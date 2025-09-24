Мои заказы

Знакомьтесь, Углич
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Углич: История и Архитектура
Индивидуальная экскурсия по Угличу откроет тайны древнего города. Вас ждут памятники, соборы и увлекательные истории о прошлом и настоящем
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Улицы древнего Углича
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицы древнего Углича
Исследуйте старинные улицы Углича, где вас ждут купеческие особняки и уникальные монастыри. Откройте для себя уголки, скрытые от глаз туристов
Начало: На Успенской площади
Завтра в 12:00
26 сен в 12:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич: историческая прогулка
Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
27 сен в 13:00
4 окт в 13:00
900 ₽ за человека

