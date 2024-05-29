1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
- ЮЮлия23 мая 2024Мы заказывали транспорт для перемещения по маршруту экскурсии, и это было правильное решение. Наталия - знающий гид, уверенно отвечала на
- ККонстантин16 мая 2024Очень рекомендую Ирину гостям и жителям нашего города, которые хотят глубоко погрузиться в его историю. Чем город жил, как развивался, какое значение имел для России в разные эпохи. Очень познавательно и интересно! Большое спасибо!
- ИИрина11 мая 2024Наталья очень интересно рассказала про основные святыни Твери. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Было очень интересно и познавательно
- ТТатьяна10 мая 2024Наталья-прекрасный интеллигентный, высокоинтеллектуальный и спокойный экскурсовод! На экскурсии нам всем было очень комфортно! Очень рекомендую!
- ЕЕлена6 мая 2024Мы (четверо взрослых) были в Твери транзитом 26 апеля 2024. На знакомство с городом у нас был один вечер. Благодаря
- ЖЖеня4 мая 2024Любовь -профессионал в своём деле! Кладезь информации! Экскурсия была потрясающая! Было очень интересно и познавательно! Спасибо!
- ЕЕкатерина25 февраля 2022Очень понравилось как Любовь рассказывает об истории Твери. Экскурсия живая, интересная. Остались очень довольны! Посмотрели на Тверь другими глазами!
- ССветлана31 июля 2021Интересная, содержательная прогулка с Любовью с любовью к истории и городу. Отличное владение материалом, приятная подача информации (от души и
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Вознесенский собор»
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