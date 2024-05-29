Д Диана Тверь многоликая Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!

Ю Юлия Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам читать дальше наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери. Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на

К Константин Тверь многоликая Очень рекомендую Ирину гостям и жителям нашего города, которые хотят глубоко погрузиться в его историю. Чем город жил, как развивался, какое значение имел для России в разные эпохи. Очень познавательно и интересно! Большое спасибо!

И Ирина Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно

Т Татьяна Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!

Е Елена Тверь многоликая читать дальше нашему гиду Ирине Новожиловой, нам удалось не только познакомиться с городом, но и почувствовать его дух. Наша экскурсия была прогулкой старых добрых друзей. Неравнодушие, тактичность, энтузиазм, подкрепленные знанием вопроса - это все про нашего Гида. Спасибо! Мы (четверо взрослых) были в Твери транзитом 26 апеля 2024. На знакомство с городом у нас был один вечер. Благодаря

Ж Женя Доблесть и слава Твери Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!

Е Екатерина Доблесть и слава Твери Очень понравилось как Любовь рассказывает об истории Твери. Экскурсия живая, интересная. Остались очень довольны! Посмотрели на Тверь другими глазами!