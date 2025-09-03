Индивидуальная
до 7 чел.
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
Начало: На набережной Тьмаки
Завтра в 09:00
23 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Вся Тверь с воды (на катере)
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
Начало: В районе ресторана «Причал»
Завтра в 10:00
23 мая в 10:00
13 500 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверская Ривьера: на катере по рекам Твери
Проплыть по акватории Волги, Тверцы и Тьмаки и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
Завтра в 09:00
23 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Уважаемые пользователи этой площадки, всем, кто рассматривает эту экскурсию от всей души рекомендую! Я могу охарактеризовать поездку по Волге на катере с капитаном Семеном как катеротерапию, новый вид отдыха на
М
Все было очень хорошо и красиво, Семен много что рассказал про город. Спасибо большое очень понравилось.
Г
Добрый день! Вчера нашей семьей прокатились на катере с Семеном. Нам всем очень понравилось! Виды рек просто 😍! Спасибо Семену за внимание и заботу!
Ю
Супер просто. Остались очень довольны и сервисом и организацией и организатором. Море позитива. СПАСИБО!
В
Сергей, наш капитан. Все по расписанию, все четко. Отлично покатал на катере)) благодарим☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Речные прогулки»
Сейчас в Твери в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
