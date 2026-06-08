Вот вы в открытом море, вокруг — суровая красота Арктики, а впереди, если повезёт, — встреча с китами. Мы подплывём к Батарейскому водопаду, пройдём мимо пляжа с «Яйцами дракона» и заглянем на птичьи базары. Если морские гиганты ушли в другую акваторию, капитан поведёт судно туда. Гарантий нет, но мы сделаем всё возможное, чтобы встреча состоялась.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Батарейский водопад, каскады которого спадают прямиком в Баренцево море.

Пляж «Яйца дракона» — наглядная иллюстрация поговорки «Вода камень точит».

Береговые ракурсы Териберки и потрясающие панорамы суровой и неповторимой природы Арктики.

Встреча с китами, если они захотят на неё прийти. Капитан судна скажет, какого именно кита вы встретили, когда всё-таки улыбнётся удача.

Маршрут не жёсткий — мы подстраиваемся под погоду и под китов. Если морские обитатели ушли в другую акваторию, капитан изменит курс, чтобы было больше шансов на встречу.

Организационные детали