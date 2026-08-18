Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска
Три ракурса одного чуда: Высота Мюллера, катер по заливу и Танцующий лес
Куршская коса — это больше чем национальный парк.
Узкая полоска земли, разделяющая Балтийское море и Куршский залив, хранит следы древних народов, немецких дюн и викингов.
Предлагаем осмотреть её не только с земли, но и с самой высокой точки полуострова, и с борта катера.
Описание экскурсии
Танцующий лес. Первая остановка — и сразу загадка. Сосны здесь растут петлями, спиралями и кольцами, и никто до сих пор не знает точно: то ли виновата геомагнитная аномалия, то ли гусеницы, то ли само место обладает странной силой.
Высота Мюллера. Самая высокая точка косы — 44 метра над уровнем моря. Подъём занимает всего несколько минут, а награда за него — вид сразу на два водных пространства. С одной стороны — бескрайнее Балтийское море, с другой — спокойный Куршский залив.
Посёлок Рыбачий. Короткая остановка в месте, где работает старейшая в Европе орнитологическая станция. Её основали ещё в 1901 году. Здесь вы сможете спуститься к воде, пройтись по берегу или купить свежей балтийской рыбы.
Катер по Куршскому заливу. Это главное отличие нашего маршрута. Около часа вы проведёте на воде, двигаясь вдоль дюнной линии. С залива коса выглядит иначе — мягче, величественнее, почти по-морскому. Гид расскажет о куршах, древнем народе, который жил здесь сотни лет, о рыболовных традициях и о том, почему залив в старину называли «куршским озером».
Высота Эфа. Финальная точка маршрута — вершина одной из самых высоких дюн Европы. С неё открывается один из самых фотогеничных видов в России: узкая песчаная полоса, а по обе стороны — море и залив.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
Водная часть — на катере с действующей лицензией, спасательные жилеты на борту в полном комплекте
Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ за чел. (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет) и прогулка по Куршскому заливу — 800 ₽ за чел.
С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
2280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Светлогорске 2
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1468 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
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