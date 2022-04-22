Т Татьяна 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Я родилась и практически всю жизнь живу в Тамбове. К сожалению историю родного края знаю поверхностно. Очень интересная и познавательная экскурсия! Столько много нового узнала и самое главное -увидела! Люблю свой маленький город, а сейчас понимаю, что им еще можно и гордиться! Жаль, многое утеряно за годы по политическим или финансовым причинам.,. Вывод изо всего вышесказанного: понравилось настолько, что решили продолжить экскурсионное узнавание родного города))).

С Светлана 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Спасибо, Мария! Благодаря Вашей экскурсии мы полюбили Тамбов, так же, как его любите Вы. Уютные купеческие улочки, необыкновенно красивые храмы, замечательная набережная реки Цны и, конечно же, множество разнообразной и интересной информации об истории города,о его легендах и о его жителях. До сих пор вспоминаем о тамбовской казначейше и о продолжении ее истории. Тем более, что благодаря Вашей рекомендации купили очень вкусный шоколад ручной работы, который так и называется - "Тамбовская казначейша". Спасибо за тот позитив, который мы получили при общении с Вами!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Спасибо за великолепную прогулку по Тамбову. Доступно, впечатлительно, узнали много нового и интересного.

А Анна 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Мы очень довольны экскурсией!!! Информации много, но перегрузки нет - такая интересная подача, что мы просто влюбились в Тамбов! Маршрут экскурсии выстроен оптимально, Мария великолепный рассказчик и очень приятный в общении человек. Отдельное спасибо Марии за её рекомендации по сувенирам, магазинам и ресторанам. Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым

В Вадим 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Спасибо Марии за очень содержательную и интересную экскурсию!

Р Ревекка 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Хочу выразить огромную благодарность Марии Ильиничне, которая влюбила нас в Тамбов! Превосходное знание истории, искренняя любовь к своему родному городу, доброжелательность и прекрасное чувство юмора сразили нас наповал. Спасибо Вам за открытость и профессионализм! Обязательно вернёмся летом:)

М Мария 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом. Узнали много интересного от экскурсовода, который не только знает историю, но и сильно любит свой город. Обязательно порекомендую знакомым.

Е Екатерина 5 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Олег Карнаухов- отлично разбирается во многих вопросах, но самое главное, любит свое дело. И не просто выдает информацию, а показывает город с разных сторон. Нам очень понравился город. Много узнали нового. Экскурсия обязательна!!! Сами прошли бы мимо и никогда просто не обратили внимания!!!))))

М Мария 5 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Благодарим Олега за то, как профессионально и с любовью он поведал нам о родном городе! Это был интереснейший рассказ на протяжении 3,5 часов несмотря на мороз. Мы безумно рады, что обратились к трипстеру и нашли здесь Олега. Однозначно рекомендасьон))) Поездка в Тамбов заиграла яркими красками!

Н Наталия 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Тамбов Экскурсию проводила Ольга. Все было замечательно. Хорошая грамотная подача информация, оптимально неперегруженная. Мы узнали много интересного и увидели Тамбов глазами любящего его местного жителя. Спасибо. Всех благ.

Е Елена 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Очень довольны, что выбрали именно гида Марию! Очень много исторической информации, которую Мария подает доступно и интересно. Места несомненно очень красивые, но когда это смотришь сам, то не получаешь тех знаний, которые дает профессиональный гид. Большая благодарность Марии! Обязательно приедем посмотреть летний Тамбов, утопающий в цветах и зелени!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Спасибо компании Трикстер за такой удобный сервис, благодаря вам у нас получилась чудесная экскурсия по Тамбову. Особенно хочется отметить экскурсовода Марию, приятно встретить знающего и любящего свой город экскурсовода, несколько часов пролетели незаметно, мы не устали, а были заряжены позитивной энергией Марии. Экскурсия очень сбалансирована, создаёт ощущение, что мы приехали в гости к давней знакомой. Спасибо за приятные впечатления о городе!

А Анна 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Прекрасная экскурсия, великолепный экскурсовод Мария, славный город Тамбов!! Всё сложилось, мы очень довольны!! Спасибо огромное, Мария, и за экскурсию, и за подарочки!! Всем рекомендую Вас и Тамбов)))

М Мария 5 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Очень интересная и объемная экскурсия. Олег показал и рассказал даже больше чем мы ожидали. Спасибо большое!

О Ольга 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Сегодня путешествовали семьёй по солнечному и гостеприимному Тамбову с гидом Марией. Мы гуляли по центру города, Мария показала нам основные достопримечательности, побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и на территории Мужского монастыря, наслаждались прогулкой по красивой набережной. Спасибо Марие за познавательную экскурсию, за интересный рассказ об истории города и жизни тамбовчан. С удовольствием приедем вновь, мы очарованы Тамбовом! ❤

И Игорь 5 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Спасибо Олегу за отличную прогулку по солнечному Тамбову! Очень часто не ждёшь от небольших не "витринных" городков России чего-либо особенного, и, конечно, приятно в этом предубеждении ошибаться. Совершенно точно появилось желание приехать ещё и "догулять", "досмотреть"… Олег — человек статный, солидный, от которого прямо веет учёной степенью (которая и правда имеется), но при этом, его рассказ совершенно не скучен, не перенасыщен сухими фактами, а, напротив, позволяет зачастую и посмеяться, и поострить на тему тамбовских будней.

Т Татьяна 4 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Экскурсия, которую провёл для нас гид полностью соответствовала своему названию «О Тамбове - с интересом и любовью!». Коренной тамбовчанин Олег поделился с нами историей города, его достижениями и проблемами, а также своими детскими воспоминаниями. Об исторических событиях и о современной жизни тамбовчан было рассказано увлекательно и с чувством юмора.

С Сергей 5 Отзыв на: Провинциальное очарование Тамбова Название экскурсии "Провинциальное очарование Тамбова" полностью соответствует содержанию. Спасибо Марии за погружение в атмосферу города и интересный рассказ об его истории. Мы узнали много для себя новых фактов. От души всем рекомендуем эту экскурсию.

Н Наталья 5 Отзыв на: О Тамбове - с интересом и любовью Очень благодарны Олегу за замечательную экскурсию. Мы без него не увидели бы такой интересный Тамбов. Интересный рассказ, отличное чувство юмора. Отдельное спасибо за совет по поводу обеда.