Н Надежда Тверь древняя и современная Мария не только хорошо знает материал, но и очень доброжелательный человек, улыбающийся. Она отвечает на все вопросы включая рекомендации где поесть и погулять после экскурсии.

Е Елена Квест в мини-группе «ПораПоБарам!» читать дальше и узнавать их историю - это вдвойне интересно. Всё подобрано таким образом, что на утро действительно не болела голова. Фишечкой также были веселые и несложные задания. Екатерина и Константин, спасибо вам за нестандартный формат познать Тверь. От квеста осталось только приятное послевкусие и хочется вернуться вновь!!! Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!! Отменная идея, отменная организация квеста и отменное времяпровождение с друзьями. Пробовать качественные,"разношерстные" напитки

А Алёна Тверь древняя и современная Было очень интересно и насыщенно!

Т Татьяна Тверь древняя и современная Здравствуйте, первый раз была в Твери! Экскурсия очень понравилась, БОЛЬШОЕ спасибо МАРИИ МИРОНОВОЙ👏👏👏за интересный рассказ! Рекомендую! Желаю удачи и любознательных туристов! 🙂