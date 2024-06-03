1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
- ЮЮлия2 марта 2024Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
- ННаталия7 октября 2023Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
- ИИрина21 июня 2023Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
- ЛЛюдмила3 мая 2023Экскурсовод очень грамотный историк. Но хотелось бы больше пешеходного маршрута, а не стоять на одном месте 30 минут (около карты). Это все можно было рассказать в автобусе.
- ННаталья2 мая 2023Очень понравилась экскурсовод Галина. Умница,знающая, прекрасно подан материал, внимательна к просьбам туристов. Все вовремя, без опозданий. Отдельное спасибо водителю Светлане. Все прекрасно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Кинотеатр «Звезда»»
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