Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск

Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк - «Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО

5
1 отзыв
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Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк — «Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО.

Вы сможете станцию кольцевания птиц «Фрингилла», понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться по загадочному танцующему лесу.
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск
Экскурсия из Светлогорска на Куршскую косу «Дорога в дюны» + Зеленоградск

Что вас ожидает 🤩

  • Визит центр "Куршская коса"
  • Смотровая площадка "Дюна Эфа"
  • Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесной, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических объектов.
Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. В рамках экскурсии, помимо красот Национального парка и прохождения эко-маршрута «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором дюн и Куршского залива, вы посетите Визит — центр «Куршская коса» (Музей Куршской косы).
Во время прогулки по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности. Пройдётесь по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту. Здесь среди кафе, сувенирных и торговых лавок при полном параде предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница Курхаус Кранц, забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Питание
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина, 33
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
j
29 авг 2018
Очень красивое место, где обязательно стоит побывать. Времени только маловато, все бегом… еще хотя бы полчасика к свободному времени, чтобы побродить между сосен или посидеть у моря. Экскурсовод Виктория интересно рассказала и историю этих мест, и легенды, связанные с косой, много разнообразной информации

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