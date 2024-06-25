Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Авторский тур в Улан-Удэ

Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра

Представьте себе уникальный шанс погрузиться в мир непревзойденной красоты Байкала, где каждый день обещает новые открытия и впечатления.

Вас ждет индивидуальный тур, где вы сможете насладиться рыбалкой в самых рыбных местах Байкала, как с берега, так и с катера.

Путешествие включает проживание в таежном деревянном доме, расположенном вдали от городской суеты, а также в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на острове Ольхон - самом большом острове Байкала.

Вас ожидает не только рыбалка, но и встреча с уникальными обитателями озера - нерпами, прогулки по Ольхону и экскурсия по Улан-Удэ.

Гиды позаботятся о том, чтобы каждый день был наполнен новыми впечатлениями: они приготовят для вас фирменную уху и покажут секретные живописные места.

Этот тур - идеальная возможность насладиться красотой и уединением среди величественной природы Байкала, попробовать себя в рыбалке и открыть для себя новые горизонты приключений
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Ближайшие даты:
25
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа 9 чел. (за одного)54 800 ₽
Группа 6-8 чел. (за одного)59 300 ₽
Группа 3-5 чел. (за одного)69 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как аптек практически не будет.

Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.

Проживание. Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания. Размещение по 2-3 человека в комнате. Места преимущественно дикие, без больших магазинов.

Питание. Включено 3-разовое питание с приготовлением улова гидами. Сварим фирменную уху, попробуем копчёную и жареную рыбу.

Транспорт. Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере.

Дети. Тур рыболовный, не рассчитан для детей. Но возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омуль

Встреча в Улан-Удэ в 08:00. Рекомендуем прилетать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и выспаться перед насыщенным днём. Заберём вас из гостиницы либо аэропорта.

Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века. После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос. Сегодня будем ловить с моторной лодки байкальского омуля. На берегу нас встретят опытные местные рыбаки со специальными снастями.

Вечером в гостинице для нас подадут ужин с деликатесами.

Обзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омульОбзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омуль
2 день

Рыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баня

После сытного завтрака едем около 2 часов на джипах к двум горным рекам на рыбалку. Голонда и Голондокон порадуют своими таёжными пейзажами и водными богатствами. Можно поймать хариуса и ленка. Гиды приготовят обед на природе в одном из живописнейших мест на реке. Насладимся блюдами из свежепойманного улова.

К вечеру заселимся в деревянный дом в кедровом лесу. Попаримся в баньке и вкусно поужинаем.

Рыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баняРыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баня
3 день

Продолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского залива

Сегодня отправимся в новые места и весь день посвятим любимому занятию. Будем ловить трофеи на горных реках, а вечером заселимся в хорошо оборудованный кемпинг на побережье Баргузинского залива. Расслабимся в чаше с горячей водой с видом на Байкал и переночуем в юрте.

Продолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского заливаПродолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского залива
4 день

Богатства Бурятии по пути в Улан-Удэ

Сегодня вернёмся в Улан-Удэ. По пути увидим несколько природных памятников, где сделаем остановки. В городе будем ближе к вечеру.

Богатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-УдэБогатства Бурятии по пути в Улан-Удэ

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе на автомобилях, джипах и транспорте повышенной проходимости
  • Переходы на быстроходном катере по Байкалу
  • Проживание
  • 3-разовое питание с обеда 1-го дня по обед-перекус 4-го дня
  • Снасти для рыбалки
  • Аренда общегруппового оборудования для пикников
  • Баня с вениками
  • Баня и чаша для купания на берегу Байкала
  • Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
  • Посещение всех локаций по программе
  • Сопровождение гидом
  • Работа местных гидов-рыбаков
  • Возможно организовать путешествие только для вашей компании с обсуждаемыми датами
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • Дополнительное питание, алкоголь
  • Стоимость тура зависит от количества человек: 54 800 руб. за одного в группе из 9 человек, 59 300 руб. за одного в группе из 6-8 человек, 69 990 руб. за одного в группе из 3-5 человек. Для 1-2 человек тур рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
Завершение: г. Улан-Удэ, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеБайкалВыездныеРыбалкаВодные развлеченияЖивотныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНабережнаяПопулярные местаНа катере

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