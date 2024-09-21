Набережная реки Белой – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная реки Белой» в Уфе, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
3 окт в 12:00
4 окт в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
Уфимский променад
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по реке Белой
Прогулка по Уфе, где можно насладиться видами на реку Белую, увидеть старинные дубы и исторические места. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Начало: На улице Заки Валиди
2 окт в 10:30
3 окт в 10:30
4 900 за всё до 10 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
На машине
73 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Завтра в 19:00
2 окт в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Ника
    21 сентября 2024
    Уфимский променад
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный! Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
    Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей городаОтличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города
  • М
    Марина
    18 сентября 2024
    Уфимский променад
    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными
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    фактами и деталями уфимский истории. Столько раз я ходила по этим улицам, а на многое даже не догадывалась взглянуть - например, впервые зашла во двор Первой Соборной мечети, даже не знала, что там так просторно и красиво. Помимо рассказа, у Юлии есть уникальные старые фото мест, по которым проходит экскурсия. Одно дело слушать о том, как выглядели ворота парка в 19 веке, и другое - видеть их на фото, сделанном на том же месте, где стоишь. Приятный бонус - возможность пофотографироваться с зонтиком и перчатками, в историческом стиле. По маршруту экскурсии множество красивых мест, мимо которых сложно пройти. Большое спасибо Юлии за этот променад! Могу рекомендовать как уфимцам, так и гостям, интересно будет всем.

    Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5
  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
    Здравствуйте, Женя. Я действительно была в Уфе на обзорной экскурсии по городу. Знакомила меня с историческим центром Лейсан Сулейманова. Экскурсия мне
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    понравилась, всё было интересно. Но, стоимость, согласитесь, завышена. 2 часа за 5 500 тысяч! Поэтому своим друзьям не посоветую это мероприятие.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Набережная реки Белой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Вечерняя Уфа на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в сентябре 2024
Сейчас в Уфе в категории "Набережная реки Белой" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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