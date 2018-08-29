Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесной, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических объектов.

Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. В рамках экскурсии, помимо красот Национального парка и прохождения эко-маршрута «Высота Эфа», где расположено несколько смотровых площадок с великолепным обзором дюн и Куршского залива, вы посетите Визит — центр «Куршская коса» (Музей Куршской косы).

Во время прогулки по Зеленоградску вы увидите довольно хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности. Пройдётесь по одной из самых благоустроенных улиц города — Курортному проспекту. Здесь среди кафе, сувенирных и торговых лавок при полном параде предстанут: здание почтамта, старая аптека, доходный дом сестёр Шутц, гостиница Курхаус Кранц, забавный сквер котофея, скульптура «Курортница» и др.