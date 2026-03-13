Билеты
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
Сегодня в 13:00
15 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Небанально по Улан-Удэ: обзорная экскурсия в образах, звуках и картинках
Откройте для себя Улан-Удэ через стрит-арт и легенды. Прогулка по знаковым местам и граффити оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
15 мар в 13:00
от 8400 ₽ за всё до 70 чел.
-
10%
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8910 ₽
9900 ₽ за всё до 6 чел.
