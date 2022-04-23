1 отзыв оставили туристы

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для поездки. В это время года можно наслаждаться красотой природы и историческими местами Торжка в полной мере.

Представляем уникальную возможность проследить путь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в историческом Торжке.Эта индивидуальная экскурсия из Твери откроет перед вами страницы жизни Пушкина, связанные с этим городом.Вы увидите гостиницу

Пожарского, где останавливался поэт, узнаете историю усадьбы Львовых-Олениных и пройдетесь по местам, где Пушкин черпал вдохновение. Древние храмы и шедевры архитектора Львова также включены в программу. Экскурсия предполагает знакомство с редким искусством золотного шитья и завершается на смотровой площадке с великолепным видом. В путешествие по Торжку вы получите не только эстетическое наслаждение, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, ощутив связь времен и культур

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пушкинские места в Торжке

Я покажу гостиницу Пожарского, где останавливался поэт и где появилось блюдо, ставшее традиционным в русской кухне, — пожарские котлеты. Возле уютного деревянного особняка Львовых-Олениных, где размещается музей Пушкина, поговорим об истории усадьбы, помнящей несколько поколений дворянских семей. Также вы узнаете, почему прославленную музу поэта Анну Керн похоронили недалеко от Торжка.

Древние храмы и шедевры Львова

Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин. Прогуляетесь по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор. Кроме того, вы узнаете, как с Торжком связано имя архитектора Львова, одного из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, и увидите его творения. А также услышите историю купечества в живописном квартале 18-19 веков.

🔷 В дополнение к программе, вы познакомитесь с промыслом золотного шитья — драгоценным видом вышивки. И побываете на смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама.

Организационные детали