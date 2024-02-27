Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Организация тура была на высоте. Менеджер по работе с клиентами Мария быстро откликнулась на мое желание поехать по Золотому Кольцу из Санкт-Петербурга. Зима. Доступно проконсультировала о поездке. Ответила на все вопросы. Гид Татьяна Александровна очень интересно рассказывала в автобусе, и в каждом городе куда были запланированы экскурсии. Организация тура продумана до мелочей. Пять дней пролетели незаметно. Отели не плохие. Питание хорошее. Технические остановки своевременны. Водители Александр и Олег специалисты своего дела, т. е. молодцы! В автобусе было тепло и чисто. Спасибо всей команде за хорошие и добрые впечатления!

Тур с 09.10.2023 по 14.10.2023. Отличный тур. Мы учили историю, но проехав по всем городам меняется восприятие, благодаря информации от экскурсоводов. С погодой немножко не повезло, но это не испортило общее впечатление. Программа тура составлена очень грамотно.

И Ирина

Золотое Кольцо из Санкт-Петербурга

В целом тур понравился. Посетили: Тверь, Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Боголюбское. Конечно, очень мало времени. Пока стоишь в очередь в Храме купить свечи, уже пора идти в автобус. И это наша группа была 31 человек, а не 50. Все очень быстро, бегом, но зато многие города успели посмотреть. Не понравился отель в Сергиев Посаде (Хантри). При входе в номер, почувствовали резкий запах канализации. В номере было холодно. В анкете просили 2-х спальную кровать, а было две односпальные и очень узкие. Постоянно приходилось "ловить "одеяло. Питание хорошее.