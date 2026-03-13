Билеты
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
Сегодня в 13:00
15 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 3800 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Начало: На площади Советов
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8910 ₽
9900 ₽ за всё до 6 чел.
