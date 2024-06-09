Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан» – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»» в Уфе, цены от 3 898 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Уфу
🚗 На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Уфу: индивидуальная экскурсия по башкирской столице
Погрузитесь в атмосферу Уфы, изучите её историю и культуру. Узнайте, чем живут местные жители, и получите ценные советы по планированию отдыха
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе: история, архитектура, парки
Знакомство с Уфой: север и юг города раскроют свои тайны. Экскурсия, полная открытий и красоты, ждет вас
Завтра в 14:30
11 июля в 09:00
9 300 за всё до 5 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
🚶 Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мечеть «Ляля-Тюльпан» и Черниковка - северная часть Уфы
Увидеть визитную карточку города и узнать, как на одном из его холмов всплыла подлодка
Начало: В районе остановки «Парк Победы»
Завтра в 15:00
11 июля в 10:00
3 898 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    9 июня 2024
    Добро пожаловать в Уфу
    Наш экскурсовод Елена отличный рассказчик, знает и владеет материалом, приятный в общении человек, замечательный водитель. Елена знает и любит свой город, его историю, этапы развития, ключевых людей. Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
  • М
    Мария
    8 июня 2024
    Добро пожаловать в Уфу
    Очень понравилась прогулка по Уфе, город с интересной историей, радушными людьми, строящимися новыми объектами, которые интересны и туристам и местным.
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    Гид Елена очень знающая, тактичная, слышащая, я была несколько ограничена сыном-подростком, которому экскурсии пока еще не так интересны, но Елена смогла рассказать и интересные факты ему, и дать материал уже под конец сжато, понятно и интересно. Так что смело могу рекомендовать Елену, получите удовольствие!

  • М
    Маргарита
    26 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Добрый день! Заказывала экскурсию для своих коллег, все остались в полном восторге от экскурсии! Встретили вовремя, Римма - прекраснейший гид, всем очень понравилась:) очень впечатлил маршрут и знания гида! Спасибо огромное!
  • Л
    Лариса
    22 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Экскурсия по Уфе очень понравилась. Содержательно, интересно, доступно. Вера- отличный рассказчик, однозначно всем рекомендуем.
  • Л
    Людмила
    5 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
    Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны.
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    Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 898 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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