября 2025Спасибо, нашему гиду Насте за столь интересную прогулку по Суздалю. Было очень с любовью.
- ЛЛариса17 ноября 2025Спасибо Павлу за интересную экскурсию. Заказывала для родителей. Им всё очень понравилось.
- ДДмитрий14 ноября 2025Интересные запоминающиеся факты, живой диалог, забота об удобствах экскурсантов, полезные советы для продолжения знакомства с городом - основные положительные моменты экскурсии. Отдельное спасибо Кириллу и организаторам за наушники с передатчиками: было очень хорошо слышно экскурсовода.
- ММария11 ноября 2025Замечательная экскурсия! Мария запомнила имена абсолютно каждого гостя в нашей группе, часто включала в рассказ интерактив: задавала вопросы, рассуждала с
- ДДарья10 ноября 2025Поездка получилась очень комфортной и спокойной. Маршрут — интересный и продуманный, с приятным темпом. Отдых получился коротким, но очень хорошим и тёплым. Спасибо!
- ЛЛариса9 ноября 2025Экскурсия по Суздалю прошла замечательно! Небольшой древнерусский городок покорил своим очарованием: тихие улочки, деревянные дома, золотые купола церквей. Павел подробно
- ЮЮлия9 ноября 2025Отличная экскурсия. У гида получилось заинтересовать фактами и историями о городе. Материал не перегружен датами, все структурировано и увлекательно. Нам ответили на все вопросы и время пролетело незаметно.
- ТТатьяна9 ноября 2025Замечательный экскурсовод Анастасия провела нам чудесную экскурсию. Экскурсия живая, очень ориентирована на группу, не по протоколу, а с душой и
- ММария6 ноября 2025Все отлично
