1 отзыв оставили туристы

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Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери

Пройти по следам писателя и познакомиться с памятниками города, сохранившего дух пушкинской эпохи

5
1 отзыв
Галина
Галина – Гид из Твери
Давным-давно через Торжок проходил тракт Москва-Петербург, и в поездках между столицами Александр Сергеевич останавливался здесь десятки раз.

Так старинный город 🏙️ вошел в знаменитое Пушкинское кольцо Верхневолжья.

В путешествии я предлагаю взглянуть на его наследие через истории 📖, связанные с визитами писателя, чтобы лучше проникнуться атмосферой патриархального уголка тверской земли.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери

Что вас ожидает

Пушкинские места в Торжке
Я покажу гостиницу Пожарского, где останавливался поэт и где появилось блюдо, ставшее традиционным в русской кухне 🥧, — пожарские котлеты. Возле уютного деревянного особняка Львовых-Олениных, где размещается музей 🖼 Пушкина, поговорим об истории 📖 усадьбы, помнящей несколько поколений дворянских семей. Также вы узнаете, почему прославленную музу поэта Анну Керн похоронили недалеко от Торжка.

Древние храмы и шедевры Львова
Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин. Прогуляетесь 👣 по прекрасной набережной вдоль реки Тверцы и взглянете на деревянную Старо-Вознесенскую церковь — подлинное чудо деревянного зодчества 17 века, о котором будет отдельный разговор. Кроме того, вы узнаете, как с Торжком связано имя архитектора Львова, одного из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения, и увидите его творения. А также услышите историю купечества в живописном квартале 18-19 веков.

🔷 В дополнение к программе, вы познакомитесь с промыслом золотного шитья — драгоценным видом вышивки. И побываете на смотровой площадке, откуда открывается великолепная панорама.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается экскурсия ⛳ в Твери и проходит на вашем транспорте
  • Обед и билеты 🎫 в музеи оплачиваются дополнительно: 100 р/взрослого, дети — бесплатно
  • Понедельник, вторник — в музее выходной день
Начало и место завершения
🚩 в Твери, на площади князя Михаила Тверского
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
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1 отзыв оставили туристы

17 августа 2020
Потрясающая экскурсия, время пролетело незаметно. Я в полном восторге. Всем очень рекомендую!

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