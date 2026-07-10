Экскурсия начнется с Соборной площади, украшенной Монументом Дружбы в честь 400-летия объединения России с Башкирией: вы выясните, что изображают его скульптуры. Встретите Салавата Юлаева — крупнейшую конную статую в России; оцените архитектуру Конгресс-Холла. А на Верхнеторговой площади увидите Гостиный двор и купеческие особняки — здесь рассказ пойдет о торговой жизни города. Уфа считается самым зеленым мегаполисом страны, поэтому в программе обязательно будут парк им. Ленина, а также Театральный сквер, где находится поющий фонтан «Семь девушек». Гид раскроет легенду о башкирских красавицах, а рядом покажет Театр оперы и балета — в его архитектуре сочетаются элементы мусульманского стиля и русского классицизма.
Север города
Улицы и постройки северной части Уфы — это иллюстрация к рассказу, как небольшая деревня превратилась в рабочий поселок, а после в современный город. Здесь вас ждут здание Русского драмтеатра и ипподром «Акбузат», Парк Победы и интересная история о превращении небольшого шапито в Государственный цирк. Вы увидите, как в городе православные храмы соседствуют с мусульманскими мечетями — и поймете, как уживаются русская и башкирская культуры. Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан». Кроме того, побываете в старинном спальном районе Сипайлово — его история крайне любопытна! Рассказ дополнят пейзажи парка и озера Кашкадан.
Организационные детали
Экскурсия по одной части города (север или юг) длится 2 часа, стоимость составит 5950 ₽. Также можно провести экскурсию, посетив обе части города — такая программа длится 3 часа, стоимость составит 11 000 ₽. Транспортные расходы (легковой автомобиль) включены в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 23663 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Нам всё очень понравилось, экскурсия помогла познакомиться с историей Башкирии в целом и Уфы в частности, охватывая как исторические, так и культурные аспекты жизни Башкирии, как моменты прошлого, так и жизнь современной Уфы. Как пешеходная, так и автомобильная части экскурсии прошли комфортно, начало и конец экскурсии были в удобных нам местах. Спасибо экскурсоводу Вере и водителю Сергею!
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И
ИРИНА
Ребята без вопросов подстроились по времени нашего приезда. Безупречно организована экскурсия. Вся команда (учителя с серьёзным туристским опытом) очарована гидом Дашей! И утренней Уфой, конечно! Чистая, тёплая машина, контактный водитель. Такой старт украсил нашу поездку и обеспечил отличное настроение! Низкий поклон- профессионально и душевно!
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Мария
При заказе экскурсии, было два пожелания: чтобы точкой отправления был жд вокзал в 9.30. И экскурсия была расширенной с конкретным посещением мечети-медресе Ляля-тюльпан. Организатор ответил положительно, и что стоимость увеличится читать дальшеуменьшить
до 5500 экскурсия, 2700 минивэн. Был внесен аванс 1040. Встретили вовремя, экскурсовод и водитель 2 часа 15 минут провели интересную экскурсию для нас только по одной части города и привезли к месту размещения. После уточнения с моей стороны выяснилось, что оператор поставила перед экскурсоводом задачу: обзорная экскурсия, не уточнив конкретных пожеланий заказчика. Далее нас повезли на продолжение экскурсии, затем обратно. По окончании экскурсии оплачено 7200. Затем через 20 минут оператор отругала экскурсовода и потребовала с меня доплаты 700 р за аренду транспорта. Итог хорошая экскурсия за сумму 8900р. Отчетные документы, по произведенной оплате в виде чека пока до сих пор не предоставлены. При звонках оператору по номеру размещенному на этом сайте, говорил автоответчик. Работу оператора оцениваю, на два. Работу экскурсовода на пять. Причем как я поняла оператор просто раскидывает заказы по другим экскурсоводам, размешенным также на этом сайте, т. к. Экскурсовод не имеет доступа к переписке с заказчиком.
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Л
Людмила
Были семьей в туре по Башкирии первый раз и специально задержались на один день, чтобы посмотреть Уфу. Остались очень довольны. Без этой экскурсии наши впечатления и знания о Башкирии и читать дальшеуменьшить
её столице были бы намного меньше. За три часа осмотрели много интересных мест, узнали об истории и современной жизни города, выдающихся жителях, посетили мечеть и православный храм. Мне понравилось, что программа экскурсии такая разноплановая. Большое спасибо нашему гиду Римме и водителю Анатолию.
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И
Ирина
Отличная экскурсия! экскурсию проводил Павел Владимирович. Грамотный, эрудированный специалист, который знает и любит свой город и свою профессию. была расширенная экскурсия, время пролетело незаметно. Павел Владимирович подсказал. что еще можно самостоятельно посмотреть в городе.
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С
Светлана
Экскурсоводом был Павел! Он знает всё и немного больше!!! Причём это касается не только истории Башкортостана! На любой вопрос всегда развёрнутый ответ с датами, фактами! Поражены до глубины души! С таким экскурсоводом одного дня мало!!!
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