Мини-группа
до 10 чел.
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Завтра в 08:00
14 мар в 08:00
10 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Зимний Байкал: максимум за 2 дня
Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
8 мар в 09:00
105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Зимняя сказка Чивыркуйского залива - из Улан-Удэ
Путешествие по заповедному Байкалу с ледяными пещерами, голубыми торосами и целебными источниками
Начало: На ул. Ербанова
Расписание: в понедельник в 08:00
9 мар в 08:00
16 мар в 08:00
8900 ₽ за человека
