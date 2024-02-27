Туры в городах Тверской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Тверской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
80300
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
10500
₽
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
9970
₽
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
10500
₽
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
10500
₽
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
10500
₽
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
8900
₽
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
63000
₽
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Групповые экскурсии
80300
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
10500
₽
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
9970
₽
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
10500
₽
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
10500
₽
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
10500
₽
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
8900
₽
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
63000
₽
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Обзорные по городам
9970
₽
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Водные прогулки
10500
₽
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
10500
₽
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
10500
₽
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
10500
₽
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
63000
₽
за чел.
Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом
Туры на автомобиле
9970
₽
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
Гастрономические туры
от
20260
₽
за чел.
Вы ищете незабываемые впечатления и вкусные приключения? Приглашаем вас на экскурсию в Тверь - идеальное место для гурманов, где вы сможете насладитьс...
Экскурсионные туры на несколько дней
80300
₽
за чел.
Погрузиться в атмосферу старины и насладиться игрой выдающихся исполнителей
10500
₽
за чел.
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
9970
₽
за чел.
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом и выпить душистого чаю с пирогами и сушками
10500
₽
за чел.
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
от
45900
₽
за чел.
Озеро Селигер – природой созданный курорт. Ландшафт необыкновенный! Поразительная чистота воздуха, пропитанного запахом мха, можжевельника и вековых с...
10500
₽
за чел.
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
10500
₽
за чел.
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
от
19990
₽
за чел.
Загляните в чудесный мир осенней природы на озере Селигер! Предлагаем экскурсионную поездку на три дня в самые красивые и интересные места Тверской об...
8900
₽
за чел.
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Последние отзывы о турах по Тверской области
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ГГалина23 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаОрганизация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!
- ЛЛидия23 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаМы в восторге, все очень слаженно. Комфортно. Очень замечательный гид Татьяна. Спасибо!
- ООлег16 октября 2023Большое Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга. ЗимаТур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.
- ИИрина9 октября 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаВ целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ШШило28 февраля 2023Золотое Кольцо из Санкт-ПетербургаКак обзорно- историко- архитектурный тур рекомендую. Детям и сильно пожелым скорее всего будет сложно, остальным удачно за короткий срок увидеть можно будет много. Построить планы на детальные поездки по городам.