Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8100 ₽
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 июня 2025Любовь прекрасный ГИД, спасибо за экскурсию!
Мы втроём в Томске впервые и с удовольствием прогулялись по городу послушали познавательные истории о значимых для Томска личностях, об истории городе в целом и об его архитектуре.
- ГГалина5 января 2025Очень понравилась экскурсия. Любовь-гид мероприятия, очень интересно,душевно провела экскурсию. Рекомендую.
- ТТатьяна13 ноября 2024Экскурсия была в холодную снежную погоду, Любовь продумала прекрасный маршрут, чтобы мы не успели замерзнуть. Любовь была к нам очень
- ЕЕлена3 ноября 2024Мне очень понравилась экскурсия. Было интересно. Подвела погода, но маршрут прошли, получили новые знания и незабываемые впечатления от исторических зданий Томска.
- ДДарья3 ноября 2024Были первый раз в Томске, очень понравилась экскурсия. Любовь все здорово рассказала, понятно, интересно, время пролетело незаметно. Обязательно будем рекомендовать ее и пользоваться услугами вновь. Спасибо,
- ААлла11 сентября 2024Искренне рекомендую гида Любовь всем, желающим узнать и полюбить Томск. Глубоко знающий и любящий свой город, доброжелательный, готовый помочь и подсказать гид. Выбирайте Любовь!
- ННадежда22 августа 2024Всегда радует, когда экскурсовод может ответить на всё вопросы, когда с лёгкостью может менять маршрут с учётом пожеланий экскурсантов. Любовь именно такой гид. Грамотный рассказ, ответственный подход, мобильность, желание помочь - рекомендуем.
- ЛЛюдмила13 августа 2024Хотя экскурсия длилась 3 часа, но время пролетело быстро. Экскурсовод Любовь отлично знает историю Томска и очень интересно делится со своими туристами. Кроме того, с ней приятно общаться, она понимает шутки. Большое спасибо!
- ЕЕлена2 августа 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо!
Вернемся еще!
- ЕЕкатреина20 июля 2024Очень всё увлекательно и интересно, время пролетело незаметно. Большое спасибо экскурсоводу.
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ААндрей22 апреля 2024Однозначно рекомендую! Рассказ о любимом городе человека, который явно в теме, интересно, четко, профессионально!
- ММарина22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Любовь очень структурировано и интересно за три часа показала нам основные достопримечательности прекрасного города Томска. Теперь
- ММаксим20 февраля 2024Было очень интересно. Прошли пешком по всему центру. Экскурс заинтересовал даже детей
- ССергей21 января 2024Супер экскурсия!
- ТТатьяна22 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Ходили компанией из четырёх человек. Гид Любовь очень хорошо знает материал, интересно и понятно рассказывает. Мы были очень довольные. Однозначно рекомендую эту экскурсию с Любовью. Не пожалеете.
- ЛЛюба11 сентября 2023Великолепная экскурсия: 2,5 часа пролетели как один - было очень интересно, комфортно и познавательно. Любовь увлекательно рассказывает, маршрут легкий - мы были с семилетним ребенком, ему было интересно.
- ККотова4 сентября 2023Прекрасная прогулка по интересному новому городу, таким мы его ещё не знали!
- ДДана29 августа 2023Мы приехали из Крыма в старинный город Томск,дабы проникнуться духом древней Сибири. В ходе интереснейшей экскурсии мы, словно зачарованные, бродили по улицам города,внимая рассказу Людмилы. Рекомендуем экскурсию.
- ЕЕвгений2 августа 2023Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест, начиная с Воскресенской горы
