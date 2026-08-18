Мои заказы

Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска

Три ракурса одного чуда: Высота Мюллера, катер по заливу и Танцующий лес
Куршская коса — это больше чем национальный парк.

Узкая полоска земли, разделяющая Балтийское море и Куршский залив, хранит следы древних народов, немецких дюн и викингов.

Предлагаем осмотреть её не только с земли, но и с самой высокой точки полуострова, и с борта катера.
Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска
Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска
Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска

Описание экскурсии

Танцующий лес. Первая остановка — и сразу загадка. Сосны здесь растут петлями, спиралями и кольцами, и никто до сих пор не знает точно: то ли виновата геомагнитная аномалия, то ли гусеницы, то ли само место обладает странной силой.

Высота Мюллера. Самая высокая точка косы — 44 метра над уровнем моря. Подъём занимает всего несколько минут, а награда за него — вид сразу на два водных пространства. С одной стороны — бескрайнее Балтийское море, с другой — спокойный Куршский залив.

Посёлок Рыбачий. Короткая остановка в месте, где работает старейшая в Европе орнитологическая станция. Её основали ещё в 1901 году. Здесь вы сможете спуститься к воде, пройтись по берегу или купить свежей балтийской рыбы.

Катер по Куршскому заливу. Это главное отличие нашего маршрута. Около часа вы проведёте на воде, двигаясь вдоль дюнной линии. С залива коса выглядит иначе — мягче, величественнее, почти по-морскому. Гид расскажет о куршах, древнем народе, который жил здесь сотни лет, о рыболовных традициях и о том, почему залив в старину называли «куршским озером».

Высота Эфа. Финальная точка маршрута — вершина одной из самых высоких дюн Европы. С неё открывается один из самых фотогеничных видов в России: узкая песчаная полоса, а по обе стороны — море и залив.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Водная часть — на катере с действующей лицензией, спасательные жилеты на борту в полном комплекте
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ за чел. (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет) и прогулка по Куршскому заливу — 800 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2280 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Светлогорске 2
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1468 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии на «Куршская коса с воды и высоты - эксклюзивный маршрут из Светлогорска»

Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
7.5 часов
14 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Погулять по танцующему лесу, подняться на Высоту Эфа и отдохнуть у моря на групповой экскурсии
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800 ₽ за человека
Экскурсия из Светлогорска: Куршская коса и Высота Эфа
На автобусе
6 часов
67 отзывов
Групповая
Экскурсия из Светлогорска: Куршская коса и Высота Эфа
Погулять по дюнам, увидеть панорамы Балтики и раскрыть тайну «танцующих» деревьев
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске 2
Расписание: во вторник в 10:30, в пятницу и воскресенье в 12:00
21 авг в 12:00
23 авг в 12:00
1800 ₽ за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
На автобусе
7 часов
-
15%
48 отзывов
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск на автобусе из Светлогорска
Отправляйтесь на утреннюю экскурсию из Светлогорска и насладитесь красотой Куршской косы и очарованием Зеленоградска без толп туристов
Начало: Ул. Октябрьская, 11 (напротив водонапорной башни)
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
20 авг в 07:30
2090 ₽2458 ₽ за человека
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
8 часов
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить визитную карточку Калининградской области и уютный курорт с немецким колоритом за 1 день
Начало: Светлогорск
24 авг в 10:00
27 авг в 10:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске
-5%
до 21 августа
2280 ₽ за человека