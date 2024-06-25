Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Вас ждет индивидуальный тур, где вы сможете насладиться рыбалкой в самых рыбных местах Байкала, как с берега, так и с катера.
Путешествие включает проживание в таежном деревянном доме, расположенном вдали от городской суеты, а также в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на острове Ольхон - самом большом острове Байкала.
Вас ожидает не только рыбалка, но и встреча с уникальными обитателями озера - нерпами, прогулки по Ольхону и экскурсия по Улан-Удэ.
Гиды позаботятся о том, чтобы каждый день был наполнен новыми впечатлениями: они приготовят для вас фирменную уху и покажут секретные живописные места.
Этот тур - идеальная возможность насладиться красотой и уединением среди величественной природы Байкала, попробовать себя в рыбалке и открыть для себя новые горизонты приключений
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 9 чел. (за одного)
|54 800 ₽
|Группа 6-8 чел. (за одного)
|59 300 ₽
|Группа 3-5 чел. (за одного)
|69 990 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как аптек практически не будет.
Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.
Проживание. Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания. Размещение по 2-3 человека в комнате. Места преимущественно дикие, без больших магазинов.
Питание. Включено 3-разовое питание с приготовлением улова гидами. Сварим фирменную уху, попробуем копчёную и жареную рыбу.
Транспорт. Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере.
Дети. Тур рыболовный, не рассчитан для детей. Но возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Обзорная прогулка по Улан-Удэ, полуостров Святой Нос и байкальский омуль
Встреча в Улан-Удэ в 08:00. Рекомендуем прилетать днём ранее, чтобы акклиматизироваться и выспаться перед насыщенным днём. Заберём вас из гостиницы либо аэропорта.
Персональный гид проведёт для вас обзорную экскурсию по Улан-Удэ, расскажет об историко-культурном наследии и покажет памятники архитектуры 19 века. После прогулки попробуем местную кухню в кафе, пересядем на джипы и отправимся на рыбалку за первыми трофеями к полуострову Святой Нос. Сегодня будем ловить с моторной лодки байкальского омуля. На берегу нас встретят опытные местные рыбаки со специальными снастями.
Вечером в гостинице для нас подадут ужин с деликатесами.
Рыбалка на горных реках, отдых в деревянном доме и баня
После сытного завтрака едем около 2 часов на джипах к двум горным рекам на рыбалку. Голонда и Голондокон порадуют своими таёжными пейзажами и водными богатствами. Можно поймать хариуса и ленка. Гиды приготовят обед на природе в одном из живописнейших мест на реке. Насладимся блюдами из свежепойманного улова.
К вечеру заселимся в деревянный дом в кедровом лесу. Попаримся в баньке и вкусно поужинаем.
Продолжение рыбалки на горных реках и отдых на побережье Баргузинского залива
Сегодня отправимся в новые места и весь день посвятим любимому занятию. Будем ловить трофеи на горных реках, а вечером заселимся в хорошо оборудованный кемпинг на побережье Баргузинского залива. Расслабимся в чаше с горячей водой с видом на Байкал и переночуем в юрте.
Богатства Бурятии по пути в Улан-Удэ
Сегодня вернёмся в Улан-Удэ. По пути увидим несколько природных памятников, где сделаем остановки. В городе будем ближе к вечеру.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе на автомобилях, джипах и транспорте повышенной проходимости
- Переходы на быстроходном катере по Байкалу
- Проживание
- 3-разовое питание с обеда 1-го дня по обед-перекус 4-го дня
- Снасти для рыбалки
- Аренда общегруппового оборудования для пикников
- Баня с вениками
- Баня и чаша для купания на берегу Байкала
- Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
- Посещение всех локаций по программе
- Сопровождение гидом
- Работа местных гидов-рыбаков
- Возможно организовать путешествие только для вашей компании с обсуждаемыми датами
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- Дополнительное питание, алкоголь
- Стоимость тура зависит от количества человек: 54 800 руб. за одного в группе из 9 человек, 59 300 руб. за одного в группе из 6-8 человек, 69 990 руб. за одного в группе из 3-5 человек. Для 1-2 человек тур рассчитывается индивидуально