Парк им. Белоусова – экскурсии в Туле

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк им. Белоусова» в Туле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
34 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
20 дек в 14:00
4 янв в 14:00
1500 ₽ за человека
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
13 янв в 13:00
15 янв в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия
Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
Начало: У Тульского кремля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5700 ₽ за всё до 5 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Мобильный квест в Туле «Миссия - спасти город Т»
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Миссия - спасти город Т
Секретные агенты приглашаются для спасения Тулы от пришельцев. Пройдите маршрут в 5,4 км, решая загадки и открывая тайны города
Начало: У Тульской областной думы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Парк им. Белоусова" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 7500. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
