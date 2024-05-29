Вознесенский собор – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Вознесенский собор» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    29 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
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    наши вопросы. Так как в Твери много храмов, я бы порекомендовала гостям города сходить именно на эту экскурсию, так как она дает расширенное представление о духовной жизни Твери.

  • К
    Константин
    16 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень рекомендую Ирину гостям и жителям нашего города, которые хотят глубоко погрузиться в его историю. Чем город жил, как развивался, какое значение имел для России в разные эпохи. Очень познавательно и интересно! Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
    Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Тверь многоликая
    Мы (четверо взрослых) были в Твери транзитом 26 апеля 2024. На знакомство с городом у нас был один вечер. Благодаря
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    нашему гиду Ирине Новожиловой, нам удалось не только познакомиться с городом, но и почувствовать его дух. Наша экскурсия была прогулкой старых добрых друзей. Неравнодушие, тактичность, энтузиазм, подкрепленные знанием вопроса - это все про нашего Гида. Спасибо!

  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Доблесть и слава Твери
    Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    25 февраля 2022
    Доблесть и слава Твери
    Очень понравилось как Любовь рассказывает об истории Твери. Экскурсия живая, интересная. Остались очень довольны! Посмотрели на Тверь другими глазами!
  • С
    Светлана
    31 июля 2021
    Доблесть и слава Твери
    Интересная, содержательная прогулка с Любовью с любовью к истории и городу. Отличное владение материалом, приятная подача информации (от души и
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    без пафоса, к месту вставляя шутки и цитаты), грамотная речь, хорошо поставленная дикция и просто обаяние Любови сделали эту экскурсию по Твери действительно незабываемой. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Вознесенский собор»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Вознесенский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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