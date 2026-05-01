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которыми она щедро делилась, и маршрут продуманный, и сами объекты, выбранные ею для нашего внимания. Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, а увидели мы очень много, прочувствовали атмосферу города, прониклись всем животрепещущим, что есть в нем, и поняли, что нам хочется приехать снова!