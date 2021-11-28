По запросу

Оружейное дело, мореплаватели и северные виноградники

Во время нашего путешествия мы побываем в Тульской Кузнецкой слободе, услышим множество легенд, связанных с Заречьем, поговорим о легендарных оружейниках и металлургах, пройдёмся по старым улицам Тулы.

Посетим музея-усадьбу Мосоловых в поселке Дубна. Основатель династии Мосоловых — тульский казённый кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов. Ещё в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью. В истории Мосоловы известны, как одни из богатейших металлозаводчиков России в конце XVIII века, они связали Тулу и Дубну во времена Российской империи.

Посетим виноградники под Дубной и продегустируем местные вина. Уникальное место, ведь как известно, винограду необходимо большое количество солнечных дней и тёплый южный климат, так вот вы познакомитесь с северным виноградом — толерантным к низким температурам. За столом, во время приятной беседы, чаепития и винной дегустации, вы откроете для себя ещё много всего интересного.

А в завершении экскурсии отдадим дань уважения нашим доблестным морякам-исследователям северо-западного побережья, посетив музей Алексея Чирикова.