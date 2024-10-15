Черниковка — так жители Уфы называют северную часть города, которая когда-то была отдельным поселением. Поэтому и архитектура здесь иная, чем в Уфе. И конечно, истории тоже другие. Именно тут находится знаменитая мечеть «Ляля-Тюльпан».
А ещё Парк Победы, «восьмиэтажки» на улице Первомайской и крупнейшая в Поволжье частная коллекция ретроавтомобилей.
А ещё Парк Победы, «восьмиэтажки» на улице Первомайской и крупнейшая в Поволжье частная коллекция ретроавтомобилей.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан».
- Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки.
- Взглянем на местную архитектуру — сталинский ампир. Облик Черниковки действительно отличается от остальных районов — здесь нет старинных домов 18–19 веков.
- Увидим самую яркую часть улицы Первомайской — известные в городе «восьмиэтажки».
- При вашем желании посетим крупнейшую в Поволжье частную коллекцию действующих ретроавтомобилей.
Вы узнаете:
- За что главный архитектор города Черниковска в советские годы получила выговор по партийной линии.
- Куда приезжали уфимцы, чтобы покататься на первых в городе лифтах.
- Почему гора, где расположены мечеть «Ляля-Тюльпан» и Парк Победы, называется Дежнёвской.
- Сколько ступенек нужно пройти, чтобы оказаться у биатлонной трассы, где в 2009 году был проведён чемпионат Европы по биатлону.
Организационные детали
Мы будем передвигаться на автобусе с выходами и небольшими прогулками у достопримечательностей
Дополнительно по желанию оплачивается посещение ретрогаража — 480 ₽ за взрослого и 400 ₽ за ребёнка до 12 лет.
Дополнительно по желанию оплачивается посещение ретрогаража — 480 ₽ за взрослого и 400 ₽ за ребёнка до 12 лет.
во вторник и четверг в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Ляля-Тюльпан»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 56 туристов
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мне уважениеЗадать вопрос
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
Сегодня в 17:00
14 окт в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.