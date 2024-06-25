Представьте себе уникальный шанс погрузиться в мир непревзойденной красоты Байкала, где каждый день обещает новые открытия и впечатления. Вас ждет индивидуальный тур, где вы сможете насладиться рыбалкой в самых рыбных местах Байкала, как с берега, так и с катера. Путешествие включает проживание в таежном деревянном доме, расположенном вдали от городской суеты, а также в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на острове Ольхон - самом большом острове Байкала. Вас ожидает не только рыбалка, но и встреча с уникальными обитателями озера - нерпами, прогулки по Ольхону и экскурсия по Улан-Удэ. Гиды позаботятся о том, чтобы каждый день был наполнен новыми впечатлениями: они приготовят для вас фирменную уху и покажут секретные живописные места. Этот тур - идеальная возможность насладиться красотой и уединением среди величественной природы Байкала, попробовать себя в рыбалке и открыть для себя новые горизонты приключений

Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как аптек практически не будет.

Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.