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в описании. Час прогулки по рекам. Можно увидеть места куда просто так ты сам не поедешь. Гид в данной экскурсии не предусмотрен. Но на скорости он и не нужен) Рекомендую, как потрясающий релакс на воде!