Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу

Исследовать одну из частей города или обе — и узнать о нем самое интересное

Выбирайте программу и посмотрите северную или южную часть Уфы (а если захотите — весь город. ). Отправитесь на юг — и услышите о становлении города, увидите его исторические памятники и пройдете по уфимским паркам и скверам.

А если на север — то познакомитесь с бывшим Черниковым, вошедшим в состав Уфы, оцените старинные постройки и поймете, как в городе сплелись две культуры.
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу
Обзорная экскурсия по Уфе: север, юг или все сразу

Что вас ожидает

Южная часть Уфы

Экскурсия начнется с Соборной площади, украшенной Монументом Дружбы в честь 400-летия объединения России с Башкирией: вы выясните, что изображают его скульптуры. Встретите Салавата Юлаева — крупнейшую конную статую в России; оцените архитектуру Конгресс-Холла. А на Верхнеторговой площади увидите Гостиный двор и купеческие особняки — здесь рассказ пойдет о торговой жизни города.
Уфа считается самым зеленым мегаполисом страны, поэтому в программе обязательно будут парк им. Ленина, а также Театральный сквер, где находится поющий фонтан «Семь девушек». Гид раскроет легенду о башкирских красавицах, а рядом покажет Театр оперы и балета — в его архитектуре сочетаются элементы мусульманского стиля и русского классицизма.

Север города

Улицы и постройки северной части Уфы — это иллюстрация к рассказу, как небольшая деревня превратилась в рабочий поселок, а после в современный город. Здесь вас ждут здание Русского драмтеатра и ипподром «Акбузат», Парк Победы и интересная история о превращении небольшого шапито в Государственный цирк.
Вы увидите, как в городе православные храмы соседствуют с мусульманскими мечетями — и поймете, как уживаются русская и башкирская культуры. Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан».
Кроме того, побываете в старинном спальном районе Сипайлово — его история крайне любопытна! Рассказ дополнят пейзажи парка и озера Кашкадан.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия по одной части города (север или юг) длится 2 часа, стоимость составит 4500 руб. Также можно провести экскурсию, посетив обе части города — такая программа длится 3 часа, стоимость составит 5500 руб. (для бронирования расширенной экскурсии пишите в личные сообщения).
  • Трансфер (аренда автомобиля или такси) оплачиваются отдельно, детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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