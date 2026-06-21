Показать всё
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Едем на комфортабельном катере Phoenix 530 (до 5 чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Вся Тверь с воды (на катере)
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
Начало: В районе ресторана «Причал»
«Катер пройдёт по всем рекам Твери»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 13 500 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По трём рекам Твери - на катере
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Идём на катере Phoenix 530 с тентом и закрытым салоном»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень интересная была прогулка. С нами был Сергей, человек который любит свой город. Внимательно и заботливо относился к нам. Очень приятно слушать только позитив о своем городе. Узнали много нового о Твери. Спасибо большое. Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 6 июн 2026
все четко
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Сергею за потрясающию прогулку на катере, все очень клево, мы в восторге!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое Семену за замечательную прогулку по Волге! Всё прошло на высоте! Прокатились с ветерком, музыкой и в отличной компании! Рекомендую обязательно сомневающимся))
Вам был полезен этот отзыв?
Все понравилось! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
замечательная прогулка на катере. Семён рассказал о городе. очень комфортный катер. мы были с детьми 7 и 11 лет. Всё получили огромное удовольствие. у причала есть кафе. можно там отдохнуть до или после прогулки. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый катер. Все как заявлено
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с необычных ракурсов посмотреть основные достопримечательности города. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Нам понравилось. Спасибо организатору и городу за гостеприимство и красоту. Рекомендуем, тем, кто посещает Тверь, обязательно посмотреть этот город с воды, особенно на закате, особенно в приятной компании.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 17 отзывов в Твери в категории "На катере"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2026
Сейчас в Твери в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2026 год на катере, 17 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь