Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Тамбовской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5
12 отзывов
4400
₽
за всё
История города в живых рассказах о купцах, монахах и императорах
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
5
16 отзывов
4400
₽
за всё
Прогуляться по Тамбову - в лёгкой атмосфере и с живыми историями
4500
₽
за всё
Друзья, предлагаю Вам легкую, но насыщенную обзорную мини-экскурсию историческому центру Тамбова! Уникальность данной экскурсии состоит в том, что ее ...
5
28 отзывов
7500
₽
за всё
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
5
101 отзыв
4700
₽
за всё
Погулять по одному из самых красивых провинциальных городов России и узнать о его знаменитых людях
5
2 отзыва
3000
₽
за всё
Приглашаю Вас прогуляться по одной из самых старинных и очаровательных улиц нашего города. На ней почти в неизменном виде сохранилась застройка конца ...
4.6
27 отзывов
5200
₽
за всё
Я приглашаю вас в старинный купеческий город Тамбов! Увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии. Пройдем по двухэтажной набережной реки Цны, купечес...
Групповые экскурсии
5000
₽
за чел.
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
4500
₽
за всё
Друзья, предлагаю Вам легкую, но насыщенную обзорную мини-экскурсию историческому центру Тамбова! Уникальность данной экскурсии состоит в том, что ее ...
5
62 отзыва
4700
₽
за всё
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов. Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, пока...
5
45 отзывов
5000
₽
за всё
Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здан...
5
46 отзывов
5000
₽
за всё
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим провинциальным городом и известной фразеоло...
4.9
67 отзывов
5200
₽
за всё
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Водные прогулки
5000
₽
за чел.
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Туры на автомобиле
5
28 отзывов
7500
₽
за всё
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
Последние отзывы об экскурсиях по Тамбовской области
Ф
Дата посещения: 1 мая 2026
Очень понравилось. Много интересных фактов. Даже холодная и немного дождливая погода не испортила экскурсию.
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И
Дата посещения: 17 июл 2025
Отличная, познавательная экскурсия. Очень интересно, рекомендую.
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М
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый и дружелюбный город. Мы
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E
Ольга классно провела экскурсию, очень много интересных мест и историй про Тамбов! У меня произошло душевное знакомство с Тамбовом! Очень благодарна ☺️
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Ю
Мария Ильинична, прекрасный, увлеченный гид, с котором приятно гулять по городу. Она учла все особенности нашей группы и выстроила экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями.
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Т
Огромное спасибо Ольге за столь насыщенную интересной информацией экскурсию, в которой прекрасно было все- и обаяние Ольги, и позитвные эмоции,
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Е
Спасибо Марине Александровне за содержательную экскурсию
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Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и с удовольствием делится информацией
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Е
Всем добрый день! С радостью делюсь отзывом с экскурсии с Мариной Александровной. Это было замечательно. 2 часа на одном дыхании:
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Е
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно. Светлана рассказывала легко и
+2
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