Тверь - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. На автомобиле вы увидите самые знаковые места и узнаете много нового
14 дек в 12:00
20 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 11:30
11 дек в 10:30
3900 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Тверь: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальные места Твери: от площади Михаила Ярославича до живописной набережной. Узнайте, как город жил в разные эпохи
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
6000 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
- ММария10 ноября 2025Отличный, эрудированный, интеллектуальный гид. Много фактов преподносятся интересно и связано. Переходы от эпохи к эпохе логичные и увлекательные. Прогулка неутомительная. Дочка 12 лет сначала не хотела на экскурсию, но по завершению осталась очень довольна
- ЕЕлена29 сентября 2025Огромная благодарность Ярославу за экскурсию. Очень, очень понравилась.
- ИИнна16 февраля 2025Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод! Остались очень довольны экскурсией, где узнали много полезного. Кроме исторических фактов, присутствовали легенды и веселые истории. Обязательно порекомендуем друзьям, а сами вернёмся в этот чудесный город.
- ММария2 января 2025Ярослав - очень увлеченный, эрудированный человек, любящий свой город. Знающий невероятное множество увлекательных историй о Твери и не только. Экскурсия спланирована очень грамотно.
- ЮЮлия2 марта 2024Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
- ННаталия7 октября 2023Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
- ИИрина21 июня 2023Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
- ААлексей8 мая 2023Прекрасная экскурсия! Познакомились с гооодом, с его историей и архитектурой. Узнали очень много интересного. Ярослав дает информацию грамотно, не перегружает, но при этом раскрывает все подробности. Рекомендую однозначно!
- ААнастасия15 апреля 2023Уже много лет и много раз приезжали в Тверь к родственникам. Но вот на экскурсии ни разу не были. Выбрали
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Ярославу за классно и очень познавательно проведенные 3 часа.
Приехали из Ярославля и скрасили время
- ММария4 апреля 2023Великолепная экскурсия. Продуманно, доходчиво, захватывающе интересно. Гид-профессиональный историк, это многое определяет. Мы очень рады, что именно Ярослав познакомил нас с Тверью.
- ООльга13 марта 2023Всем рекомендую экскурсию «Удивительная Тверь» с экскурсоводом Ярославом. Ярослав - очень хороший рассказчик, по-настоящему увлеченный своим делом и своим городом.
- ЕЕлена1 марта 2023Спасибо огромное Ярославу за,то что он есть‼️ таких людей побольше бы.
- ООльга14 января 2023Спасибо Ярославу за экскурсию; все понравилось- структурированный рассказ об истории города, отличное знание материала и поставленная речь. Даже в -22 °C хотелось гулять по Твери еще)
- ООльга11 января 2023Покупали экскурсию родителям. Они в восторге. Им очень понравился экскурсовод Ярослав. С удовольствием погуляли, узнали много нового и интересного.
- ССергей9 января 2023Казалось бы, ну чем можно удивить в Твери искушенных путешественников? Но хороший гид и памятник разговорит! Ярослав нас всех покорил
- ЕЕвгения9 января 2023Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Ярослав! Нас было 11 человек - экскурсия понравилась всем! Очень содержательная, интересная, нескучная и познавательная! Ярослав любит город, его историю, и передает эту любовь нам, слушателям! Спасибо!
- ЕЕкатерина6 января 2023Наша группа осталась очень довольна! Рекомендуем однозначно!
- ООльга4 января 2023Ярослав великолепный экскурсовод, рассказывал ярко, энергично, с юмором, три часа пролетели незаметно. Всем рекомендую, особенно путешественникам с детьми.
- ААндрей2 января 2023Спасибо Ярослав! Отличная экскурсия от профессионального историка, реконструктора и искренне любящего свой город тверича. Без лишнего формализма, но и не без иронии). Дельные советы по дальнейшему пребыванию в Твери. Ресторанчик Пармезан, кстати переименовался, но хуже от этого не стал)
