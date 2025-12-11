Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Туле, цены от 4950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
16 дек в 09:30
17 дек в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
Пешая
3 часа
257 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Тула для всей семьи
Пешая
2 часа
-
10%
875 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 5 чел.

Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Успенский Собор
  3. Самое главное
  4. Памятник тульскому прянику
  5. Набережная
  6. Музей пряника
  7. Всехсвятский кафедральный собор
  8. Музей Оружия
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2025
Сейчас в Туле в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 4950 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
