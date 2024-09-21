2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Уфы: обзорная экскурсия
Познакомиться с прошлым города и его знаковыми местами - в авто-пешеходном путешествии
Начало: В районе монумента Дружбы
3 окт в 12:00
4 окт в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по реке Белой
Прогулка по Уфе, где можно насладиться видами на реку Белую, увидеть старинные дубы и исторические места. Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Начало: На улице Заки Валиди
2 окт в 10:30
3 окт в 10:30
4 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Уфа на автомобиле
Проехать по самым интересным местам города и ощутить его атмосферу
Завтра в 19:00
2 окт в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННика21 сентября 2024Отличная экскурсия как для туристов, так и для жителей города Экскурсовод рассказывает с интересом и вовлечением, маршрут очень приятный! Спасибо Юлии за интересную экскурсию и хорошую прогулку по историческим местам Уфы
- ММарина18 сентября 2024Юлия - талантливый рассказчик, увлеченный историей Уфы и отлично владеющий темой гид. Эта прогулка - 2.5 часа, насыщенных по-настоящему интересными
- ЕЕлена8 сентября 2024Здравствуйте, Женя. Я действительно была в Уфе на обзорной экскурсии по городу. Знакомила меня с историческим центром Лейсан Сулейманова. Экскурсия мне
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Набережная реки Белой»
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