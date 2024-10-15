Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия

Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Черниковка — так жители Уфы называют северную часть города, которая когда-то была отдельным поселением. Поэтому и архитектура здесь иная, чем в Уфе. И конечно, истории тоже другие. Именно тут находится знаменитая мечеть «Ляля-Тюльпан».

А ещё Парк Победы, «восьмиэтажки» на улице Первомайской и крупнейшая в Поволжье частная коллекция ретроавтомобилей.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы посетим мечеть «Ляля-Тюльпан».
  • Прогуляемся в Парке Победы, где находится рубка боевой подводной лодки.
  • Взглянем на местную архитектуру — сталинский ампир. Облик Черниковки действительно отличается от остальных районов — здесь нет старинных домов 18–19 веков.
  • Увидим самую яркую часть улицы Первомайской — известные в городе «восьмиэтажки».
  • При вашем желании посетим крупнейшую в Поволжье частную коллекцию действующих ретроавтомобилей.

Вы узнаете:

  • За что главный архитектор города Черниковска в советские годы получила выговор по партийной линии.
  • Куда приезжали уфимцы, чтобы покататься на первых в городе лифтах.
  • Почему гора, где расположены мечеть «Ляля-Тюльпан» и Парк Победы, называется Дежнёвской.
  • Сколько ступенек нужно пройти, чтобы оказаться у биатлонной трассы, где в 2009 году был проведён чемпионат Европы по биатлону.

Организационные детали

Мы будем передвигаться на автобусе с выходами и небольшими прогулками у достопримечательностей
Дополнительно по желанию оплачивается посещение ретрогаража — 480 ₽ за взрослого и 400 ₽ за ребёнка до 12 лет.

во вторник и четверг в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети «Ляля-Тюльпан»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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