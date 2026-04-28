Моя бабушка служила гувернанткой и видела революцию, а прадед был городским извозчиком.
Их рассказы и краеведческие материалы легли в основу увлекательной экскурсии с деталями, которые помнят и понимают только местные.
Вы услышите об удивительных событиях прошлого и известных тверичанах, а в конце я с удовольствием подпишу для вас свою книгу по истории города.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- что из себя представляло глиняное городище в легенде о возникновении Твери
- зачем Афанасий Никитин отправился за три моря
- откуда взялось выражение «филькина грамота» и где Малюта Скуратов удушил митрополита Филиппа
- как Екатерина Великая спасла Тверь
- кто такая Екатерина III
- почему козёл стал неофициальным символом города
- какое желание исполняет Михаил Круг
- как Тверь связана с мифами Древней Греции
- и как в Твери чуть не убили создателя гимна СССР
На нашем маршруте: гостиница «Гальяни» — «Версальский трезубец» на площади Михаила Тверского — набережная Степана Разина — Новый мост — Тверской проспект — Вознесенский собор — площадь Ленина — бульвар Радищева — улица Трёхсвятская и памятник Михаилу Кругу.
Организационные детали
Закончим программу в кафе, где вы при желании выпьете кофе или пообедаете, а я буду рад подписать для вас свою книгу. Угощение и сама книга не входят в стоимость.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Деменьтьева
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 142 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Я, блогер, краевед, фотограф, журналист и истинный тверитянин, предлагаю посетить авторские обзорные экскурсии по Твери (групповые и индивидуальные). Я расскажу о историях и легендах Твери, раскрою,
