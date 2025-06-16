О Ольга Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Любовь прекрасный ГИД, спасибо за экскурсию!

Мы втроём в Томске впервые и с удовольствием прогулялись по городу послушали познавательные истории о значимых для Томска личностях, об истории городе в целом и об его архитектуре.

Г Галина Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Очень понравилась экскурсия. Любовь-гид мероприятия, очень интересно,душевно провела экскурсию. Рекомендую.

Т Татьяна Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар читать дальше внимательна и отвечала на все наши вопросы. Несмотря на погоду, мы хорошо провели время, в компании прекрасного, внимательного и заботливого гида! Экскурсия была в холодную снежную погоду, Любовь продумала прекрасный маршрут, чтобы мы не успели замерзнуть. Любовь была к нам очень

Е Елена Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно. Подвела погода, но маршрут прошли, получили новые знания и незабываемые впечатления от исторических зданий Томска.

Д Дарья Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Были первый раз в Томске, очень понравилась экскурсия. Любовь все здорово рассказала, понятно, интересно, время пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать ее и пользоваться услугами вновь. Спасибо,

А Алла Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Искренне рекомендую гида Любовь всем, желающим узнать и полюбить Томск. Глубоко знающий и любящий свой город, доброжелательный, готовый помочь и подсказать гид. Выбирайте Любовь!

Н Надежда Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Всегда радует, когда экскурсовод может ответить на всё вопросы, когда с лёгкостью может менять маршрут с учётом пожеланий экскурсантов. Любовь именно такой гид. Грамотный рассказ, ответственный подход, мобильность, желание помочь - рекомендуем.

Л Людмила Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Хотя экскурсия длилась 3 часа, но время пролетело быстро. Экскурсовод Любовь отлично знает историю Томска и очень интересно делится со своими туристами. Кроме того, с ней приятно общаться, она понимает шутки. Большое спасибо!

Е Елена Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо!

Вернемся еще!

Е Екатреина Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Очень всё увлекательно и интересно, время пролетело незаметно. Большое спасибо экскурсоводу.

Е Елена Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!

А Андрей Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!

М Марина Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар читать дальше имеем представление, где дополнительно можно погулять, чтоб более полно насладиться видами старины, но уже со знанием истории города и великих людях, которые ее творили. Благодарим. Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь

М Максим Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Было очень интересно. Прошли пешком по всему центру. Экскурс заинтересовал даже детей

С Сергей Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Супер экскурсия!

Т Татьяна Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Экскурсия очень понравилась. Ходили компанией из четырёх человек. Гид Любовь очень хорошо знает материал, интересно и понятно рассказывает. Мы были очень довольные. Однозначно рекомендую эту экскурсию с Любовью. Не пожалеете.

Л Люба Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Великолепная экскурсия: 2,5 часа пролетели как один - было очень интересно, комфортно и познавательно. Любовь увлекательно рассказывает, маршрут легкий - мы были с семилетним ребенком, ему было интересно.

К Котова Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Прекрасная прогулка по интересному новому городу, таким мы его ещё не знали!

Д Дана Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Мы приехали из Крыма в старинный город Томск,дабы проникнуться духом древней Сибири. В ходе интереснейшей экскурсии мы, словно зачарованные, бродили по улицам города,внимая рассказу Людмилы. Рекомендуем экскурсию.