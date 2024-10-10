2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь древняя и современная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
«О расцвете и закате Тверского княжества и о людях, сражавшихся за его независимость»
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
«С нами в этот вечер будут: загадочный чемоданчик, карта с маршрутом, колода с заданиями, ящик для голосований, оригинальные напитки, обворожительные бармены и гостеприимная Тверь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
Завтра в 19:00
22 окт в 19:00
3 700₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Клянусь своей треуголкой». Прогулка по Твери эпохи Екатерины Великой
Пройти главными улицами и поговорить о людях, судьбоносных встречах и событиях галантного века
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Расшифруем пророчества местного юродивого и побываем на ночном торге тверскими чулками и варежкам»
Сегодня в 12:30
2 ноя в 12:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда10 октября 2024Мария не только хорошо знает материал, но и очень доброжелательный человек, улыбающийся. Она отвечает на все вопросы включая рекомендации где поесть и погулять после экскурсии.
- ЕЕлена8 октября 2024Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!! Отменная идея, отменная организация квеста и отменное времяпровождение с друзьями. Пробовать качественные,"разношерстные" напитки
- ААлёна6 октября 2024Было очень интересно и насыщенно!
- ТТатьяна21 сентября 2024Здравствуйте, первый раз была в Твери! Экскурсия очень понравилась, БОЛЬШОЕ спасибо МАРИИ МИРОНОВОЙ👏👏👏за интересный рассказ! Рекомендую! Желаю удачи и любознательных туристов! 🙂
- ЕЕлена3 сентября 2024Добрый день, от экскурсии остались только положительные эмоции. Маршрут составлен грамотно, с учетом дегустируемых напитков. Экскурсовод сразу расположила к себе. Очень понравилось общение с барменами, люди знающие и любящие свое дело. Вернулась бы снова и посоветовала знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Вечерние»
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