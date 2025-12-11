Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
16 дек в 09:30
17 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 4950 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год для иностранцев, 1136 ⭐ отзывов, цены от 4950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль