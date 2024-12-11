Сад им. Салавата Юлаева – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад им. Салавата Юлаева» в Уфе, цены от 650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вся Уфа - за один день
На машине
скидка
5%
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вся Уфа - за один день
Увидеть главное, узнать о знаменитых уфимцах и понять, чем живёт столица республики
Начало: На Первомайской площади
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
от 93008835 за всё до 3 чел.
Уфа многогранная
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по исторической Уфе
Ощутите дух Уфы с местным гидом. Узнайте о её истории, культуре и архитектуре, наслаждаясь прогулкой по центру города
Начало: У фонтана «Семь девушек»
29 дек в 11:00
30 дек в 11:00
5000 за всё до 5 чел.
По Уфе - на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
166 отзывов
2 часа
Билет на автобус
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Увидеть лучшее в городе за 2 часа на групповой экскурсии
Начало: У Гостиного двора
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Завтра в 19:00
31 дек в 10:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    11 декабря 2024
    Вся Уфа - за один день
    отличная экскурсия, для первого знакомства более чем достаточно. отличный гид, с позитивом и любовью к городу. посетили все локации согласно описанию. рекомендуем
  • О
    Оксана
    5 декабря 2024
    Вся Уфа - за один день
    Спасибо, Ирина, вам за Уфу!!! Душевно, познавательно, вкусно!!!
  • А
    Алина
    25 ноября 2024
    Вся Уфа - за один день
    Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на холодную и ветренную погоду! Ирина обладает огромным обьемом информации на абсолютно разные темы. Отвечала на все наши вопросы. Прекрасный позитивный экскурсовод! Рекомендую всем, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сад им. Салавата Юлаева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся Уфа - за один день
  2. Уфа многогранная
  3. По Уфе - на двухэтажном автобусе
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Самое главное
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Гостиный Двор
  5. Монумент Дружбы
  6. Арт-КВАДРАТ
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в декабре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Сад им. Салавата Юлаева" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 8835 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2025 год по теме «Сад им. Салавата Юлаева», 182 ⭐ отзыва, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль