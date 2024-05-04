Экскурсии из Твери в Торжок

Найдено 3 экскурсии в категории «Торжок» в Твери, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном
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    дыхании. Исходя из наших пожеланий, Галина подстраивала маршрут. Очень светлый человек, с которым хочется отправиться ещё и на другие экскурсии. Мы в восторге!

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Получили огромное удовольствие от удивительной и необычной экскурсии. Спасибо огромное Галине! Благодаря ей мы посетили необыкновенные места, до которых бы
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    сами не добрались, услышали очень интересный рассказ о них. Экскурсия проведена с большой любовью к Тверской земле, которая передалась и нам.

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего
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    дела. Очень много дала интересной информации, и по Твери, и Пушкину. Великолепный Торжок и Раёк- Знаменское произвели на нас огромное впечатление. Благодарность огромная от преподавателей Магнитогорской консерватории.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    хороший маршрут, замечательный гид, остались довольны
  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Спасибо экскурсоводу Галине, очаровала профессорско - преподавательский состав, что обычно крайне трудно… Планируем еще…

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Торжок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
  2. Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
  3. Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Торжок" можно забронировать 3 экскурсии от 6 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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