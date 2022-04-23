1 отзыв оставили туристы

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Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто

Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Представляем уникальную возможность проследить путь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в историческом Торжке.

Эта индивидуальная экскурсия из Твери откроет перед вами страницы жизни Пушкина, связанные с этим городом.

Вы увидите гостиницу
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Пожарского, где останавливался поэт, узнаете историю усадьбы Львовых-Олениных и пройдетесь по местам, где Пушкин черпал вдохновение. Древние храмы и шедевры архитектора Львова также включены в программу.

Экскурсия предполагает знакомство с редким искусством золотного шитья и завершается на смотровой площадке с великолепным видом.

В путешествие по Торжку вы получите не только эстетическое наслаждение, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, ощутив связь времен и культур

5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю Пушкина
  • 🏛 Посещение древних храмов
  • 🎨 Знакомство с шедеврами Львова
  • 🧵 Уникальный промысел золотного шитья
  • 🌅 Великолепные панорамы с высоты
  • 🏡 Атмосфера старинного Торжка

Лучшее время для посещения

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фев
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для поездки. В это время года можно наслаждаться красотой природы и историческими местами Торжка в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто

Что можно увидеть

  • Гостиница Пожарского
  • Особняк Львовых-Олениных
  • Борисоглебский монастырь
  • Старо-Вознесенская церковь
  • Музей Пушкина

Описание экскурсии

Пушкинские места в Торжке

Я покажу гостиницу Пожарского, где останавливался поэт и где появилось блюдо, ставшее традиционным в русской кухне, — пожарские котлеты. Возле уютного деревянного особняка Львовых-Олениных, где размещается музей Пушкина, поговорим об истории усадьбы, помнящей несколько поколений дворянских семей. Также вы узнаете, почему прославленную музу поэта Анну Керн похоронили недалеко от Торжка.

Древние храмы и шедевры Львова

Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин. Прогуляетесь по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор. Кроме того, вы узнаете, как с Торжком связано имя архитектора Львова, одного из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, и увидите его творения. А также услышите историю купечества в живописном квартале 18-19 веков.

🔷 В дополнение к программе, вы познакомитесь с промыслом золотного шитья — драгоценным видом вышивки. И побываете на смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается экскурсия в Твери и проходит на вашем транспорте
  • Обед и билеты в музеи оплачиваются дополнительно: 100 руб. /взрослый, дети — бесплатно
  • Понедельник, вторник — в музее выходной день

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Твери, на площади князя Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1046 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Наталья
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного, познавательного и разнообразного материала, за великолепную организацию нашей экскурсии, за хорошее настроение! Торжок стал для нас одним из самых любимых городов России, и всё это благодаря таланту Галины и её способности заинтересовать.
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
Хотим сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Галине за создание уютной и комфортной обстановки, за подачу интересного,
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Марина
Экскурсия нам очень понравилась! Мы ни разу не пожалели, что выбрали экскурсовода Галину!
Интересная и легкая подача материала, глубокие знания истории края!
Не могу сказать, что все сложилось идеально на нашей экскурсии,
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но в этом «виноваты» мы сами, потому что приехали в самые неподходящие дни недели - понедельник-вторник. Возникает вопрос. Может быть не стоит закрывать все музеи на два дня одновременно!?
Тем не менее мы посетили два замечательных музея в Торжке! Узнали много интересного о крае, полюбовались красивыми видами Торжка.
Думаю, что надолго запомним это путешествие и постараемся вернуться снова.

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Н
Галина провела для нас экскурсию в Торжок 26 авг-21 г. Она замечательный профессионал и душевный человек. Она подробно и интересно рассказала нам об удивительной деревянной церкви Тихвинской божьей матери, церкви
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и соборы возрождающегося Борисоглебского монастыря. Познакомила нас с "Гостиницей Пожарских" и организовала экспресс-экскурсию в музей Пушкина. И самое яркое впечатление оставила экскурсия к Торжокским золотошвеям. Мы смогли также посетить, к сожалению, заброшенную жемчужину "Знаменское- Раёк". Жаль, что мы не смогли заехать музей деревянного зодчества в Василёве, хотя он был совсем рядом. Спасибо за Галине за приятные и поучительные впечатления от Торжка.

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Вера
Мы с мужем решили поехать в Тверь, чтобы отпраздновать моё День Рождение. И прям в день Рождения отправились на 8-часовую экскурсию из Твери в Торжок! Это был замечательный день! Галина
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очень хороший рассказчик, профессионал и душевный человек. Было абсолютно нескучно, интересно, разнообразно. Посетили музей Пушкина, монастырь, много всего ещё. И даже поели в очень вкусном местном ресторане котлеты Пожарские по особому рецепту. Мы очень довольны!!!

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Ирина
Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего дела. Очень много дала интересной информации, и по Твери, и Пушкину. Великолепный Торжок и Раёк- Знаменское произвели на нас огромное впечатление. Благодарность огромная от преподавателей Магнитогорской консерватории.
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А
Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном дыхании. Исходя из наших пожеланий, Галина подстраивала маршрут. Очень светлый человек, с которым хочется отправиться ещё и на другие экскурсии. Мы в восторге!
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