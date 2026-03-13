Сейчас в Улан-Удэ в категории "Бурятский театр оперы и бaлета" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5