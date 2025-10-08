Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Угличе, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Знакомьтесь, Углич
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Завтра в 16:00
10 окт в 15:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу с посещением кремля
Пешая
2.5 часа
376 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Сказочный Углич
Пешая
2 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич: прогулка по Кремлю и монастырям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
13 окт в 12:00
14 окт в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
от 2800 ₽ за всё до 6 чел.

