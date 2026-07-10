Выбирайте программу и посмотрите северную или южную часть Уфы (а если захотите — весь город!). Отправитесь на юг — и услышите о становлении города, увидите его исторические памятники и пройдете по уфимским паркам и скверам. А если на север — то познакомитесь с бывшим Черниковым, вошедшим в состав Уфы, оцените старинные постройки и поймете, как в городе сплелись две культуры.

Описание экскурсии

Южная часть Уфы

Экскурсия начнется с Соборной площади, украшенной Монументом Дружбы в честь 400-летия объединения России с Башкирией: вы выясните, что изображают его скульптуры. Встретите Салавата Юлаева — крупнейшую конную статую в России; оцените архитектуру Конгресс-Холла. А на Верхнеторговой площади увидите Гостиный двор и купеческие особняки — здесь рассказ пойдет о торговой жизни города.

Уфа считается самым зеленым мегаполисом страны, поэтому в программе обязательно будут парк им. Ленина, а также Театральный сквер, где находится поющий фонтан «Семь девушек». Гид раскроет легенду о башкирских красавицах, а рядом покажет Театр оперы и балета — в его архитектуре сочетаются элементы мусульманского стиля и русского классицизма.

Север города

Улицы и постройки северной части Уфы — это иллюстрация к рассказу, как небольшая деревня превратилась в рабочий поселок, а после в современный город. Здесь вас ждут здание Русского драмтеатра и ипподром «Акбузат», Парк Победы и интересная история о превращении небольшого шапито в Государственный цирк.

Вы увидите, как в городе православные храмы соседствуют с мусульманскими мечетями — и поймете, как уживаются русская и башкирская культуры. Полюбуетесь золотыми куполами церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а после разглядите образ цветка в архитектуре мечети «Ляля-Тюльпан».

Кроме того, побываете в старинном спальном районе Сипайлово — его история крайне любопытна! Рассказ дополнят пейзажи парка и озера Кашкадан.

Организационные детали