Вот вы в открытом море, вокруг — суровая красота Арктики, а впереди, если повезёт, — встреча с китами.
Мы подплывём к Батарейскому водопаду, пройдём мимо пляжа с «Яйцами дракона» и заглянем на птичьи базары. Если морские гиганты ушли в другую акваторию, капитан поведёт судно туда. Гарантий нет, но мы сделаем всё возможное, чтобы встреча состоялась.
Мы подплывём к Батарейскому водопаду, пройдём мимо пляжа с «Яйцами дракона» и заглянем на птичьи базары. Если морские гиганты ушли в другую акваторию, капитан поведёт судно туда. Гарантий нет, но мы сделаем всё возможное, чтобы встреча состоялась.
Описание экскурсии
Батарейский водопад, каскады которого спадают прямиком в Баренцево море.
Пляж «Яйца дракона» — наглядная иллюстрация поговорки «Вода камень точит».
Береговые ракурсы Териберки и потрясающие панорамы суровой и неповторимой природы Арктики.
Встреча с китами, если они захотят на неё прийти. Капитан судна скажет, какого именно кита вы встретили, когда всё-таки улыбнётся удача.
Маршрут не жёсткий — мы подстраиваемся под погоду и под китов. Если морские обитатели ушли в другую акваторию, капитан изменит курс, чтобы было больше шансов на встречу.
Организационные детали
- Идём на современных катерах вместимостью до 11 чел., которые созданы для арктических условий. На борту: отапливаемая каюта с панорамными окнами, палуба для наблюдений, туалет, система стабилизации для плавного хода
- Выдаём спасательные жилеты и проводим инструктаж по технике безопасности
- В стоимость включены чай и кофе
- Можно арендовать снасти для рыбалки — подробности в переписке
- Мы берём на борт детей любого возраста, но предупредите заранее. С собой можно взять домашних животных — мы pets friendly
- Из-за плохой погоды или запрета береговой охраны на выход в море мы перенесём прогулку или вернём стоимость
- Морская прогулка не подразумевает экскурсионного сопровождения. С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале в Териберке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Териберке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1356 туристов
Работаем с 2018 года. За это время мы провели тысячи программ и сделали счастливыми тысячи путешественников. Для нас важен не только комфорт, но и безопасность каждой поездки. Путешествия по Кольскому
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