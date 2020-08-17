1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Пушкинские места в Торжке

Я покажу гостиницу Пожарского, где останавливался поэт и где появилось блюдо, ставшее традиционным в русской кухне 🥧, — пожарские котлеты. Возле уютного деревянного особняка Львовых-Олениных, где размещается музей 🖼 Пушкина, поговорим об истории 📖 усадьбы, помнящей несколько поколений дворянских семей. Также вы узнаете, почему прославленную музу поэта Анну Керн похоронили недалеко от Торжка.

Древние храмы и шедевры Львова

Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин. Прогуляетесь 👣 по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор. Кроме того, вы узнаете, как с Торжком связано имя архитектора Львова, одного из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, и увидите его творения. А также услышите историю купечества в живописном квартале 18-19 веков.

🔷 В дополнение к программе, вы познакомитесь с промыслом золотного шитья — драгоценным видом вышивки. И побываете на смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама.

Организационные детали