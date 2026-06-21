Мои заказы

Прогулки на катере в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Твери, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
На катере
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Едем на комфортабельном катере Phoenix 530 (до 5 чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Вся Тверь с воды (на катере)
На катере
Сплавы и рафтинг
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Вся Тверь с воды (на катере)
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
Начало: В районе ресторана «Причал»
«Катер пройдёт по всем рекам Твери»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 13 500 ₽ за всё до 9 чел.
По трём рекам Твери - на катере
На катере
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По трём рекам Твери - на катере
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Идём на катере Phoenix 530 с тентом и закрытым салоном»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Вся Тверь с воды (на катере)
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень интересная была прогулка. С нами был Сергей, человек который любит свой город. Внимательно и заботливо относился к нам. Очень приятно слушать только позитив о своем городе. Узнали много нового о Твери. Спасибо большое. Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вся Тверь с воды (на катере)
Дата посещения: 6 июн 2026
все четко
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Большое спасибо Сергею за потрясающию прогулку на катере, все очень клево, мы в восторге!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Вся Тверь с воды (на катере)
Спасибо большое Семену за замечательную прогулку по Волге! Всё прошло на высоте! Прокатились с ветерком, музыкой и в отличной компании! Рекомендую обязательно сомневающимся))
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Все понравилось! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Вся Тверь с воды (на катере)
замечательная прогулка на катере. Семён рассказал о городе. очень комфортный катер. мы были с детьми 7 и 11 лет. Всё получили огромное удовольствие. у причала есть кафе. можно там отдохнуть до или после прогулки. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый катер. Все как заявлено
читать дальшеуменьшить

в описании. Час прогулки по рекам. Можно увидеть места куда просто так ты сам не поедешь. Гид в данной экскурсии не предусмотрен. Но на скорости он и не нужен) Рекомендую, как потрясающий релакс на воде!

Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый+3
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с необычных ракурсов посмотреть основные достопримечательности города. Спасибо большое!
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с
Вам был полезен этот отзыв?
Лидия
Вся Тверь с воды (на катере)
Нам понравилось. Спасибо организатору и городу за гостеприимство и красоту. Рекомендуем, тем, кто посещает Тверь, обязательно посмотреть этот город с воды, особенно на закате, особенно в приятной компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 17 отзывов в Твери в категории "На катере"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке;
  2. Вся Тверь с воды (на катере);
  3. По трём рекам Твери - на катере.
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная;
  2. Императорский путевой дворец;
  3. Памятник Михаилу Тверскому;
  4. Свято-Екатерининский монастырь;
  5. Спасо-Преображенский собор;
  6. Успенский Собор;
  7. Набережная Степана Разина;
  8. Вознесенский собор;
  9. Городской сад;
  10. Обелиск Победы.
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2026
Сейчас в Твери в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2026 год на катере, 17 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь