скидка
5%
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вся Уфа - за один день
Увидеть главное, узнать о знаменитых уфимцах и понять, чем живёт столица республики
Начало: На Первомайской площади
Завтра в 09:00
29 дек в 09:00
от 93008835₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по исторической Уфе
Ощутите дух Уфы с местным гидом. Узнайте о её истории, культуре и архитектуре, наслаждаясь прогулкой по центру города
Начало: У фонтана «Семь девушек»
29 дек в 11:00
30 дек в 11:00
5000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Билет на автобус
По Уфе - на двухэтажном автобусе
Увидеть лучшее в городе за 2 часа на групповой экскурсии
Начало: У Гостиного двора
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 13:00 и 19:00
Завтра в 19:00
31 дек в 10:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан11 декабря 2024отличная экскурсия, для первого знакомства более чем достаточно. отличный гид, с позитивом и любовью к городу. посетили все локации согласно описанию. рекомендуем
- ООксана5 декабря 2024Спасибо, Ирина, вам за Уфу!!! Душевно, познавательно, вкусно!!!
- ААлина25 ноября 2024Экскурсия нам очень понравилась, несмотря на холодную и ветренную погоду! Ирина обладает огромным обьемом информации на абсолютно разные темы. Отвечала на все наши вопросы. Прекрасный позитивный экскурсовод! Рекомендую всем, не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Сад им. Салавата Юлаева»
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