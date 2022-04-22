Экскурсии в городах Тамбовской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тамбовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4
1 отзыв
3600
₽
за всё
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов
3600
₽
за всё
Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты
5
1 отзыв
3600
₽
за всё
Вас ждет трехчасовая экскурсия по историческому центру
4.7
3 отзыва
3600
₽
за всё
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
5
61 отзыв
3900
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
Обзорные по городам
4
1 отзыв
3600
₽
за всё
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов
3600
₽
за всё
Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты
4.7
3 отзыва
3600
₽
за всё
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим
5
1 отзыв
3900
₽
за всё
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
5
61 отзыв
3900
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по старинному купеческому городу
5
57 отзывов
3900
₽
за всё
Главные достопримечательности и тайные уголки древнего города на познавательной и веселой экскурсии
Последние отзывы об экскурсиях по Тамбовской области
- ТТатьяна22 апреля 2022Я родилась и практически всю жизнь живу в Тамбове. К сожалению историю родного края знаю поверхностно. Очень интересная и познавательная экскурсия! Столько много нового узнала и самое главное -увидела! Люблю свой маленький город, а сейчас понимаю, что им еще можно и гордиться! Жаль, многое утеряно за годы по политическим или финансовым причинам.,. Вывод изо всего вышесказанного: понравилось настолько, что решили продолжить экскурсионное узнавание родного города))).
- ССветлана16 апреля 2022Спасибо, Мария! Благодаря Вашей экскурсии мы полюбили Тамбов, так же, как его любите Вы. Уютные купеческие улочки, необыкновенно красивые храмы, замечательная набережная реки Цны и, конечно же, множество разнообразной и интересной информации об истории города,о его легендах и о его жителях. До сих пор вспоминаем о тамбовской казначейше и о продолжении ее истории. Тем более, что благодаря Вашей рекомендации купили очень вкусный шоколад ручной работы, который так и называется - "Тамбовская казначейша". Спасибо за тот позитив, который мы получили при общении с Вами!
- ТТатьяна15 апреля 2022Спасибо за великолепную прогулку по Тамбову. Доступно, впечатлительно, узнали много нового и интересного.
- ААнна8 апреля 2022Мы очень довольны экскурсией!!! Информации много, но перегрузки нет - такая интересная подача, что мы просто влюбились в Тамбов! Маршрут экскурсии выстроен оптимально, Мария великолепный рассказчик и очень приятный в общении человек. Отдельное спасибо Марии за её рекомендации по сувенирам, магазинам и ресторанам. Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым
- ВВадим5 апреля 2022Спасибо Марии за очень содержательную и интересную экскурсию!
- РРевекка10 марта 2022Хочу выразить огромную благодарность Марии Ильиничне, которая влюбила нас в Тамбов! Превосходное знание истории, искренняя любовь к своему родному городу, доброжелательность и прекрасное чувство юмора сразили нас наповал. Спасибо Вам за открытость и профессионализм! Обязательно вернёмся летом:)
- ММария28 февраля 2022Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Узнали много интересного от экскурсовода, который не только знает историю, но и сильно любит свой город. Обязательно порекомендую знакомым.
- ЕЕкатерина8 января 2022Олег Карнаухов- отлично разбирается во многих вопросах, но самое главное, любит свое дело. И не просто выдает информацию, а показывает город с разных сторон. Нам очень понравился город. Много узнали нового. Экскурсия обязательна!!! Сами прошли бы мимо и никогда просто не обратили внимания!!!))))
- ММария2 января 2022Благодарим Олега за то, как профессионально и с любовью он поведал нам о родном городе! Это был интереснейший рассказ на протяжении 3,5 часов несмотря на мороз. Мы безумно рады, что обратились к трипстеру и нашли здесь Олега. Однозначно рекомендасьон))) Поездка в Тамбов заиграла яркими красками!
- ННаталия6 декабря 2021Отзыв на: Добро пожаловать в ТамбовЭкскурсию проводила Ольга. Все было замечательно. Хорошая грамотная подача информация, оптимально неперегруженная. Мы узнали много интересного и увидели Тамбов глазами любящего его местного жителя. Спасибо. Всех благ.
- ЕЕлена8 ноября 2021Очень довольны, что выбрали именно гида Марию! Очень много исторической информации, которую Мария подает доступно и интересно. Места несомненно очень красивые, но когда это смотришь сам, то не получаешь тех знаний, которые дает профессиональный гид. Большая благодарность Марии! Обязательно приедем посмотреть летний Тамбов, утопающий в цветах и зелени!
- ТТатьяна6 ноября 2021Спасибо компании Трикстер за такой удобный сервис, благодаря вам у нас получилась чудесная экскурсия по Тамбову. Особенно хочется отметить экскурсовода Марию, приятно встретить знающего и любящего свой город экскурсовода, несколько часов пролетели незаметно, мы не устали, а были заряжены позитивной энергией Марии. Экскурсия очень сбалансирована, создаёт ощущение, что мы приехали в гости к давней знакомой. Спасибо за приятные впечатления о городе!
- ААнна5 ноября 2021Прекрасная экскурсия, великолепный экскурсовод Мария, славный город Тамбов!! Всё сложилось, мы очень довольны!! Спасибо огромное, Мария, и за экскурсию, и за подарочки!! Всем рекомендую Вас и Тамбов)))
- ММария1 ноября 2021Очень интересная и объемная экскурсия. Олег показал и рассказал даже больше чем мы ожидали. Спасибо большое!
- ООльга17 октября 2021Сегодня путешествовали семьёй по солнечному и гостеприимному Тамбову с гидом Марией. Мы гуляли по центру города, Мария показала нам основные достопримечательности, побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на территории Мужского монастыря, наслаждались прогулкой по красивой набережной. Спасибо Марие за познавательную экскурсию, за интересный рассказ об истории города и жизни тамбовчан. С удовольствием приедем вновь, мы очарованы Тамбовом! ❤
- ИИгорь10 октября 2021Спасибо Олегу за отличную прогулку по солнечному Тамбову! Очень часто не ждёшь от небольших не "витринных" городков России чего-либо особенного, и, конечно, приятно в этом предубеждении ошибаться. Совершенно точно появилось желание приехать ещё и "догулять", "досмотреть"… Олег — человек статный, солидный, от которого прямо веет учёной степенью (которая и правда имеется), но при этом, его рассказ совершенно не скучен, не перенасыщен сухими фактами, а, напротив, позволяет зачастую и посмеяться, и поострить на тему тамбовских будней.
- ТТатьяна10 октября 2021Экскурсия, которую провёл для нас гид полностью соответствовала своему названию «О Тамбове - с интересом и любовью!». Коренной тамбовчанин Олег поделился с нами историей города, его достижениями и проблемами, а также своими детскими воспоминаниями. Об исторических событиях и о современной жизни тамбовчан было рассказано увлекательно и с чувством юмора.
- ССергей3 октября 2021Название экскурсии "Провинциальное очарование Тамбова" полностью соответствует содержанию. Спасибо Марии за погружение в атмосферу города и интересный рассказ об его истории. Мы узнали много для себя новых фактов. От души всем рекомендуем эту экскурсию.
- ННаталья1 октября 2021Очень благодарны Олегу за замечательную экскурсию. Мы без него не увидели бы такой интересный Тамбов. Интересный рассказ, отличное чувство юмора. Отдельное спасибо за совет по поводу обеда.
- AAleš1 октября 2021Мария - прекрасный гид, с её помощью мы получили представление как об истории города, так и о его развитии в современный период. Несмотря на довольно холодную и пасмурную погоду, мы остались очень довольны экскурсией. Большое спасибо и удачи!