Авторские туры по Тверской области

Туры в городах Тверской области

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Индивидуальные экскурсии

Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
80300
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
Торжок
Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
10500
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Тверь
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
9970
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Тверь
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Тверь
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Тверь
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
8900
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Тверь
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
63000
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Калязин

Групповые экскурсии

Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
80300
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
Торжок
Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
10500
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Тверь
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
9970
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Тверь
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Тверь
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Тверь
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
8900
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Тверь
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
63000
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Калязин

Обзорные по городам

Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
9970
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок

Водные прогулки

Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
10500
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Тверь
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Тверь
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Тверь
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Тверь
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде
63000
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Калязин

Туры на автомобиле

Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
9970
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок

Гастрономические туры

Тверь для гурманов и не только
Тверь для гурманов и не только
от
20260
за чел.
Вы ищете незабываемые впечатления и вкусные приключения? Приглашаем вас на экскурсию в Тверь - идеальное место для гурманов, где вы сможете насладитьс...
Тверь

Экскурсионные туры на несколько дней

Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
80300
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
Торжок
Сплав на байдарках по реке Осуга
Сплав на байдарках по реке Осуга
10500
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Тверь
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
9970
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Торжок
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Тверь
Летний отдых на Селигере. 8 дней в Тверской области
Летний отдых на Селигере. 8 дней в Тверской области
от
45900
за чел.
Озеро Селигер – природой созданный курорт. Ландшафт необыкновенный! Поразительная чистота воздуха, пропитанного запахом мха, можжевельника и вековых с...
Торжок
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Тверь
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
10500
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Тверь
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
от
19990
за чел.
Загляните в чудесный мир осенней природы на озере Селигер! Предлагаем экскурсионную поездку на три дня в самые красивые и интересные места Тверской об...
Торжок
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
8900
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Тверь

Последние отзывы о турах по Тверской области

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Активные выходные на озере Селигер
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Организация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!
  • Л
    Лидия
    23 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
    Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!Мы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
  • О
    Олег
    16 октября 2023
    Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. Зима
    Тур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    В целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Активные выходные на озере Селигер
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Ш
    Шило
    28 февраля 2023
    Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.
    Как обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачноКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно
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