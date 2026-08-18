Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска

Куршская коса — это больше чем национальный парк. Узкая полоска земли, разделяющая Балтийское море и Куршский залив, хранит следы древних народов, немецких дюн и викингов. Предлагаем осмотреть её не только с земли, но и с самой высокой точки полуострова, и с борта катера.

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Описание экскурсии

Танцующий лес. Первая остановка — и сразу загадка. Сосны здесь растут петлями, спиралями и кольцами, и никто до сих пор не знает точно: то ли виновата геомагнитная аномалия, то ли гусеницы, то ли само место обладает странной силой.

Высота Мюллера. Самая высокая точка косы — 44 метра над уровнем моря. Подъём занимает всего несколько минут, а награда за него — вид сразу на два водных пространства. С одной стороны — бескрайнее Балтийское море, с другой — спокойный Куршский залив.

Посёлок Рыбачий. Короткая остановка в месте, где работает старейшая в Европе орнитологическая станция. Её основали ещё в 1901 году. Здесь вы сможете спуститься к воде, пройтись по берегу или купить свежей балтийской рыбы.

Катер по Куршскому заливу. Это главное отличие нашего маршрута. Около часа вы проведёте на воде, двигаясь вдоль дюнной линии. С залива коса выглядит иначе — мягче, величественнее, почти по-морскому. Гид расскажет о куршах, древнем народе, который жил здесь сотни лет, о рыболовных традициях и о том, почему залив в старину называли «куршским озером».

Высота Эфа. Финальная точка маршрута — вершина одной из самых высоких дюн Европы. С неё открывается один из самых фотогеничных видов в России: узкая песчаная полоса, а по обе стороны — море и залив.

Организационные детали