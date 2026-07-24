Пройдём по трём рекам — Тьмаке, Волге и Орше. Вы увидите исторический центр Твери, знаменитые мосты, монастыри и набережные. Потом окажетесь в живописных местах у Вознесенского Оршина монастыря.
И вернётесь к точке старта — так за одну прогулку вы познакомитесь и с городом, и с его природными окрестностями.
И вернётесь к точке старта — так за одну прогулку вы познакомитесь и с городом, и с его природными окрестностями.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём путешествие по тихой Тьмаке
По пути вы увидите мемориальный комплекс Победы, храм Михаила Тверского и Монастырский мост.
Выйдем на главную реку города — Волгу
Проплывём под Старым и Новым Волжскими мостами. С воды откроются виды на памятник Пушкину, Городской сад, набережную Степана Разина, часовню Трифона Печенгского, Свято-Екатерининский монастырь, памятник Афанасию Никитину и Заволжский парк.
Пройдём по живописной Орше
Вы увидите Вознесенский Оршин монастырь с собором Вознесения Господня и часовней Николая Чудотворца. Полюбуетесь монастырским лесом и его разнообразными природными ландшафтами.
Организационные детали
- Идём на катере Phoenix 530 с тентом и закрытым салоном. На борту есть спасательные жилеты и тёплые пледы. Перед посадкой проводим инструктаж
- Вы можете взять с собой еду и напитки
- Дети до 16 лет допускаются только в сопровождении взрослого
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Тьмаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 108 туристов
Мы судоходная компания, работаем с 2021 года. Эстетическое и техническое состояние наших катеров поддерживается на высоком уровне, поскольку флот компании — это наша собственность. В экипажах — квалифицированные специалисты. Приглашаем вас посмотреть на акваторию Твери и её окрестностей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за экскурсию! Живописно, эмоционально и душевно!
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