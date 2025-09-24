Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за человека
Водная прогулка
Териберка: навстречу китам и ветру
Погрузитесь в мир арктических приключений в Териберке. Вас ждут невероятные пейзажи и, возможно, встреча с китами! Безопасность и комфорт обеспечены
Начало: На причале
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
4400 ₽ за человека
Водная прогулка
Киты и рыбалка на катамаране
Насладитесь водной прогулкой в Териберке на скоростном катамаране, исследуя живописные скалы и наблюдая за китами в их естественной среде
Начало: У причала «Сияние Севера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000 ₽ за всё до 10 чел.
