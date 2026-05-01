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Экскурсии по Тамбовской области и городам

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Тамбов

Индивидуальные экскурсии

Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
5
12 отзывов
4400
за всё
История города в живых рассказах о купцах, монахах и императорах
Тамбов
Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
5
1 отзыв
5950
за всё
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
Тамбов
Тайны губернского города Т
Тайны губернского города Т
5
16 отзывов
4400
за всё
Прогуляться по Тамбову - в лёгкой атмосфере и с живыми историями
Тамбов
Обзорная мини-экскурсия: Мальчик хочет в Тамбов! - а Вы хотите?
Обзорная мини-экскурсия: Мальчик хочет в Тамбов! - а Вы хотите?
4500
за всё
Друзья, предлагаю Вам легкую, но насыщенную обзорную мини-экскурсию историческому центру Тамбова! Уникальность данной экскурсии состоит в том, что ее ...
Тамбов
Влюбиться в тамбовский модерн
Влюбиться в тамбовский модерн
5
28 отзывов
7500
за всё
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
Знакомьтесь, Тамбов
5
101 отзыв
4700
за всё
Погулять по одному из самых красивых провинциальных городов России и узнать о его знаменитых людях
Тамбов
Прогулка по «Тамбовскому Арбату»
Прогулка по «Тамбовскому Арбату»
5
2 отзыва
3000
за всё
Приглашаю Вас прогуляться по одной из самых старинных и очаровательных улиц нашего города. На ней почти в неизменном виде сохранилась застройка конца ...
Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов
4.6
27 отзывов
5200
за всё
Я приглашаю вас в старинный купеческий город Тамбов! Увидите красивейшие храмы Тамбовской епархии. Пройдем по двухэтажной набережной реки Цны, купечес...
Тамбов
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
5
9 отзывов
6450
за всё
Тамбов

Групповые экскурсии

Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
5000
за чел.
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Тамбов

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
Обзорная экскурсия по Тамбову с посещением усадьбы Асеевых
5
1 отзыв
5950
за всё
Изучить историю уездного города и познакомиться с его культурным наследием
Тамбов
Обзорная мини-экскурсия: Мальчик хочет в Тамбов! - а Вы хотите?
Обзорная мини-экскурсия: Мальчик хочет в Тамбов! - а Вы хотите?
4500
за всё
Друзья, предлагаю Вам легкую, но насыщенную обзорную мини-экскурсию историческому центру Тамбова! Уникальность данной экскурсии состоит в том, что ее ...
Тамбов
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
Обзорная экскурсия по Тамбову и усадьба Асеевых
5
9 отзывов
6450
за всё
Тамбов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Тамбову
Индивидуальная обзорная экскурсия по Тамбову
5
2 отзыва
6150
за всё
Тамбов
Тамбов на карте генеральной
Тамбов на карте генеральной
5
62 отзыва
4700
за всё
Вы увидите один из красивейших провинциальных городов. Я, как коренная тамбовчанка, с удовольствием расскажу вам про свой родной и любимый город, пока...
Тамбов
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
5
45 отзывов
5000
за всё
Мы встретимся с Вами в месте возникновения Тамбова у Вечного огня, осмотрим доминанты и знаковые места Соборной площади, поговорим о самом старом здан...
Тамбов
Славный город - старинный Тамбов
Славный город - старинный Тамбов
5
46 отзывов
5000
за всё
Я приглашаю вас в Тамбов! Не в тот Тамбов, что в сознании большинства обывателей ассоциируется с небольшим провинциальным городом и известной фразеоло...
Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов
Добро пожаловать в Тамбов
4.9
67 отзывов
5200
за всё
Погулять по старинному купеческому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
Тамбов

Водные прогулки

Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
Из Тамбова - в Ивановку: в гости к Сергею Рахманинову
5000
за чел.
Отправиться в загородную усадьбу, где рождались музыкальные шедевры
Тамбов

Туры на автомобиле

Влюбиться в тамбовский модерн
Влюбиться в тамбовский модерн
5
28 отзывов
7500
за всё
Познакомиться с одним из наиболее выразительных и характерных стилей в архитектуре города
Тамбов

Последние отзывы об экскурсиях по Тамбовской области

Ф
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
Дата посещения: 1 мая 2026
Очень понравилось. Много интересных фактов. Даже холодная и немного дождливая погода не испортила экскурсию.
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И
Знакомьтесь, Тамбов
Дата посещения: 17 июл 2025
Отличная, познавательная экскурсия. Очень интересно, рекомендую.
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М
О Тамбове - с интересом и любовью
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый и дружелюбный город. Мы
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посетили невероятно красивый кафедральный собор, прогулялись по тамбовскому Арбату, послушали историю о тамбовской казначейше, а потом ещё немного прошлись по центральным улицам. Нам очень понравилось. Спасибо!

Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
Олег замечательный экскурсовод. С ним мы погрузились в историю Тамбова и смогли полюбить этот поистине красивый
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E
Тамбов на карте генеральной
Ольга классно провела экскурсию, очень много интересных мест и историй про Тамбов! У меня произошло душевное знакомство с Тамбовом! Очень благодарна ☺️
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Ю
Славный город - старинный Тамбов
Мария Ильинична, прекрасный, увлеченный гид, с котором приятно гулять по городу. Она учла все особенности нашей группы и выстроила экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями.
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Т
Знакомьтесь, Тамбов
Огромное спасибо Ольге за столь насыщенную интересной информацией экскурсию, в которой прекрасно было все- и обаяние Ольги, и позитвные эмоции,
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которыми она щедро делилась, и маршрут продуманный, и сами объекты, выбранные ею для нашего внимания. Время, проведенное на экскурсии, прошло незаметно, а увидели мы очень много, прочувствовали атмосферу города, прониклись всем животрепещущим, что есть в нем, и поняли, что нам хочется приехать снова!

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Е
Добро пожаловать в Тамбов
Спасибо Марине Александровне за содержательную экскурсию
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Владислав
Провинциальное очарование Тамбова
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и с удовольствием делится информацией
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с гостями. Мы семьей с двумя детьми (5 и 7 лет) прекрасно провели время и три часа пролетели незаметно. Организовано все было четко, в соответствии с описанием на сайте. Однозначно рекомендуем!

Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
Мария - эрудированный и интересный экскурсовод, который очень любит свой город, много о нем знает и
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Е
Добро пожаловать в Тамбов
Всем добрый день! С радостью делюсь отзывом с экскурсии с Мариной Александровной. Это было замечательно. 2 часа на одном дыхании:
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легкая подача, информативно, но не нудно. Были с детьми, они тоже остались в восторге. Марина умеет найти слова, подход ко всем участникам. Рассказывала с юмором, историями, фактами, цифрами. Слушать было одно удовольствие. Одназначно, рекомендуем!

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Е
Как цари Романовы на Диком поле Тамбов основали
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно. Светлана рассказывала легко и
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увлекательно, поэтому слушать её было интересно на протяжении всей прогулки.
Отдельное спасибо за полезные рекомендации: где вкусно поесть и куда отправиться за сувенирами.
Большое спасибо Светлане за увлекательную экскурсию.

Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.+2
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.
Очень понравилась экскурсия! Узнали множество интересных и забавных фактов о Тамбове, а время пролетело совершенно незаметно.
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