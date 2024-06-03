Кинотеатр «Звезда» – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Кинотеатр «Звезда»» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Удивительная Тверь
    Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
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    информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное. Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
  • И
    Ирина
    21 июня 2023
    Удивительная Тверь
    Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
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    приехал в Тверь. И каждый увидел Удивительную Тверь. Ярослав энциклопедическими знаниями и чувством юмора смог влюбить нас в Тверь за три часа. Грустно было лишь расставаться с ним после экскурсии.

  • Л
    Людмила
    3 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
    Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Кинотеатр «Звезда»»

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  3. Набережная
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  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Кинотеатр «Звезда»" можно забронировать 3 экскурсии от 535 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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