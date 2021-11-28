По запросу

Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»

Тула - оружейная столица России

Индивидуально
для 10 чел.
Тула — оружейная столица России.

С конца XVI века здесь производят оружие.

Как зародилось оружейное производство в Туле? Почему здесь был построен императорский оружейный завод? На эти и другие вопросы вы получите ответ во время экскурсии по Кузнецкой слободе.

А в конце экскурсии вы попробуете вина местного производства и посетите музей Алексея Чирикова.
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Выездная экскурсия «Дубна под Тулой»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оружейное дело, мореплаватели и северные виноградники
Во время нашего путешествия мы побываем в Тульской Кузнецкой слободе, услышим множество легенд, связанных с Заречьем, поговорим о легендарных оружейниках и металлургах, пройдёмся по старым улицам Тулы.
Посетим музея-усадьбу Мосоловых в поселке Дубна. Основатель династии Мосоловых — тульский казённый кузнец-оружейник Максим Перфильевич Мосолов. Ещё в своей оружейной слободе он выделялся предприимчивостью и разворотливостью. В истории Мосоловы известны, как одни из богатейших металлозаводчиков России в конце XVIII века, они связали Тулу и Дубну во времена Российской империи.
Посетим виноградники под Дубной и продегустируем местные вина. Уникальное место, ведь как известно, винограду необходимо большое количество солнечных дней и тёплый южный климат, так вот вы познакомитесь с северным виноградом — толерантным к низким температурам. За столом, во время приятной беседы, чаепития и винной дегустации, вы откроете для себя ещё много всего интересного.
А в завершении экскурсии отдадим дань уважения нашим доблестным морякам-исследователям северо-западного побережья, посетив музей Алексея Чирикова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата гиду наличными. В случае безналичного расчета стоимость увеличивается на 10%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По запросу

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

🎩Индивидуальные🖼Музеи🏡Выездные🧘На выходные☀️На целый день

Еще несколько похожих предложений в Туле

Тула - оружейная столица
В группе
до 15 чел.
2 690
за 1 чел.
Тула - оружейная столица
👣 Пешеходная
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по историческому центру Тулы,
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно в 10:00
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу в мини-группе
В группе
до 16 чел.
4.8
120
500
за 1 чел.
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу в мини-группе
👣 Пешеходная
На нашей экскурсии в сборной мини-группе вы узнаете, чем же так особенна Тула
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
По субботам и воскресеньям
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Индивидуально
для 10 чел.
4
2
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Туле и тематическая экскурсия в один из музеев
Обзорная экскурсия по Туле с посещением одного из музеев на выбор
По договоренности
С интересом - об оружейной столице России
Индивидуально
для 5 чел.
5
10
2ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
С интересом - об оружейной столице России
👣 Пешеходная
Город мастеров - Тула, является ещё и городом оружейников, прогулявшись со мной вы
Ежедневно утром и днём под запрос
Обзорная экскурсия по Туле
Индивидуально
для 10 чел.
5
8
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
По договоренности
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
Индивидуально
для 10 чел.
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия по Туле - городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
По договоренности
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
В группе
до 20 чел.
4.8
15
2ч 30м
1 000
за 1 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
🚌 На автобусе
Блоха в стиле стимпанк, коллекция оружия в самом большом тематическом музее
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
Смотрите свободные даты
Тула со всех сторон
Индивидуально
для 5 чел.
5
24
4 500
за 1-5 чел.
Тула со всех сторон
👣 Пешеходная
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы
28 ноя
4 дек
5 дек
ещё...
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
29
2ч 30м
3 700
за 1-8 чел.
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
👣 Пешеходная
Что вы знаете о Туле
Тула — город героев и мастеров
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
200
2ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Тула — город героев и мастеров
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Тула Деревянная. Уходящая
Индивидуально
для 6 чел.
5
12
6 500
за 1-6 чел.
Тула Деревянная. Уходящая
👣 Пешеходная
Экскурсия по нетуристической Туле
См. календарь
Тула для детей и взрослых
Индивидуально
для 7 чел.
5
25
3 500
за 1-7 чел.
Тула для детей и взрослых
👣 Пешеходная
Экскурсия, которая идеально подойдет для любой категории слушателей, даже, если Вы путешествуете с детьми
По договоренности

Екатерина Д. проводит ещё 11 экскурсий

Обзорная экскурсия в Туле
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
31
2ч 30м
3 700
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия в Туле
👣 Пешеходная
Авторская обзорная экскурсия в городе, стоящем уже почти девять веков на реке Упе
По запросу
Ночная Тула
Индивидуально
для 10 чел.
5
15
3 000
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Ночная Тула
Вечерняя авторская обзорная экскурсия по Туле с посещением Кремля
28 ноя
29 ноя
ещё...
По запросу
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Индивидуально
для 10 чел.
7 000
за 1-10 чел.
Поленово и Бехово - места, где сбываются мечты
Имя Василия Поленова не у многих на слуху
По договорённости
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Индивидуально
для 5 чел.
5
8
1ч 30м
4 050
за 1-5 чел.
Душевное чаепитие в историческом центре Тулы
Многие знают о Туле по тульским пряникам
По запросу
Тула для детей: увлекательное путешествие
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
2ч 30м
4 375
за 1-10 чел.
Тула для детей: увлекательное путешествие
Историю лучше изучать не за партой, а гуляя по улицам города
По запросу
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
Индивидуально
для 5 чел.
4.8
11
9 425
за 1-5 чел.
В Ясную поляну - тульский уголок, известный во всём мире
Еще со школы практически всем известно имя Льва Николаевича Толстого
По договоренности
Тульский Кремль - памятник оборонного зодчества XVI столетия
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
10
2 500
за 1-10 чел.
Тульский Кремль - памятник оборонного зодчества XVI столетия
👣 Пешеходная
Вас ждет прогулка по территории кремля (без подъема на стены)
По договорённости
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Индивидуально
для 5 чел.
5
8
1ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
👣 Пешеходная
С XVI века в селе Филимоново начали заниматься гончарным делом
По запросу
Не забывай те грозные года…
Индивидуально
для 10 чел.
5
3
3 500
за 1-10 чел.
Не забывай те грозные года…
👣 Пешеходная
Авторская историческая экскурсия, посвященная участию Тулы в Великой Отечественной Войне
Среда-суббота по договоренности
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
Индивидуально
для 10 чел.
4.9
13
2ч 30м
3 375
за 1-10 чел.
Тульский «Невский проспект»: пять столетий главной улицы города
👣 Пешеходная
Проспект Ленина - это одна из наиболее красивых и значительных улиц нашего славного Города-героя, где постройки пестрят
По запросу
По святым местам Тулы
Индивидуально
для 10 чел.
5
16
5 000
за 1-10 чел.
По святым местам Тулы
👣 Пешеходная
Авторская историческая экскурсия познакомит вас с сохранившимися православными святынями Тулы
По запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Туле
🇷🇺